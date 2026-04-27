Kutsu lehdistölle: asiantuntijafoorumi Pohjoismaiden ja Baltian kulttuuriperintöalan kriisivalmiudesta
25.5.2026 09:33:28 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote
Tervetuloa Hanaholmeniin Espooseen 28. toukokuuta järjestettävään Pohjoismaiden ja Baltian Hanaholmen Heritage -asiantuntijakonferenssiin. Konferenssissa esitellään konkreettisia suosituksia alueemme kulttuuriperintöalan kriisivalmiuden vahvistamiseksi.
Pohjoismaiden ministerineuvosto on antanut Hanaholmenille tehtäväksi käynnistää uuden pohjoismais-balttilaisen kulttuuriperintöalan valmiusohjelman. Hanaholmen Heritage – Nordic-Baltic Cooperation for Cultural Heritage and Preparedness -ohjelma kokoaa yhteen asiantuntijoita useista maista ja koostuu koulutusosiosta, joka järjestettiin 11.–13.5., sekä asiantuntijafoorumista, joka järjestetään Hanaholmenissa Espoossa 28.5.2026.
Asiantuntijafoorumiin kokoontuu johtavia kansainvälisiä kulttuurialan toimijoita ja poliitikkoja, esimerkiksi Viron kulttuuriministeri Heidy Purga, joka osallistuu etänä. Muita merkittäviä puhujia ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann, Ukrainan kansallismuseon apulaisjohtaja Oksana Barshynova ja kansainvälisen kulttuuriperinnön suojeluun keskittyvän ALIPH-liittouman johtaja Valery Fréland, jotka kaikki osallistuvat paikan päällä.
Unescon kulttuuri- ja hätätilanteiden johtaja Krista Pikkat osallistuu konferenssiin esinauhoitetulla videotervehdyksellä.
”Ohjelmassa on sekä puheenvuoroja että paneelikeskusteluja, ja lopuksi saadaan kuulla konkreettisia suosituksia kulttuuriperintöalan kriisivalmiuden vahvistamiseksi Pohjoismaissa ja Baltiassa”, kertoo Hanaholmenin ohjelmavastaava Mikael Hiltunen.
Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan englanninkieliseen seminaariin, joka järjestetään Hanaholmenissa Espoossa 28. toukokuuta klo 9.30–15.00 Suomen aikaa (8.30–14.00 Ruotsin aikaa).
Katso ohjelma täältä: hanaholmen.fi/en/events/hanaholmen-heritage-conference
Konferenssi myös suoratoistetaan verkossa täällä: www.youtube.com/live/biiLHAeE-1k
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: mikael.hiltunen@hanaholmen.fi, puh. +358 40 620 6006
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörHanaholmenPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fihanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Kulturarvsberedskap i fokus under estniskt statsbesök27.4.2026 10:10:09 EEST | Pressmeddelande
Kulturarvsberedskap är ett av de ämnen som avhandlas under det estniska statsbesöket till Finland den 28 till 29 april 2026. En stor delegation med utrikes- och försvarsexperter samt museichefer anländer till Hanaholmen den 29 april för att bekanta sig med det nya nordisk-baltiska krisberedskapsprogrammet Hanaholmen Heritage.
Kulttuuriperintöalan valmius keskiössä Viron valtiovierailulla27.4.2026 10:10:09 EEST | Tiedote
Kulttuuriperinnön suojelu ja kulttuuriperintöalan kriisivalmius ovat aiheita, joita käsitellään Viron valtiovierailulla Suomeen 28.–29.4.2026. Suuri ulko- ja puolustuspolitiikan asiantuntijoista sekä museonjohtajista koostuva delegaatio saapuu Hanaholmeniin 29. huhtikuuta tutustumaan Hanaholmen Heritageen, uuteen pohjoismais-baltilaiseen kulttuuriperintöalan kriisivalmiusohjelmaan.
Riksbankens chef Erik Thedéen huvudtalare på svensk-finskt industriforum14.4.2026 11:07:49 EEST | Pressmeddelande
Den 20 april samlas ledande finska, svenska, danska och estniska beslutsfattare, experter och företrädare för näringslivet på Hanaholmen i Esbo för att samtala om hur ett tätare samarbete kan förvandlas till konkreta affärsmöjligheter.
Ruotsin keskuspankin pääjohtaja Erik Thedéen ruotsalais-suomalaisen teollisuusfoorumin pääpuhujana14.4.2026 11:07:49 EEST | Tiedote
Eturivin suomalaiset, ruotsalaiset, tanskalaiset ja virolaiset päätöksentekijät, asiantuntijat ja elinkeinoelämän edustajat kokoontuvat 20. huhtikuuta Hanaholmeniin Espooseen keskustelemaan siitä, miten tiiviimmästä yhteistyöstä voidaan luoda konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia.
En kväll med jazzlegendaren Dee Dee Bridgewater8.4.2026 09:39:44 EEST | Pressmeddelande
Den 16 april välkomnar vi den amerikanska jazzsångerskan Dee Dee Bridgewater till Hanaholmen. Bridgewater, som uppträtt med jazzstorheter som Dizzy Gillespie och Dexter Gordon, betecknas som en av världens främsta nulevande jazzvokalister.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme