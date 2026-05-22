Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Venetsialaisten ilotulitus vaatii jatkossa erillisen ilmoituksen Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen pelastusviranomainen kumosi 19. toukokuuta 2026 aiemman päätöksensä sallia yksityinen ilotulitus ilman ilmoitusta venetsialaisten yhteydessä vesistöjen läheisyydessä taajamien ulkopuolella. Venetsialaisia vietetään elokuun viimeisenä lauantaina.

Jatkossa ilmoitus venetsialaisten ilotulituksesta on tehtävä Päijät-Hämeen pelastusviranomaiselle viimeistään viisi vuorokautta ennen aiottua ilotulitteiden käyttöä.

Vuosien 2024 ja 2025 mökkikauden päätösjuhlan eli venetsialaisten juhlinnan yhteydessä Päijät-Hämeen alueella tapahtunut ilotulitus lisäsi häiriökäyttäytymistä ja viranomaistehtäviä sekä negatiivista palautetta alueen asukkailta.

– Vaikka tiedotimme asiasta, osa ilotulitteiden käyttäjistä ei noudattanut aika- ja paikkarajoituksia. Ilotulitteita räjäytettiin myös kaupunkialueilla, mikä aiheutti riskejä, häiriökäyttäytymistä ja tehtäviä viranomaisille, Päijät-Hämeen pelastusjohtaja Mira Leinonen sanoo.

Ilmoituksen yksityisestä ilotulituksesta voi tehdä sähköisellä lomakkeella pelastustoimi.fi-verkkopalvelussa: Ilmoitus ilotulituksesta

Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä tulee tehdä vähintään 5 vuorokautta ennen käyttöä ja ilmoituksen käsittelymaksu on 76 euroa.

Yleisötilaisuudessa tehtävästä ilotulituksesta on ilmoitettava poliisille vähintään 14 vuorokautta etukäteen: Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä poliisille

Elina Kallio, palotarkastaja, 0440 773 499, Päijät-Hämeen pelastuslaitos