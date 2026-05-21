Kuljetus- ja logistiikkanäyttely tukee alan kasvua ja uudistumista 2027
25.5.2026 10:00:00 EEST | Messukeskus | Tiedote
Kuljetus- ja logistiikkanäyttely järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 20.–22.5.2027. Raskaan kaluston ja hyötyajoneuvojen suurtapahtuma palaa ohjelmaan ensimmäistä kertaa pandemian jälkeen.
Tapahtuma tarjoaa kattavan läpileikkauksen kuljetus- ja logistiikka-alan ajankohtaisiin ratkaisuihin ja uutuuksiin. Näyttelyssä ovat edustettuina muun muassa kuorma- ja pakettiautomerkit, perävaunu- ja päällirakennevalmistajat sekä trukki- ja materiaalinkäsittelyratkaisut. Esillä on myös varastonhallinnan ja automaation ratkaisuja, ICT-järjestelmiä sekä laaja valikoima renkaita, varusteita, lisävarusteita ja palveluita.
Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio arvioi hyötyajoneuvojen kysynnän kääntyvän kasvuun ensi vuonna ja vahvistuvan edelleen vuonna 2028.
”On hienoa päästä rakentamaan tapahtumaa yhdessä alan yritysten kanssa. Tapahtuma on ennen kaikkea tehokas kaupankäynnin foorumi, mutta samalla se toimii koko alan keskeisenä kohtaamispaikkana – täällä syntyvät niin uudet ideat, osaaminen kuin tulevaisuuden yhteistyöt”, toteaa Tero Kallio.
Ohjelmassa pureudutaan kuljetusalan ajankohtaisimpiin teemoihin vähäpäästöisyydestä investointeihin sekä infrastruktuurin ja teknologian kehitykseen. Kallion mukaan myös toimintaympäristö tukee alan uudistumista.
”Ajokorttilain muutos antaa konkreettista lisävauhtia sähköistymiselle: tulevaisuudessa B-kortilla voi ajaa korkeintaan 4 250 kilogrammaa painavaa hyötyautoa, mikäli se on sähkökäyttöinen. Kuljetus ja logistiikka -tapahtumassa myös tähän markkinasegmenttiin kohdistunee suurta mielenkiintoa. Ja tietysti uskomme, että markkina lähtee muutoinkin liikkeelle ja autokaupan ovipumppu joutuu jatkossa koville”, Kallio kiteyttää.
SKAL tuo liittokokouksensa osaksi messukokonaisuutta
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL osallistuu tapahtumaan kumppanina ja järjestää samalla vuoden 2027 liittokokouksensa.
”Olemme iloisia näyttelyn paluusta Pasilaan. Pyrimme pitämään samassa yhteydessä myös SKALin liittokokouksen mikäli hallintomme niin aikanaan päättää” sanoo toimitusjohtaja Anssi Kujala.
SKALin tuore kuljetusbarometri 2/2026 kertoo varovaisuudesta investoinneissa: 27 % yrityksistä suunnittelee kalustoinvestointeja seuraavan neljän kuukauden aikana, ja yli 60 % harkitsee niiden lykkäämistä polttoaineen hinnannousun vuoksi.
Kujalan mukaan käyttövoimamurros nähdään väistämättömänä, mutta investointipäätöksiä ohjaavat kustannukset, infrastruktuurin saatavuus ja teknologian toimintavarmuus.
”Dieselillä Suomessa mennään vielä pitkään, mutta selvästi kiinnostus vaihtoehtoisia käyttövoimia kohtaan kasvaa”, Kujala sanoo.
SKAL on mukana Kuljetus ja Logistiikka-näyttelyssä omalla osastolla, järjestää tilaisuuksia ja osallistuu lisäksi mm. työvoiman saatavuuteen liittyvän osion toteuttamiseen.
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY juhlistaa 70-vuotisjuhlataivalta tapahtuman yhteydessä
”Mahtavaa että, tapahtuma taas järjestetään monen vuoden tauon jälkeen. Tarjolla on laaja kattaus ohjelmaa logistiikka-alan ajankohtaisista aiheista. Mikä parasta pääsemme tapahtuman yhteydessä juhlistamaan Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn 70-vuotista taivalta”, iloitsee toiminnanjohtaja Katri Salovuori.
Kuljetus- ja logistiikkanäyttely yhdistää alan osaajat ja tulevaisuuden tekijät
”Kuljetus- ja logistiikkanäyttely kokoaa alan nykyiset ja tulevat ammattilaiset jälleen yhteen pitkän tauon jälkeen. Tapahtuma tarjoaa erinomaiset puitteet asiakassuhteiden vahvistamiseen, kalustohankintoja suunnitteleville mahdollisuuden vertailla ratkaisuja sekä opiskelijoille tilaisuuden verkostoitua ja kartoittaa tulevaisuuden uramahdollisuuksia”, sanoo Perävaunut ja päällirakenteet -toimialaryhmän puheenjohtaja Aki Sirén.
Vuoden 2027 tapahtuman toimeksiantajina toimivat Autotuojat ja -teollisuus ry sekä Teknologiateollisuus ry:n perävaunut ja päällirakenteet -toimialaryhmä. Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry.
Rekisteröinti tapahtumaan aukeaa myöhemmin syksyllä 2026, tapahtuman kanssa samaan aikaan järjestetään myös Autokorjaamo -messut 21-22.5.2027.
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
