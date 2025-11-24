Korjausrakentaja voi törmätä uudisrakentamisen vaatimuksiin

Helsinkiläinen Bergans Kiinteistöt Oy osti Helsingin kaupungilta vuonna 2022 kaksikerroksisen 100-vuotiaan puutalon aikomuksenaan toteuttaa siihen viisi asuntoa. Suojellun puutalon julkisivu tulisi säilymään. Kuntokartoitusten perusteella arvioitiin, että myös puurunko ja osa alkuperäisistä puulattioista olisi säilytettävissä.

Rakennusvaihe paljasti hankkeen todellisen laajuuden. Runkorakenteiden kunto selvisi tarkasti vasta sisäpurkujen yhteydessä. “Päätimme uusia runkorakenteet kauttaaltaan”, tilaajan edustaja Saara Laakso toteaa. Ratkaisuun vaikutti erityisesti ennakoiva riskinhallinta. Jos rakenteisiin olisi jäänyt piileviä vaurioita, seuraukset olisivat voineet tulla vastaan myöhemmin: "Emme halunneet, että asukkaat törmäävät sisäilmaongelmiin vuositarkastusten yhteydessä.”

Suojelluissa korjauskohteissa nykyvaatimusten soveltaminen edellyttää usein tapauskohtaista harkintaa rakennusvalvonnan kanssa. Tässä hankkeessa rakenteet toteutettiin kuitenkin nykyisten rakenteellisten ja energiateknisten vaatimusten mukaisesti. Seinärakenteiden paksuus ja mitoitukset muuttuivat rakennusvaiheessa, mikä johti suunnitelmien laajaan päivittämiseen. “Yksi muutos johti kymmeneen muutokseen. Toisaalta näin varmistettiin kaikilta osin turvallinen ja pitkäikäinen lopputulos”, Laakso sanoo.

Viivästyksistä huolimatta hankkeen loppusuora häämöttää. Knuutintie 1:ssä rakennustelineet on purettu julkisivun ympäriltä, ja yli satavuotiaat ikkunat on kunnostettu ja asennettu takaisin paikoilleen. “Toivomme, että käyttöönottokatselmus päästään tekemään juhannusviikolla”, toteaa Laakso.





