Västerbäckin silta Porvoossa uusitaan, liikenne kiertotielle tiistaina 2.6. klo 12.00
25.5.2026 11:38:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Voolahdentie (tie 11859) Porvoossa katkaistaan liikenteeltä Västerbäckin sillan uusimisen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.
Västerbäckin sillan uusiminen Porvoossa aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Voolahdentiellä. Voolahdente (tie 11859) katkaistaan liikenteeltä Myllysillantien ja Övikintien välillä sijaitsevan Västerbäckin sillan kohdalta tiistaina 2.6.2026 klo 12.00 ja avataan liikenteelle viimeistään perjantaina 5.6.2026 kello 12.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.
Liikenne ohjataan kiertotielle Bjurbölentien (tie 1551), Epoontien (tie 1552) ja Gäddragintien (tie 1552) kautta. Kiertotien pituus on noin 29,6 km.
Yhteyshenkilöt
Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Uudenmaan elinvoimakeskus, Henna Pakarinen, puh. 0295 021 146
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
