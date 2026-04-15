Tiedote: WSOY julkaisee 3. kesäkuuta kirjan Olga Temosesta

Näyttelijä ja yrittäjä Olga Temonen sai marraskuussa 2023 lohduttoman diagnoosin: hänellä todettiin aggressiivinen aivosyöpä, jota ei voida leikata. Toimittaja Anneli Juutilaisen kirjoittama Olga Temonen. Aika jonka sain on kertomus Olgan vimmaisesta elämänhalusta, kamppailusta sairauden kukistamiseksi ja haaveesta elää mahdollisimman normaalia arkea sairaudesta huolimatta. Kirjan käsikirjoitus ehti valmistua ennen Olga Temosen poismenoa marraskuussa 2025, ja se on viimeistelty julkaisukuntoon yhdessä Olgan puolison Tuukka Temosen kanssa.