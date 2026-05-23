Oras Tynkkynen puoluekokouksessa: Vihreät voi ottaa vaaleissa takaisin 20 edustajapaikkaa

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen lainasi puheenvuorossaan puoluekokouksessa Turussa ulkoministeri Valtosta ja kuvasi huolien värittämiä aikoja. Hän myös palasi äärioikeiston vappuna aiheuttamaan väkivaltaan.

”Äärioikeiston marssi Tampereella nousi valtakunnallisiin otsikoihin, kun naamioituneet äärioikeistolaiset pahoinpitelivät nuoren vastamielenosoittajan. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia rohkeita kansalaisia, jotka tekevät selväksi: ei natseja Tampereelle, ei natseja mihinkään”, Tynkkynen totesi.

Tynkkynen muisteli puheessaan sitä, miten hän lähti mukaan Vihreisiin tasan 30 vuotta sitten. Hän kertasi myös sitä, miten paljon Tampere on kolmessa vuosikymmenessä muuttunut.

”30 vuotta sitten uusiutuvan energian osuus oli Tampereella yksi prosentti, nyt se on yli 80 prosenttia. 30 vuotta sitten Tampere oli suojellut luontoa vain noin 100 hehtaarin verran, nyt suojelualueita on jo kymmenen kertaa niin paljon. 30 vuotta sitten Tampereella ei vielä kulkenut ratikkaa, nykyään ratikalla tehdään yli 20 miljoonaa matkaa vuodessa”, Tynkkynen luetteli.

Tynkkynen nosti esiin vihreiden roolia muutosten aikaansaamisessa.

”Nämä ja monet muut edistysaskeleet eivät toki ole yksin vihreiden ansiota. Ne ovat kuitenkin pitkälle vihreiden ansiota”, Tynkkynen arvioi.

Tamperelainen Tynkkynen taipui myös nostamaan puheessaan esiin vihreiden tuoreen saavutuksen Turussa.

”Turussakaan ei olisi enemmistöä ratikan puolesta ilman vihreitä. Vaikka se vähän tamperelaisen sielua kirpaisee, täytyy sanoa: onneksi olkoon, Turku!”, Tampereen ratikasta päättämässä ollut Tynkkynen sanoi.

Vihreiden vaalinäkymiä Tynkkynen arvioi myönteisesti. Näin hän kuvasi näkymiä vuoden päästä, jos ihmiset lähtevät innokkaina tekemään vaalikampanjaa:

”Ensi kevään vaaleissa Vihreät voittaa, otamme takaisin 20 kansanedustajan paikkaa, tämän maan suunta muuttuu ja tuomme iloa tähän ilottomaan aikaan”, Tynkkynen päätti puheensa.