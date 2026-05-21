Kuljetus- ja logistiikkanäyttely tukee alan kasvua ja uudistumista 2027

Tapahtuma tarjoaa kattavan läpileikkauksen kuljetus- ja logistiikka-alan ajankohtaisiin ratkaisuihin ja uutuuksiin. Näyttelyssä ovat edustettuina muun muassa kuorma- ja pakettiautomerkit, perävaunu- ja päällirakennevalmistajat sekä trukki- ja materiaalinkäsittelyratkaisut. Esillä on myös varastonhallinnan ja automaation ratkaisuja, ICT-järjestelmiä sekä laaja valikoima renkaita, varusteita, lisävarusteita ja palveluita.

Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio arvioi hyötyajoneuvojen kysynnän kääntyvän kasvuun ensi vuonna ja vahvistuvan edelleen vuonna 2028.

”On hienoa päästä rakentamaan tapahtumaa yhdessä alan yritysten kanssa. Tapahtuma on ennen kaikkea tehokas kaupankäynnin foorumi, mutta samalla se toimii koko alan keskeisenä kohtaamispaikkana – täällä syntyvät niin uudet ideat, osaaminen kuin tulevaisuuden yhteistyöt”, toteaa Tero Kallio.

Ohjelmassa pureudutaan kuljetusalan ajankohtaisimpiin teemoihin vähäpäästöisyydestä investointeihin sekä infrastruktuurin ja teknologian kehitykseen. Kallion mukaan myös toimintaympäristö tukee alan uudistumista.

”Ajokorttilain muutos antaa konkreettista lisävauhtia sähköistymiselle: tulevaisuudessa B-kortilla voi ajaa korkeintaan 4 250 kilogrammaa painavaa hyötyautoa, mikäli se on sähkökäyttöinen. Kuljetus ja logistiikka -tapahtumassa myös tähän markkinasegmenttiin kohdistunee suurta mielenkiintoa. Ja tietysti uskomme, että markkina lähtee muutoinkin liikkeelle ja autokaupan ovipumppu joutuu jatkossa koville”, Kallio kiteyttää.

SKAL tuo liittokokouksensa osaksi messukokonaisuutta

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL osallistuu tapahtumaan kumppanina ja järjestää samalla vuoden 2027 liittokokouksensa.

”Olemme iloisia näyttelyn paluusta Pasilaan. Pyrimme pitämään samassa yhteydessä myös SKALin liittokokouksen mikäli hallintomme niin aikanaan päättää” sanoo toimitusjohtaja Anssi Kujala.

SKALin tuore kuljetusbarometri 2/2026 kertoo varovaisuudesta investoinneissa: 27 % yrityksistä suunnittelee kalustoinvestointeja seuraavan neljän kuukauden aikana, ja yli 60 % harkitsee niiden lykkäämistä polttoaineen hinnannousun vuoksi.

Kujalan mukaan käyttövoimamurros nähdään väistämättömänä, mutta investointipäätöksiä ohjaavat kustannukset, infrastruktuurin saatavuus ja teknologian toimintavarmuus.

”Dieselillä Suomessa mennään vielä pitkään, mutta selvästi kiinnostus vaihtoehtoisia käyttövoimia kohtaan kasvaa”, Kujala sanoo.

SKAL on mukana Kuljetus ja Logistiikka-näyttelyssä omalla osastolla, järjestää tilaisuuksia ja osallistuu lisäksi mm. työvoiman saatavuuteen liittyvän osion toteuttamiseen.

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY juhlistaa 70-vuotisjuhlataivalta tapahtuman yhteydessä

”Mahtavaa että, tapahtuma taas järjestetään monen vuoden tauon jälkeen. Tarjolla on laaja kattaus ohjelmaa logistiikka-alan ajankohtaisista aiheista. Mikä parasta pääsemme tapahtuman yhteydessä juhlistamaan Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn 70-vuotista taivalta”, iloitsee toiminnanjohtaja Katri Salovuori.

Kuljetus- ja logistiikkanäyttely yhdistää alan osaajat ja tulevaisuuden tekijät

”Kuljetus- ja logistiikkanäyttely kokoaa alan nykyiset ja tulevat ammattilaiset jälleen yhteen pitkän tauon jälkeen. Tapahtuma tarjoaa erinomaiset puitteet asiakassuhteiden vahvistamiseen, kalustohankintoja suunnitteleville mahdollisuuden vertailla ratkaisuja sekä opiskelijoille tilaisuuden verkostoitua ja kartoittaa tulevaisuuden uramahdollisuuksia”, sanoo Perävaunut ja päällirakenteet -toimialaryhmän puheenjohtaja Aki Sirén.

Vuoden 2027 tapahtuman toimeksiantajina toimivat Autotuojat ja -teollisuus ry sekä Teknologiateollisuus ry:n perävaunut ja päällirakenteet -toimialaryhmä. Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry.

Rekisteröinti tapahtumaan aukeaa myöhemmin syksyllä 2026, tapahtuman kanssa samaan aikaan järjestetään myös Autokorjaamo -messut 21-22.5.2027.