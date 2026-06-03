Ylen syksy 2026: Koukuttavaa draamaa, raskasta metallia, koskettavia tarinoita ja satavuotisjuhlinnan huikea finaali

Yle 100 -juhlinta huipentuu syksyllä monipuoliseen ohjelmistoon.

Dokumenteissa sukelletaan kotimaisen metallimusiikin historiaan ja salibandyn MM-kisat tuovat jännitystä. Lapset ja nuoret saavat nauttia uusista anime-sarjoista ja rakastettujen sarjojen jatkokausista. Juhlavuoden syksyn kruunaa Yle 100 areenalla, jossa iloitaan Pikku Kakkosen ja BUU-klubbenin yhteisessä synttärikonsertissa, nautitaan Yle 100 Show’n ohjelmapläjäyksistä ja suomalaisen musiikin kärkinimistä ja päätetään ilta RSO:n metallikonserttiin.

Yle Pressistä saat lisätietoa ja kuvia laajasti syyskauden ohjelmista sekä pääset katselemaan sisältöjä ennakkoon lähempänä ohjelman julkaisuajankohtaa.

Draaman kentällä taitoluistelun kylmää kauneutta, intensiivistä audiodraamaa ja kotimaista elokuvaa

Fokuksen pääosissa nähdään Laura Malmivaara, Stella Leppikorpi ja Oksana Lommi. Karim Awad / Poolgirl Productions / Yle

Fokus

Yle Areena ja Yle TV2 22.10. alkaen

Intensiivinen ja koukuttava minisarja taitoluistelun kiiltävästä, mutta karusta maailmasta. Olympialupaus Tovella (Stella Leppikorpi) on aina ollut erityinen suhde arvostettuun huippuvalmentajaan Jaanaan (Laura Malmivaara). Kun Jaana saa sairaskohtauksen viikkoja ennen Toven tärkeintä kisakautta, Tove etsii käsiinsä Jaanan entisen tähtioppilaan Miinan (Oksana Lommi), joka hautoo katkeruudeksi kääntynyttä vihaa Jaanaa kohtaan. Rahapulasta kärsivä Tove alkaa myydä veljensä ADHD-lääkkeitä ja saa kauhukseen huomata, kuinka nopeasti asiat eskaloituvat. Alkaa eliittiseuraa ravisuttava valtapeli, jossa menneisyyden salaisuudet ja tulevaisuuden unelmat törmäävät rajusti yhteen.

Päivi Räsänen – Syntiseksi syntynyt -audiodraama

Yle Areena ja Yle Radio 1 alkaen 13.10.

Audiodraama vie kuulijat kansanedustaja Päivi Räsäsen oikeustaistelun ytimeen vuosina 2019–2026. Riitta Havukainen näyttelee pääosaa kristillisdemokraattien pitkäaikaisimpana kansanedustajana, joka joutuu syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan homoseksuaaleja koskevien lausumiensa vuoksi. Sarja seuraa Räsäsen matkaa syytetyn penkille ja kansainvälisen kristillisen vaikuttajaliikkeen symboliksi, aina korkeimpaan oikeuteen saakka. Miten käy, kun Yhdysvaltain sisäpolitiikka törmää suomalaisen oikeusjärjestelmän ja eurooppalaisen demokratian periaatteisiin? Ohjaus Jojo Erholtz ja showrunner Miira Karhula. Riitta Havukaisen lisäksi muissa rooleissa loistavat muun muassa Antti Virmavirta, Sara Paavolainen, Saara Kotkaniemi ja Pertti Sveholm.

Topi Borgin elokuvakerho: 100 toive-elokuvaa

Yle Areena 16.11., 23.11. ja 30.11.

Katsojat ja kansalaiset hurmannut Topi Borgin elokuvakerho saa jatkoa! Syksyllä nähdään kolme erikoisjaksoa, joissa Topi kutsuu jälleen kiinnostavan vieraan keskustelemaan kanssaan elokuvista – tällä kertaa katsotaan helmiä Teeman Yle 100 -juhlavuoden sadan kotimaisen toive-elokuvan joukosta. Topin valitsemat kolme elokuvaa edustavat jännitystä, huumoria ja kauhua: Varastettu kuolema (Nyrki Tapiovaara, 1938), Kummelistories (Matti Grönberg, 1995) ja Rare Exports (Jalmari Helander, 2010). Elokuvakerhon jaksot julkaistaan Yle Areenaan ja elokuvat esitetään Yle Teemalla samalla viikolla.

