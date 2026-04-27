Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Kutsu lehdistölle: asiantuntijafoorumi Pohjoismaiden ja Baltian kulttuuriperintöalan kriisivalmiudesta

25.5.2026 09:33:28 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote

Tervetuloa Hanaholmeniin Espooseen 28. toukokuuta järjestettävään Pohjoismaiden ja Baltian Hanaholmen Heritage -asiantuntijakonferenssiin. Konferenssissa esitellään konkreettisia suosituksia alueemme kulttuuriperintöalan kriisivalmiuden vahvistamiseksi.

Kuva: Lars Kastilan / Hanaholmen

Pohjoismaiden ministerineuvosto on antanut Hanaholmenille tehtäväksi käynnistää uuden pohjoismais-balttilaisen kulttuuriperintöalan valmiusohjelman. Hanaholmen Heritage – Nordic-Baltic Cooperation for Cultural Heritage and Preparedness -ohjelma kokoaa yhteen asiantuntijoita useista maista ja koostuu koulutusosiosta, joka järjestettiin 11.–13.5., sekä asiantuntijafoorumista, joka järjestetään Hanaholmenissa Espoossa 28.5.2026.

Asiantuntijafoorumiin kokoontuu johtavia kansainvälisiä kulttuurialan toimijoita ja poliitikkoja, esimerkiksi Viron kulttuuriministeri Heidy Purga, joka osallistuu etänä. Muita merkittäviä puhujia ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann, Ukrainan kansallismuseon apulaisjohtaja Oksana Barshynova ja kansainvälisen kulttuuriperinnön suojeluun keskittyvän ALIPH-liittouman johtaja Valery Fréland, jotka kaikki osallistuvat paikan päällä.

Unescon kulttuuri- ja hätätilanteiden johtaja Krista Pikkat osallistuu konferenssiin esinauhoitetulla videotervehdyksellä.  

”Ohjelmassa on sekä puheenvuoroja että paneelikeskusteluja, ja lopuksi saadaan kuulla konkreettisia suosituksia kulttuuriperintöalan kriisivalmiuden vahvistamiseksi Pohjoismaissa ja Baltiassa”, kertoo Hanaholmenin ohjelmavastaava Mikael Hiltunen.

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan englanninkieliseen seminaariin, joka järjestetään Hanaholmenissa Espoossa 28. toukokuuta klo 9.30–15.00 Suomen aikaa (8.30–14.00 Ruotsin aikaa).

Katso ohjelma täältä: hanaholmen.fi/en/events/hanaholmen-heritage-conference

Konferenssi myös suoratoistetaan verkossa täällä: www.youtube.com/live/biiLHAeE-1k

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: mikael.hiltunen@hanaholmen.fi, puh. +358 40 620 6006

hanaholmen heritage, nordic-baltic cooperation for cultural heritage and preparedness, varautuminen, suomi, ruotsi

Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

