Uraauurtavia unelmia – William Morrisin lumoava maailma ensimmäistä kertaa Suomessa

Näyttely tarkastelee William Morrisia neljän keskeisen teeman kautta: keskiajan ihannointi, koti kokonaistaideteoksena, taiteilijoiden ja käsityöläisten yhteisöllisyys sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Morrisille taiteen ja kädentaitojen arvostaminen oli yhteiskunnallinen kysymys. Vastalauseena massatuotannolle hän peräänkuulutti laatua ja tekijän iloa työstään.

Morrisin runsaat ja mielikuvitukselliset tapetit ja kankaat näkyvät edelleen sisustuksissa. Näyttely vie katsojan suunnittelijan inspiraation lähteille: kukkivaan puutarhaan, historiaan ja legendojen maailmaan. Esillä on tapetti- ja kangasluonnoksia, painolaattoja, keramiikkaa, arkistomateriaalia ja Morrisin lähipiiriin kuuluneiden taiteilijoiden teoksia William Morris Galleryn ja William Morris Societyn kokoelmista Iso-Britanniasta.

Morrisin filosofia levisi 1880-luvulta alkaen Arts and Crafts -liikkeen myötä Eurooppaan. Näyttelyssä nähtävä, museo- ja yksityiskokoelmista koottu suomalainen esineistö kertoo Morrisin perinnön välittymisestä vuosisadan vaihteen uudelle suomalaiselle, kansainvälisesti suuntautuneelle taiteilija- ja arkkitehtisukupolvelle.

William Morris 29.5.–30.8.2026

Pressitilaisuus järjestetään Didrichsenin taidemuseossa torstaina 28.5.2026 klo 11. William Morris Galleryn johtava kuraattori Rowan Bain on läsnä ja haastateltavissa tilaisuudessa. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

museonjohtaja Anna-Maria Wiljanen

anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi, p. 050 433 2810

Mediapankki: didrichsenmediabank.com

Salasana: didrichsen2026

Groundbreaking dreams – the enchanting world of William Morris in Finland for the first time

The Didrichsen Art Museum is organizing the first exhibition in Finland focused on William Morris and his circle. William Morris (1834–1896) was an English artist, designer, writer, socialist, businessman, and founder of a printing press. In his thinking, chivalric romance, the beauty of everyday life, and the right to meaningful work are intertwined. His significance as one of the most important pioneers of design and the arts and crafts movement is undeniable. The exhibition is open May 29–August 30, 2026.

The exhibition explores William Morris through four key themes: the idealization of the Middle Ages, the home as a total work of art, the community of artists and craftspeople, and social influence. For Morris, the appreciation of art and craftsmanship was a social issue. In opposition to mass production, he championed quality and the creator’s joy in their work.

Morris’ rich and imaginative wallpapers and fabrics continue to appear in interior design. The exhibition takes the viewer to the sources of Morris' inspiration: a blooming garden, history, and the world of legends. On display are wallpaper and fabric sketches, printing blocks, ceramics, archival material, and works by artists associated with Morris from the collections of the William Morris Gallery and the William Morris Society in the United Kingdom.

Morris’ philosophy spread to Europe starting in the 1880s through the Arts and Crafts movement. The Finnish objects on display in the exhibition, drawn from museum and private collections, illustrate how Morris’ legacy was passed on to a new generation of internationally oriented Finnish artists and architects at the turn of the century.

William Morris May 29–August 30, 2026

A press conference will be held at the Didrichsen Art Museum on Thursday, May 28, 2026, at 11 a.m. Rowan Bain, Chief Curator of the William Morris Gallery, will be present and available for interviews at the event. You are warmly invited!

Further information and registrations:

Anna-Maria Wiljanen, Museum Director

anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi, Tel. +358 50 433 2810

Media bank: didrichsenmediabank.com

Password: didrichsen2026