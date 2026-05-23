Pia Lohikoski: Amikset on korjattava nyt – seuraavaksi tarvitsemme tulevaisuusvision toiselle asteelle

– Suomen toinen aste on revennyt kahtia. Amislaisen äitinä olen todistanut, kuinka nuori pääsee kotiin jo lounasaikaan samalla kun lukiolaiset saavat täyden koulupäivän. Lopputulema on, että ammattiin opiskelevan nuoren jatko-opintovalmiudet ovat vaarassa jäädä vajaiksi, koska kaikki nuoret eivät ole itseohjautuvia. Pienenevät ikäluokat lisäävät koulutuksellista eriarvoisuutta entisestään, ellemme puutu kehitykseen nyt, Lohikoski sanoo.

Lohikosken mukaan ammatillisen koulutuksen ongelmat johtuvat pitkään jatkuneista leikkauksista, epäonnistuneesta amisreformista ja rahoitusmallista, joka kohtelee oppivelvollisia nuoria samalla tavalla kuin aikuisopiskelijoita.

Lohikoski korostaa yleissivistyksen merkitystä ammatillisessa koulutuksessa. Hänen mukaansa perustaitoja, yhteisiä opintoja ja jatko-opintovalmiuksia on vahvistettava, jotta ammatillisen koulutuksen käyneillä olisi todelliset mahdollisuudet jatkaa myös korkeakouluihin.

– Osaamisperusteisuus on oppivelvollisten kohdalla pahimmillaan heitteillejättöä. 15-16-vuotiasta ei voi kohdella kuin aikuista. Nuoret tarvitsevat opetusta, ohjausta sekä aikaa kasvaa aikuisiksi ja ammattilaisiksi. Amiksille on tarjottava lähiopetusta ja yleissivistystä, kuten lukiolaisillekin, Lohikoski sanoo.

Lohikoski esittää, että oppivelvollisten ja aikuisten koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestelmät on eriytettävä ja opettajien kelpoisuusvaatimuksia täydennettävä. Oppivelvollisille on taattava täydet koulupäivät, tiedonalapohjaista ja riittävää lähiopetusta sekä vahvempi oppimisen tuki.

Välittömien korjaustoimien lisäksi Lohikoski esittää Oppivelvollisuus 2.0 -uudistusta. Lohikosken mukaan tarvitaan rohkeutta katsoa toisen asteen koulutusta uusin silmin ja on puhuttava ääneen siitä, mitä pienenevistä ikäluokista seuraa. Hän vaatii, että ensi hallituskaudella on käynnistettävä kattava selvitys ja kokeilu toisen asteen yhtenäisestä koulutuksesta ja alueellisista ratkaisuista.

– Jos emme suunnittele uudistusta hallitusti, edessä voi olla juustohöyläleikkauksia, lukioiden ja amisten sattumanvaraisia sulkemisia sekä yhä pidempiä koulumatkoja nuorille. Yhtenäisempi toinen aste voi olla monella alueella keino pitää koulutuksen ovet auki ja turvata laadukas opetus koko ikäluokalle Suomessa.

Tulevaisuuden toisella asteella nuori voisi valita painotuksen ammatilliseen tai yleissivistävään suuntaan ilman, että hänet suljetaan liian varhain erilliseen lokeroon tai hallinnolliset rajat estäisivät erilaisia yhdistelmiä.

Lohikoski vaatii vahvoja toimia koulutuksellisen eriarvoisuuden purkamiseksi ja nuorten tulevaisuususkon palauttamiseksi.

– Pienenevien ikäluokkien Suomessa ei ole varaa ylläpitää kahta toisistaan erillistä ja eriarvoistavaa järjestelmää. Ammatillisen koulutuksen korjaaminen ja toisen asteen tulevaisuus ovat Suomen kohtalonkysymyksiä, Lohikoski sanoo.

Lohikosken julkaisu Toinen aste murroksessa – Ammatillisen koulutuksen välttämätön korjaussarja ja yhtenäisemmän toisen asteen koulutuksen Oppivelvollisuus 2.0 visio 2030-luvulle on liitteenä. Julkaisun pohjatyönä on kuultu laajasti koulutuspoliittisia asiantuntijoita ja tutkijoita.