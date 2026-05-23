Sofia Virta Vihreiden puoluekokouksessa: “Pelko on huono johtaja – Suomi tarvitsee jälleen rohkeutta unelmoida”

Puheessaan Virta kuvasi Suomen elävän aikaa, jossa päätöksiä ohjaa liian usein pelko tulevaisuuden rakentamisen sijaan.

– Haluammeko me elää pelossa vai uskoa siihen, että tulevaisuus voi vielä olla parempi? Sillä juuri nyt tuntuu, että Suomea johdetaan pelolla. Ja pelko… se on huono johtaja. Ja silloin kun pelko alkaa johtaa kokonaista kansakuntaa, tarvitaan vastavoimaksi rohkeutta. Rohkeutta sanoa, että ei – tämän ei ole pakko mennä näin. Rohkeutta sanoa, että Suomella voi olla vielä parempi tulevaisuus. Ja ennen kaikkea rohkeutta sanoa ääneen jotakin, mikä tässä ajassa tuntuu lähes radikaalilta: kaikki voi mennä myös hyvin, Virta aloitti.

Virran mukaan liian moni vanha valtapuolue pelkää lopulta enemmän oman asemansa, kannatuksensa ja valtansa menettämistä kuin sitä, mitä Suomelle tapahtuu, jos mitään ei uskalleta muuttaa. Virta totesi, että jos Vihreät saisivat päättää voisi Suomella olla vuonna 2035 aivan toisenlainen tarina kerrottavanaan.

– Tarina maasta, jossa lapsiköyhyys on poistettu, oppimistulokset ja osaamistaso ovat jälleen maailman huippua. Maasta, joka uskalsi rakentaa taloutensa korkean jalostusarvon, kiertotalouden, puhtaan teknologian, luovien alojen ja rohkean uudistamisen varaan ja joka ensimmäisenä sai ilmastopäästönsä kuriin, Virta visioi.

Hän kuvasi Vihreitä kansanliikkeeksi, jonka tehtävä on ollut historian eri hetkissä puolustaa tulevaisuutta, koulutusta, tasa-arvoa, liberaalia Suomea sekä ilmasto- ja luontopolitiikkaa silloin, kun muut ovat epäröineet.

– Meillä vihreillä on aina ollut tehtävä. Meidän tehtävämme on ollut olla se liike, joka uskaltaa nähdä tulevaisuuden ennen muita, Virta sanoitti.

Virta lupasi yleisölleen, ettei hän aio oppia kylmäksi.



– Eikä tämä nainen tässä aio oppia kylmäksi vain siksi, että maailma ympärillä on kylmentynyt. Minä aion jatkossakin olla se, joka välittää liikaa, Virta kiteytti.