Halln S2

Yle Areena syksy 2026

Hallnin toisella kaudella Mikael Antell (Joel Rönn) on toimitusjohtaja Pro-Minkissä, vaikeuksissa olevassa yrityksessä, joka valmistaa häkkejä ja tarvikkeita turkistarhoille. Talouden pelastamiseksi hän on panostanut leikkimaa Farmalandiaan. Omistajan poika ja Mikaelin veljenpoika Jona Antell (Jakob Norrgård) panostaa tietokonepeli Mink Farming Simulatoriin, josta hän toivoo virtuaalihittiä. Mutta kaikki kääntyy ylösalaisin, kun omistaja Raymond Antell (Johan Fagerudd) palaa Espanjaan pakenemisensa jälkeen takaisin ja päättää, että yritys myydään.

Anime-seikkailuja, Erityisiä ja nuorten räjähdysherkkiä rakkaustarinoita

Räjähdysherkän kolmannen kauden pääosissa nähdään Elsa Lagerstedt ja Pietari Karttunen. Ilkka Saastamoinen / Tekele / Yle

Räjähdysherkkä S3

Yle Areena 24.11., Yle TV2 26.11.

"Satutetut satuttaa". Menestyssarjan kolmas ja viimeinen kausi käsittelee nuorissa parisuhteissa valitettavan yleistä ja vaiettua ongelmaa – lähisuhdeväkivaltaa. Janita (Elsa Lagerstedt) on rakastunut intohimoisesti mutta myös rajattomasti. Alkuhuuma ja kiihko vaihtuvat nopeasti kyttäämiseksi ja yhdessä rakennetusta lemmenpesästä tulee vankila. Sarjan ovat käsikirjoittaneet Pilke Salo, Milla X. Tuokkola ja Janne J. Vanhanen, jotka palkittiin edelliskauden käsikirjoituksestaan Vuoden 2025 TV-käsikirjoitus -palkinnolla. Sarjan on ohjannut Jani Ilomäki. Pääosissa myös Minttu Halttula (Meri), Pyry Rautiainen (Kristian) ja Pietari Karttunen (Joona) sekä Mikko Kauppila ja Hilma Kotkaniemi.

Hundra dagar hemma

Yle Areena 12.12., Yle Fem 26.12. alkaen

Nike (Emilia Peltola) ei voi mennä kouluun, vaikka haluaisi. Mutta kun paikkakunnan uimahalli yhtäkkiä palaa maan tasalle, Nike ja hänen paras ystävänsä Mia (Amanda George) tempautuvat selvittämään jännittävää mysteeriä. Ratkaistakseen tapauksen Niken on kohdattava pelkonsa ja oltava rohkeampi kuin koskaan ennen. Lasten sarja perustuu Matilda Gyllenbergin kirjoittamaan samannimiseen kirjaan. Aikuisten rooleissa nähdään muun muassa Alma Pöysti, Pelle Heikkilä, Ilkka Villi, Elmer Bäck ja Mimosa Willamo.

Pokémon the Series: Sun & Moon S20–22 – Täydellinen Alola-seikkailu

Yle Areena syksy 2026

Täydellinen Alola-seikkailu. Seuraa Ash Ketchumin ja Pikachun unohtumattomia seikkailuja trooppisella Alola-saarialueella! Auringonpaisteisella Alolalla Ash tutustuu Pokémon-koulussa uusiin ystäviin ja löytää valtavasti uusia Pokémoneita kuten Solgaleon ja Lunalan. Yhdessä he selvittävät Aether-säätiön pimeitä salaisuuksia ja suojelevat rakkaita ihmisiään sekä Pokémonejaan mystisiä voimia vastaan.

Surviving Science!

Yle Areena syksy 2026

Oppimista ääriolosuhteissa. Valmistaudu jännittävään tiedeseikkailuun, jossa tieto voi pelastaa henkesi! Surviving Science yhdistää kiehtovan animaation, tieteelliset faktat ja huikeat selviytymishaasteet. Tutki ihmiskehon sisäisiä ihmeitä, sukella syvimpiin valtameriin ja matkusta ajassa taaksepäin dinosaurusten maailmaan! Sarja sukeltaa myös tulevaisuuden haasteisiin: energiakriisiin, vedenpulaan, merenpinnan nousuun ja tekoälyn maailmaan.

