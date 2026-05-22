Valtatie 25:n parantamista kiirehditään Väyläviraston uudessa investointiohjelmassa - 118 miljoonan euron panostusta kaavailaan tuleville vuosille
22.5.2026 17:43:24 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Väylävirasto julkaisi tänään päivitetyn investointiohjelmansa vuosille 2027–2034. Suunnitelmaa on päivitetty eduskunnan hyväksymän valtakunnallisen Liikenne 12 -ohjelman suuntaviivojen pohjalta.
Valtatie 25:n osalta päivitetty investointiohjelma on myönteinen. Valtatie 25:n parantaminen on nostettu yhdeksi tärkeimmistä kehittämishankkeista. Suunnitelmakaudelle esitetään nyt valtatie 25:n kehittämiseen yhteensä 118 miljoonaa euroa.
Rahoituksella toteutettaisiin seuraavat hankkeet:
Langansbölen–Västerbackan osuuden parantaminen liittymäjärjestelyineen Raaseporin alueella (46 miljoonaa euroa)
Vesitronin liittymä Lohjalla (18 miljoonaa euroa)
Asematien liittymän parantaminen Vihdissä (37 miljoonaa euroa)
Nopon kohdan (mt 130 ja vt 3) tiejärjestelyt Vihdissä (17 miljoonaa euroa)
Kyseessä on Väyläviraston esitys, joka on nyt lausuntokierroksella. Lausuntopalautteen jälkeen Väylävirasto päättää lopullisesta suunnitelmasta.
Inkoolainen kansanedustaja ja eduskunnan liikennejaoston jäsen Henrik Wickström (r.) on erittäin tyytyväinen esitykseen.
– Valtatie 25 on yksi Länsi-Uudenmaan tärkeimmistä tieväylistä. Tällä hallituskaudella olemme saaneet noin 18 miljoonaa euroa Meltolan alueen vaarallisen osuuden parantamiseen, ja hankkeen toivotaan etenevän rakentamisvaiheeseen viimeistään ensi vuoden alkupuolella. Tämä Väyläviraston linjaus on erittäin ilahduttava uutinen. Valtatie 25 on merkittävä liikenneväylä koko maan huoltovarmuuden kannalta, sillä se yhdistää Hangon sataman muuhun Suomeen. Länsi-Uudenmaan kasvu hyötyy siitä, että saamme meille tärkeän liikenneväylän turvallisemmaksi, Wickström toteaa.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
