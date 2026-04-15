Tiedote: WSOY julkaisee 3. kesäkuuta kirjan Olga Temosesta
25.5.2026 09:59:00 EEST | WSOY | Tiedote
Näyttelijä ja yrittäjä Olga Temonen sai marraskuussa 2023 lohduttoman diagnoosin: hänellä todettiin aggressiivinen aivosyöpä, jota ei voida leikata. Toimittaja Anneli Juutilaisen kirjoittama Olga Temonen. Aika jonka sain on kertomus Olgan vimmaisesta elämänhalusta, kamppailusta sairauden kukistamiseksi ja haaveesta elää mahdollisimman normaalia arkea sairaudesta huolimatta. Kirjan käsikirjoitus ehti valmistua ennen Olga Temosen poismenoa marraskuussa 2025, ja se on viimeistelty julkaisukuntoon yhdessä Olgan puolison Tuukka Temosen kanssa.
”Olga halusi tarinansa ja kokemuksensa tulevan kuuluviin, vaikka hän joutuisi lähtemään eikä saisi enää olla täällä sitä itse fyysisesti kertomassa”, sanoo kirjailija Anneli Juutilainen.
Kirjasta julkaistaan myös kaksi äänikirjaversiota. Toisen lukee näyttelijä Linda Wiklund ja toiseen on luotu modernin teknologian avulla Olga Temosen lukijaääni. Oman äänen tuominen äänikirjaan oli Olgan toive, ja äänikirjan teknisestä toteutuksesta on vastannut Tuukka Temosen yritys Optipari.
”Vaikka tiedän, että ääni kirjassa ei ole oikea Olga, se silti tuntuu siltä. On todella ihanaa saada kuulla Olgaa tälläkin tavalla. Ikään kuin hän jättäisi meille vielä yhden viestin tämän kirjan muodossa”, sanoo Tuukka Temonen.
Olga Temonen. Aika jonka sain ilmestyy kaikissa formaateissa 3.6.2026.
Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Tuuli Leppänen, puh. 040 5646 734, tuuli.leppanen@wsoy.fi
