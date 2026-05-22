Takaisinveto 22.5.2026: Sinimailasenitu 125 g
25.5.2026 11:18:08 EEST | Lounasitu Oy | Tiedote
Lounasitu Oy vetää varotoimenpiteenä sinimailasen idut toistaiseksi pois markkinoilta.
Kaikki 2.6.2026 asti päivätyt tuotteet vedetään pois, toisessa EU-maassa havaitun salmonellan takia. Lounasidun käyttämä siemenerä on ollut sama, kuin toisessa maassa käytetty erä.
Tuotteiden käyttö tulee lopettaa välittömästi. Tuotteet voi hävittää normaalisti biojätteenä.
Kuluttajia pyydetään olemaan yhteydessä Lounasitu Oy:n asiakaspalveluun. Lounasitu Oy hyvittää kuluttajille tuetteen ostohinnan.
Yhteyshenkilöt
kuluttajapalvelu@lounasitu.fi
