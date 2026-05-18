Uudenmaan elinvoimakeskus

Västerbäckin silta Porvoossa uusitaan, liikenne kiertotielle tiistaina 2.6. klo 12.00

25.5.2026 11:38:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Voolahdentie (tie 11859) Porvoossa katkaistaan liikenteeltä Västerbäckin sillan uusimisen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.

Kartta Västerbackin sillan kiertotiestä. Sillat on merkitty poikki ja vaihtoehtoinen reitti kulkee teiden 1553, 1554 ja 1552 kautta.
Västerbäckin sillan kiertotie.

Västerbäckin sillan uusiminen Porvoossa aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Voolahdentiellä. Voolahdente (tie 11859) katkaistaan liikenteeltä Myllysillantien ja Övikintien välillä sijaitsevan Västerbäckin sillan kohdalta tiistaina 2.6.2026 klo 12.00 ja avataan liikenteelle viimeistään perjantaina 5.6.2026 kello 12.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.

Liikenne ohjataan kiertotielle Bjurbölentien (tie 1551), Epoontien (tie 1552) ja Gäddragintien (tie 1552) kautta. Kiertotien pituus on noin 29,6 km.

Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Uudenmaan elinvoimakeskus, Henna Pakarinen, puh. 0295 021 146

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

