Ammattilaiset jalkautuvat nuorten pariin juttelemaan nikotiinittomuudesta

25.5.2026 11:26:24 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Nikotiinipusseissa käytetään lapsia ja nuoria houkuttelevia makuja ja pussien nikotiinimäärät voivat olla moninkertaisia tupakkaan verrattuna. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja yhteistyökumppaneiden ammattilaiset jalkautuvat nuorten pariin tarjoamaan tietoa nikotiinituotteiden haitoista puolueettomasti ja ilman tuomitsemista.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Pitkäjänteinen työ terveyden edistämiseksi on vähentänyt perinteistä tupakointia, mutta tilalle on tullut uusia huolenaiheita. Erityisesti nikotiinipussien ja sähkösavukkeiden eli vapen kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet nuorten keskuudessa huolestuttavasti. Varsinaissuomalaisista 8–9.-luokkalaisista 10 % ja ammattiin opiskelevista 1–2. vuoden opiskelijoista jopa 27 % käyttää päivittäin jotain nikotiinituotetta, käy ilmi Kouluterveyskyselystä (2025).

Ammattilaiset kantavat huolta riippuvuuden nopeasta kehittymisestä ja nikotiinin vaikutuksista nuorten terveyteen ja erityisesti kehittyviin aivoihin. Siksi Varhan, Turun kaupungin ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ammattilaiset jalkautuvat Turussa nuorten pariin uuden Nikokiskan muodossa.

– On tärkeää kuulla nuorten näkemyksiä ja saada aikaan dialogia nikotiinituotteista. Kentällä liikkuu paljon väärää tietoa, joten nuoria kuulemalla saamme tietoa eri ilmiöistä. Tarkoitus on, että jalkautuva työote jatkuu osana ehkäisevää päihdetyötä jatkossakin, erityisasiantuntija Hanna Hyytiä Turun kaupungilta toteaa.

Jalkautuminen nuorten pariin on osa laajempaa työtä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 31.5. vietetään Maailman terveysjärjestö WHO:n Maailman tupakatonta päivää, joka tänä vuonna keskittyy erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseen nikotiiniteollisuuden markkinointitoimilta.

Nikokiska Turun Hansassa 28.5.

Nikokiska on matalan kynnyksen pop-up -kohtaamispaikka Turun kauppakeskus Hansassa torstaina 28.5.2026 klo 14–17. Nikokiskalle voi tulla tapaamaan terveysalan ammattilaisia maksuttomasti ja ilman ajanvarausta. Nuoret ja nuorten huoltajat saavat tietoa nikotiinituotteiden vaikutuksista sekä konkreettista tukea nikotiinittomuuteen.

– Tämä on ensimmäinen kiskakokeilu, jonka tavoitteena on kohdata nuoret heidän omassa ympäristössään. Haluamme herättää keskustelua puolueettomasti ilman tuomitsemista ja tarjota työkaluja riippuvuudesta irrottautumiseen positiivisella otteella, erityisasiantuntija Minna Pohjola Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä sanoo.

