EK: Työnantajat tarvitsevat täsmällisempää tietoa vaaratilanteista huolehtiakseen yhteiskunnan toimivuudesta
25.5.2026 14:37:34 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Mahdollisista drooniuhista tarvitaan jatkossa viranomaisilta nykyistä täsmällisempää tietoa, jotta yritykset voivat omalta osaltaan turvata yhteiskunnan toimintakykyä. Työnantajat voivat paremmalla tiedolla turvata yksityisissä yrityksissä kriittiset alat ja suojata työntekijänsä. Pääministeri Petteri Orpo isännöi maanantaina 25. toukokuuta pyöreän pöydän keskustelua drooniuhkatilanteista, johon myös EK osallistuu.
Viime viikolla pelastusviranomainen päivitti sivuilleen: ”Jos työskentelet yhteiskunnan kannalta kriittisessä tehtävässä ja sinun pitää siirtyä töihin, noudata työnantajasi ohjetta ja järjestelyjä. Selvitä työnantajaltasi, kuinka työpaikallasi toimitaan vaaratilanteessa.”
– Vaikka työnantajilla on työturvallisuuslain nojalla ankara vastuu työntekijöidensä turvallisuudesta ja viranomaisten kehotuksia on noudatettava, koko yhteiskuntaa ei voida pysäyttää kevyin perustein. Suomen pitää löytää keinot, joilla yhteiskunnan kriittisimmät toiminnot saadaan pidettyä käynnissä, samalla kuitenkin huolehtien työntekijöiden turvallisuudesta, EK:n yritysturvallisuuden johtava asiantuntija Markku Rajamäki toteaa.
Rajamäki korostaa, että kaiken pysäyttävä alueellinen vaaratiedote johtaa siihen, että kriittisissä tehtävissä toimivat työntekijät eivät voisi siirtyä työpaikoilleen seuraavan vuoron alkaessa.
– Tästä voisi seurata pahimmassa tapauksessa ihmishenkien menetyksiä esimerkiksi vanhusten hoivassa ja ympäristövahinkoja prosessiteollisuudessa. Vaaratiedotteen aikana liikkumiseen voi liittyä riskejä, mutta merkittäviä riskejä liittyy myös tilanteeseen, jossa alueella kriittisissä tehtävissä toimivat jättävät menemättä työpaikoilleen. Tällaisia työpaikkoja on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, Rajamäki korostaa.
15.5.2026 annetun vaaratiedotteen sisältö ei antanut työnantajille minkäänlaisia edellytyksiä arvioida työpaikalle siirtymisen riskiä eri puolilla Uuttamaata. Työnantajat tarvitsevat vastaavassa tilanteessa paljon tarkempaa tietoa. Vain viranomaisilla on tähän liittyvää tietoa ja näin vain viranomaiset voivat sitä antaa.
– On kohtuutonta, että työnantajien odotetaan tekevän riskinarviointia tilanteessa, jossa ne ovat puutteellisen tiedon varassa.
Tämän lisäksi on kiirehdittävä ns. cell broadcast -teknologiaan perustuvan vaaratiedotejärjestelmän käyttöönottoa, jossa kaikki saavat puhelimeensa tekstiviestin vaaratilanteesta.
– Välittömästi on myös kehitettävä viranomaisten välistä tiedonkulkua, jolla varmistetaan yhtenäinen tilannekuva ja tähän perustuva yhdenmukainen, selkeä viestintä. Se luo pohjaa alueellisesti ja ajallisesti nykyistä paremmin kohdennetulle vaaratiedottamiselle, Rajamäki sanoo.
Lisätietoja: johtava asiantuntija Markku Rajamäki p. 040 5539137
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
