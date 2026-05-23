Sofia Virta Vihreiden puoluekokouksessa: “Pelko on huono johtaja – Suomi tarvitsee jälleen rohkeutta unelmoida”
23.5.2026 11:45:00 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta julisti puoluekokouksessa Turussa, että vallalla olevan pelolla johtamisen tilalle tarvitaan rohkeutta. Virran mukaan liian moni vanha valtapuolue pelkää lopulta enemmän oman asemansa, kannatuksensa ja valtansa menettämistä kuin sitä, mitä Suomelle tapahtuu, jos mitään ei uskalleta muuttaa.
Puheessaan Virta kuvasi Suomen elävän aikaa, jossa päätöksiä ohjaa liian usein pelko tulevaisuuden rakentamisen sijaan.
– Haluammeko me elää pelossa vai uskoa siihen, että tulevaisuus voi vielä olla parempi? Sillä juuri nyt tuntuu, että Suomea johdetaan pelolla. Ja pelko… se on huono johtaja. Ja silloin kun pelko alkaa johtaa kokonaista kansakuntaa, tarvitaan vastavoimaksi rohkeutta. Rohkeutta sanoa, että ei – tämän ei ole pakko mennä näin. Rohkeutta sanoa, että Suomella voi olla vielä parempi tulevaisuus. Ja ennen kaikkea rohkeutta sanoa ääneen jotakin, mikä tässä ajassa tuntuu lähes radikaalilta: kaikki voi mennä myös hyvin, Virta aloitti.
Virran mukaan liian moni vanha valtapuolue pelkää lopulta enemmän oman asemansa, kannatuksensa ja valtansa menettämistä kuin sitä, mitä Suomelle tapahtuu, jos mitään ei uskalleta muuttaa. Virta totesi, että jos Vihreät saisivat päättää voisi Suomella olla vuonna 2035 aivan toisenlainen tarina kerrottavanaan.
– Tarina maasta, jossa lapsiköyhyys on poistettu, oppimistulokset ja osaamistaso ovat jälleen maailman huippua. Maasta, joka uskalsi rakentaa taloutensa korkean jalostusarvon, kiertotalouden, puhtaan teknologian, luovien alojen ja rohkean uudistamisen varaan ja joka ensimmäisenä sai ilmastopäästönsä kuriin, Virta visioi.
Hän kuvasi Vihreitä kansanliikkeeksi, jonka tehtävä on ollut historian eri hetkissä puolustaa tulevaisuutta, koulutusta, tasa-arvoa, liberaalia Suomea sekä ilmasto- ja luontopolitiikkaa silloin, kun muut ovat epäröineet.
– Meillä vihreillä on aina ollut tehtävä. Meidän tehtävämme on ollut olla se liike, joka uskaltaa nähdä tulevaisuuden ennen muita, Virta sanoitti.
Virta lupasi yleisölleen, ettei hän aio oppia kylmäksi.
– Eikä tämä nainen tässä aio oppia kylmäksi vain siksi, että maailma ympärillä on kylmentynyt. Minä aion jatkossakin olla se, joka välittää liikaa, Virta kiteytti.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
Liitteet
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Oras Tynkkynen puoluekokouksessa: Vihreät voi ottaa vaaleissa takaisin 20 edustajapaikkaa23.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen puhui puoluekokouksessa ilosta vaikeina aikoina ja vihreiden roolista yhteiskunnan muuttamisessa. Tamperelainen Tynkkynen myös myöntyi antamaan tunnustuksen kokouspaikkana toimivalle Turulle.
Vihreiden Hyrkkö jyrähtää yhteisöverosta: “Ala-arvoinen rimanalitus”22.5.2026 11:35:51 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kommentoi tiedotteella juuri julkaistua yhteisöveron alennukseen liittyvää lakiluonnosta. Hän kuvaa koko päätöstä ala-arvoiseksi ja vaatii hallitusta vetämään esityksen takaisin.
Alviina Alametsä: Sisäisen turvallisuuden selonteko unohtaa suomalaisten arjen ja ihmisoikeudet20.5.2026 15:46:31 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Alviina Alametsä jätti Vihreiden ryhmäpuheessa vastalauseen hallituksen sisäisen turvallisuuden selontekoon. Alametsä kritisoi selonteon unohtavan ihmisoikeudet ja hyvinvointivaltion, jotka ovat suomalaisen arkiturvallisuuden perusta.
Atte Harjanne: Ukraina on kilpi, jonka takana koko Eurooppa puolustautuu20.5.2026 13:39:58 EEST | Tiedote
Atte Harjanne muistutti Ukrainaa tukevaa Legio-operaatiota käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että Ukraina puolustaa paitsi itseään, myös koko Eurooppaa. Siksi on myös Suomen etu, vastuu ja velvollisuus tukea Ukrainaa paitsi niin kauan kuin on tarpeen, myös niin paljon kuin on tarpeen.
Metsäluonnon tuhoamiselle on asetettava rajat – tällainen on Vihreiden metsälakipaketti18.5.2026 13:31:34 EEST | Tiedote
Nykyinen metsälaki ei tunnista metsien luonnontilan tai hiilinielujen taantumista eikä ota huomioon Suomen metsien ratkaisevaa roolia ilmastokriisin torjunnassa ja luontokadon pysäyttämisessä. Siksi Vihreät esittää laajaa uudistusta metsä- ja vesilakeihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme