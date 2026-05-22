Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Venetsialaisten ilotulitus vaatii jatkossa erillisen ilmoituksen Päijät-Hämeessä
25.5.2026 11:00:52 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen pelastusviranomainen vaatii jatkossa erillisen ilmoituksen ilotulitteiden käytöstä venetsialaisissa. Muutoksen syynä on lisääntynyt häiriökäyttäytyminen ja ilotulittaminen kielletyillä alueilla.
Päijät-Hämeen pelastusviranomainen kumosi 19. toukokuuta 2026 aiemman päätöksensä sallia yksityinen ilotulitus ilman ilmoitusta venetsialaisten yhteydessä vesistöjen läheisyydessä taajamien ulkopuolella. Venetsialaisia vietetään elokuun viimeisenä lauantaina.
Jatkossa ilmoitus venetsialaisten ilotulituksesta on tehtävä Päijät-Hämeen pelastusviranomaiselle viimeistään viisi vuorokautta ennen aiottua ilotulitteiden käyttöä.
Vuosien 2024 ja 2025 mökkikauden päätösjuhlan eli venetsialaisten juhlinnan yhteydessä Päijät-Hämeen alueella tapahtunut ilotulitus lisäsi häiriökäyttäytymistä ja viranomaistehtäviä sekä negatiivista palautetta alueen asukkailta.
– Vaikka tiedotimme asiasta, osa ilotulitteiden käyttäjistä ei noudattanut aika- ja paikkarajoituksia. Ilotulitteita räjäytettiin myös kaupunkialueilla, mikä aiheutti riskejä, häiriökäyttäytymistä ja tehtäviä viranomaisille, Päijät-Hämeen pelastusjohtaja Mira Leinonen sanoo.
Ilmoituksen yksityisestä ilotulituksesta voi tehdä sähköisellä lomakkeella pelastustoimi.fi-verkkopalvelussa: Ilmoitus ilotulituksesta
Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä tulee tehdä vähintään 5 vuorokautta ennen käyttöä ja ilmoituksen käsittelymaksu on 76 euroa.
Yleisötilaisuudessa tehtävästä ilotulituksesta on ilmoitettava poliisille vähintään 14 vuorokautta etukäteen: Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä poliisille
Lisätiedot:
Elina Kallio, palotarkastaja, 0440 773 499, Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Avainsanat
Linkit
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Nuorten tapahtumat yhdistyvät – Lahes elos x MoodFest valtaa Lahden torin elokuussa22.5.2026 09:12:21 EEST | Tiedote
Nuorten suosimat tapahtumat MoodFest ja Lahes elos yhdistyvät tänä vuonna ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Alijäämän kattamiselle haetaan lisäaikaa – talouden tasapainotus etenee useilla keinoilla20.5.2026 16:00:09 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue hakee lisäaikaa kertyneiden alijäämien kattamiseen vuoden 2029 loppuun asti. Suunnitelman mukaan talous saadaan tasapainoon vuonna 2026, ja alijäämät katetaan kokonaisuudessaan vuoteen 2029 mennessä.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Opiskeluhuollon palvelut entistä lähemmäs kouluarkea18.5.2026 14:52:19 EEST | Tiedote
Kouluissa ja oppilaitoksissa tuki on jatkossa entistä selkeämmin osa arkea. Tätä tukevat tiivistyvä yhteistyö ja yhteiset linjaukset, jotka hyvinvointialueen opiskeluhuoltopalvelut ja alueen oppilaitokset kokosivat alueelliseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan vuosille 2026–2029.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Väitöstiedote: Asiantuntijavalta ja päätöksenteon legitimointi korostuivat sote-uudistukseen valmistautumisessa18.5.2026 09:13:48 EEST | Tiedote
Terveydenhuollon asiantuntijoiden näkemykset jäivät usein sivuun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen liittyvässä päätöksenteossa, osoittaa terveystieteiden maisteri Päivi Alinen väitöstutkimuksessaan. Alinen työskentelee ylihoitajana Päijät-Hämeen hyvinvointialueen medisiinisellä ja operatiivisella tulosalueella.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kulku Lahden apuvälinekeskukseen muuttuu ensi maanantaista lähtien13.5.2026 10:40:03 EEST | Tiedote
Lahden sote-keskuksen piha-alueella alkaa ensi maanantaina 18.5. korjaustyö, joka sulkee liikennöinnin Lahden apuvälinekeskuksen Oikokadun puoleiselle ovelle. Myös alueella olevat kaksi asiakaspysäköintipaikkaa poistuvat käytöstä. Piha-alueen korjaustyön aikana apuvälinekeskukseen pääsee pääoven kautta Harjukadulta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme