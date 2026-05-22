Valtatie 25:n parantamista kiirehditään Väyläviraston uudessa investointiohjelmassa - 118 miljoonan euron panostusta kaavailaan tuleville vuosille

Adlercreutz: Uusi kesälomamalli voisi antaa perheille enemmän yhteistä aikaa 22.5.2026 17:00:55 EEST | Tiedote

RKP:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anders Adlercreutz on tänään lähettänyt lausunnoille muistion, jossa ehdotetaan kesäloman ajankohdan muuttamista. Mallissa esitetään, että kesäloma alkaisi kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin ja päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla huhtikuun loppuun otettaisiin käyttöön uusi loma, jotta oppilailla olisi paremmat mahdollisuudet palautumiseen kevätlukukauden aikana.