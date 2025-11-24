Korjausrakentaja voi törmätä uudisrakentamisen vaatimuksiin
25.5.2026 13:54:40 EEST | Bergans Kiinteistöt Oy | Tiedote
Korjaushankkeen yllätykset voivat tuoda mukanaan uudisrakentamisen vaatimuksia myös suojeltuun kohteeseen. Helsinkiläisessä puutalohankkeessa kantavien rakenteiden uusiminen johti laajaan uudelleensuunnittelutyöhön.
Helsinkiläinen Bergans Kiinteistöt Oy osti Helsingin kaupungilta vuonna 2022 kaksikerroksisen 100-vuotiaan puutalon aikomuksenaan toteuttaa siihen viisi asuntoa. Suojellun puutalon julkisivu tulisi säilymään. Kuntokartoitusten perusteella arvioitiin, että myös puurunko ja osa alkuperäisistä puulattioista olisi säilytettävissä.
Rakennusvaihe paljasti hankkeen todellisen laajuuden. Runkorakenteiden kunto selvisi tarkasti vasta sisäpurkujen yhteydessä. “Päätimme uusia runkorakenteet kauttaaltaan”, tilaajan edustaja Saara Laakso toteaa. Ratkaisuun vaikutti erityisesti ennakoiva riskinhallinta. Jos rakenteisiin olisi jäänyt piileviä vaurioita, seuraukset olisivat voineet tulla vastaan myöhemmin: "Emme halunneet, että asukkaat törmäävät sisäilmaongelmiin vuositarkastusten yhteydessä.”
Suojelluissa korjauskohteissa nykyvaatimusten soveltaminen edellyttää usein tapauskohtaista harkintaa rakennusvalvonnan kanssa. Tässä hankkeessa rakenteet toteutettiin kuitenkin nykyisten rakenteellisten ja energiateknisten vaatimusten mukaisesti. Seinärakenteiden paksuus ja mitoitukset muuttuivat rakennusvaiheessa, mikä johti suunnitelmien laajaan päivittämiseen. “Yksi muutos johti kymmeneen muutokseen. Toisaalta näin varmistettiin kaikilta osin turvallinen ja pitkäikäinen lopputulos”, Laakso sanoo.
Viivästyksistä huolimatta hankkeen loppusuora häämöttää. Knuutintie 1:ssä rakennustelineet on purettu julkisivun ympäriltä, ja yli satavuotiaat ikkunat on kunnostettu ja asennettu takaisin paikoilleen. “Toivomme, että käyttöönottokatselmus päästään tekemään juhannusviikolla”, toteaa Laakso.
Sasa KorhonenToimitusjohtajaBergans Kiinteistöt Oysasa.korhonen@berganstalo.fi
Saara LaaksoHankesuunnittelijaBergans Kiinteistöt OyPuh:0503423383saara.laakso@berganstalo.fi
Bergans Kiinteistöt Oy
Bergans Kiinteistöt Oy on rakennusalan pieni perheyritys, joka toimii pääkaupunkiseudulla. Yrityksen juuret ovat 1900-luvun alun Espoossa, Kössi Koskisen omistamalla Bergansin tilalla. Bergans Kiinteistöt perustettiin vuonna 2008. Silloin Espoon kaupunki käynnisti kaavoitukseen Vermontien alueella, jossa Koskisen suvun perillisillä oli edelleen maanomistusta. Kaavahankkeen jälkeen yritys siirtyi korjaus- ja asuntorakentamisen pariin. Bergans vaalii hankkeissaan kestävän ja peroonallisen asumisen ideaa.
