Kouluterveyskysely: Keskisuomalaisten lasten ja nuorten liikkumisessa ja toimintakyvyssä on havaittavissa ikäryhmittäisiä eroja
25.5.2026 10:35:21 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan keskisuomalaisten nuorten kokemus omasta terveydentilastaan on parantunut hieman. Lisäksi Move!-mittauksien mukaan lasten ja nuorten fyysisessä toimintakyvyssä on tapahtunut parantumista, joskin yläkoululaisten keskuudessa heikon fyysisen toimintakyvyn osuudessa on aavistuksen kasvua. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuutta sekä hengästyttävän liikunnan määrää tarkasteltaessa on havaittavissa ikäryhmittäisiä eroavaisuuksia.
Liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja puheeksi ottaminen on keskeinen osa oppilaiden terveystarkastuksia sekä koulujen yhteisöllistä hyvinvointityötä.
– Lisäksi jokaisessa perheessä tulisi keskustella erilaisista tavoista harrastaa liikuntaa ja mahdollistaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen vaikkapa yhteisen ulkoilun merkeissä tai koulumatkan itsenäisen kulkemisen myötä, kannustaa palvelupäällikkö Mari Kolu Keski-Suomen hyvinvointialueen koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta.
Myös kunnilla on iso rooli asukkaiden aktiivisen elämäntavan tukemisessa. Kunnissa on mahdollisuus kehittää lasten ja nuorten liikkumista edistäviä ympäristöjä, kuten kevyen liikenteen väyliä, ulkoilualueita sekä liikunta- ja urheilupaikkoja. Monenlaista yhteistyötä tarvitaan, jotta liikunta olisi helppoa ja saavutettavaa kaikille.
– Yhdessä liikkumisella on lisäksi yhteisöllisyyttä, sosiaalisuutta sekä mielen hyvinvointia edistävä vaikutus, kuten yhdessä syömiselläkin. Se tekee siis monella tavalla hyvää itse kullekin, Kolu muistuttaa.
Kokemus omasta terveydentilasta
Keski-Suomen hyvinvointialueella alakoululaisista (4. ja 5. luokan oppilaista) 8 % kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi vuonna 2025, kun vuonna 2023 osuus oli korkeampi (10 %). Selkeämmin kokemus on parantunut yläkoululaisten 8.–9. luokkalaisten, lukiolaisten sekä ammatillisen oppilaitoksen 1.–2. vuoden opiskelijoiden keskuudessa vuoteen 2023 verrattuna.
Fyysinen toimintakyky
Move!-mittauksien mukaan alakoululaisten 5. luokan oppilaiden keskuudessa heikon fyysisen toimintakyvyn osuus on vähentynyt vuodesta 2023 Keski-Suomessa (2023 34 %, 2025 32 %) ja on koko maan keskiarvoon verrattuna pienempi (koko maa 35 %). Yläkoululaisten, 8. luokan oppilaiden heikon fyysisen toimintakyvyn osuudet ovat taas lievästi kasvaneet, mutta osuudet ovat kuitenkin alle koko maan keskiarvon (koko maa 40 %, Keski-Suomi 38 %).
Liikkumisen osuus
Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus on alakoululaisten osalta hieman vähentynyt ja osuudet ovat myös koko maan keskiarvoon verrattuna pienemmät (koko maa 44 %, Keski-Suomi 43 %). Yläkoululaisten osalta osuudet ovat taas päinvastoin nousussa, eli vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus on vuodesta 2023 kasvanut muutaman prosenttiyksikön verran (2023 25 %, 2025 28 %). Samansuuntaista nousua on havaittavissa myös lukion sekä ammattiopiskelijoiden keskuudessa.
Hengästyttävä liikunta
Kun tarkastellaan hengästyttävän liikunnan määrää korkeintaan tunnin viikossa harrastavien osuuksia, niin yläkoululaisten osuudet ovat kasvaneet (2023 27 %, 2025 29 %) samoin lukion opiskelijoiden osuudet (2023 24 %, 2025 25 %). Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden osuudet ovat taas päinvastoin hieman laskussa (2023 41 %, 2025 40 %), osuuden ollessa kuitenkin koko maan tasolla.
Fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaan päivittäiseen liikunta-annokseen tulisi sisältyä useita vähintään 10 minuuttia kestäviä reippaan liikunnan jaksoja. Mitä korkeampi hengästyttävän liikunnan osuus viikossa on, sitä paremmin suositus toteutuu.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisen ja suunnittelun tukena
Keski-Suomen hyvinvointialueella kouluterveyskyselyn tuloksia analysoidaan ja hyödynnetään palvelujen kehittämisen ja suunnittelun tukena. Hyvinvointialue tekee yhteistyötä kuntien ja oppilaitosten kanssa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallinen kouluterveyskysely kerää tietoa perusopetuksen 4.–5.-luokkien ja 8.–9.-luokkien oppilaiden sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiaiden opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä, palveluista sekä osallisuudesta. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein. Kysely on toteutettu keväällä 2025.
Hyvinvointialue jatkaa kouluterveyskyselyn koko Keski-Suomen tason tulosten käsittelyä.
Yhteyshenkilöt
Mari Kolu, palvelupäällikkö, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue, mari.kolu(at)hyvaks.fi, p. 040 761 6308
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
