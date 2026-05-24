Vuoden kolmanneksi suurin Toto-voitto: Helsinkiin 744 000 euron jättipotti
25.5.2026 10:49:22 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Suomeen osui lauantaina Ruotsin Toto85-kierrokselta huima 744 876 euron voitto. Kyseessä on kuluvan vuoden kolmanneksi suurin Suomeen osunut Toto-pelivoitto.
Helsinkiläinen nettipelaaja voitti laajalla hajoituspelillään Gävle Toto85-kierrokselta 744 876 euron jättivoiton.
Kierroksen täysosumien arvo oli viiden sentin panoksella pelattuna 71 923 euroa. Helsinkiläinen oli pelannut rivinsä 0,50 euron panoksella ja kun hajoituspeliin osui myös pienempiä voittoja, kasvoi voitto kokonaisuudessaan 744 876 euroon.
Veikkaus.fi:ssä onnekkaan ja taitavan rivinsä pelannut voittaja saa pottinsa suoraan pankkitililleen.
- Isot onnittelut helsinkiläiselle voittajalle! Hän on lämpimästi tervetullut juhlistamaan voittoaan Veikkauksen perinteikkäille suurvoittajakahveille Veikkauksen Miljonäärisalonkiin, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Suomeen osui lauantaina helsinkiläisen nettipelaajan jättivoiton lisäksi myös kolme muuta täysosumaa. Nettipelaaja Kokkolasta voitti alavoittoineen 76 456 euroa, nettipelaaja Lohjalta voitti alavoittoineen 77 619 euroa ja toinen nettipelaaja Helsingistä alavoittoineen 75 007 euroa.
- Onnittelut kaikille suomalaisvoittajille Toto-onnenpotkuista!
Voitto on vuoden kolmanneksi suurin Suomeen osunut Toto-pelivoitto. Vuoden suurin Toto-voitto on 770 230 euroa, joka osui savonlinnalaisen nettipelaajan tekemään 20 osuuden porukkapeliin huhtikuussa. Samalla kierroksella Suomeen osui myös 776 910 euron voitto, joka osui helsinkiläisen nettipelaajan laatimaan 50 osuuden porukkapeliin.
Tänä viikonloppuna Toto-pelien kohteena ja TotoTV:n suorien lähetysten tarjonnassa on kansainvälistä huippuraviurheilua. Ruotsin Tukholmassa Solvallan raviradalla kilpaillaan maineikas Elitloppet. Viikonlopun vauhtijuhlien lähdöissä nähdään suomalaisia hevosia kamppailemassa Euroopan parhaiden ravihevosten joukossa. Kylmäveristen Elitkampeniin osallistuvat suomenhevoset Stallone ja Pro. Pääkilpailussa Elitloppetissa on mukana Ruotsissa valmentautuva huippuhevonen Fine Manners, jonka omistaa Einari Vidgrén Oy.
Kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut Toto-voitto on mikkeliläispelaajan toukokuussa vuonna 2013 nappaama 2 746 222 euroa Bjerken radalla Norjassa ravatusta Toto75-pelistä.
Toiseksi ja kolmanneksi suurimmat voitot tulivat pääsiäisenä 2023, kun samalla kierroksella lieksalaisen nettipelaajan kolmen osuuden porukkapeli sekä helsinkiläisen nettipelaajan hajoituspeli osuivat täysosuman arvoisesti. Lieksalaisen nettipelaajan kolmen osuuden porukkapeliin osui alavoittoineen 2 158 305 euron jättipotti ja helsinkiläinen nettipelaaja voitti 2 147 038 euroa.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