Erityiset S5

Yle Areena syksy 2026

Huippusuositun Erityiset-sarjan viidennellä tuotantokaudella erityisluokassa nähdään tiktokkaaja Britney, peliaddikti Aleksi, muotisuunnittelija Jimi, Therian-tyttö Emma sekä sisarukset Väinö ja Viivi, jotka siirtyvät luokalle, koska heitä on kiusattu edellisessä koulussa. Arka Viivi piiloutuu veljensä taakse ja suurikokoinen Väinö käyttäytyy uhkaavasti kaikkia kohtaan. Mitä sisaruksille on oikein tapahtunut? Koko kauden ajan lapsia kiusaa kaikenlaista erilaisuutta vihaava oppilaskunnan puheenjohtaja Petra. Mukana menossa myös lempeä luokanopettaja Matti (Ylermi Rajamaa), supernolo koulunkäyntiavustaja Pirjo (Jenni Kokander) ja omahyväinen Rehtori Anja (Miitta Sorvali). Ohjaaja: Lauri Nurkse.

Erityiset Luokkakokous

Yle Areena syksy 2026

Viisiosaisessa Erityiset Luokkakokous -sarjassa kaikkien kausien nuoret näyttelijät kerääntyvät pelaamaan Kenen lempiklippi -arvausleikkiä ja kertomaan kuulumisensa sarjan rakastettuna Matti-opettajana tunnetun Ylermi Rajamaan seurassa. Luvassa on liikuttavia, pysäyttäviä ja ratkiriemukkaita hetkiä, sillä monen nuoren kuvauksista on jo kulunut vuosia, ja he tapaavat toisensa ensimmäisen kerran pitkästä aikaa.

NFL-unelmia, poliisiopiskelijoita ja omituista historiaa



M/S Mystery S2 (tv-sarja) ja Riku Rantala: M/S Mystery S6 (podcast)

TV-sarja Yle Areena ja Yle TV1 alkaen 7.9. ja podcast joulun jälkeen

M/S Mystery -dokumenttisarjan toisella kaudella Riku Rantala jatkaa Itämeren risteilyaluksilla tapahtuneiden katoamisten tutkimista. Vinkkipuhelin johdattaa hänet Suomen lisäksi Ruotsiin ja Viroon selvittämään nuorten matkustajien mystisiä katoamisia, puuttuvia turvakameratallenteita sekä väitteitä väkivallasta ja seksuaalirikoksista laivojen suljetussa maailmassa. Tutkinta syvenee yhä synkemmäksi, kun esiin nousevat niin mahdolliset "tuuppaajat", vartijoiden väärinkäytökset kuin vuosia vaietut todistukset. Rikua avustavat mm. Ruotsin rikostoimittaja Hanna Sihlman, entinen rikospoliisi Kimmo Nokkonen, profiloija Helinä Häkkänen sekä rikostoimittaja Tuomas Rimpiläinen.

Pirjo Heikkilä katsoo Suomea uudesta kulmasta. Teemu Åke / Take Two Studios / Yle

Pirjon rumempi Suomi S1

Yle Areena 17.9., Yle TV1 alkaen 18.9.

Pirjon rumempi Suomi perehtyy kotimaamme estetiikkaan ja selvittää, miksi muun muassa rakennuksemme, esineemme, käytöstapamme ja kehomme ovat rumia. Selvitystyössään näyttelijä-käsikirjoittaja Pirjo Heikkilä tutkii oman elämänsä rumia asioita ja haluaa tietää, miten ratkaisuihin on päädytty. Pirjo tapaa eri alojen asiantuntijoita ja ihan oikeitakin ihmisiä, vaatien vastauksia pitkään vaivanneisiin kysymyksiin. Pirjon rumempi Suomi selvittää asiallisen viihteellisesti, miksi Suomi näyttää juuri tältä, ja kuka tästä kaikesta on vastuussa. Miten makumme on ajan myötä muuttunut ja miksi näemme eri asiat rumina?

Areenan dokkarifestivaali 14.9.–20.9.

Yle Areena

Dokkarifestivaali kokoaa yhteen Areenan kovimpia ja kiinnostavimpia dokkariuutuuksia.

Tänä vuonna ohjelmistoa ovat olleet valitsemassa Ylen suosikkikasvot, mm. Ville “Viki” Eerikkilä, YleX Iltapäivän juontajat Aino “Aikku” Silkelä ja Melina “Mellu” Mäkelä, dokumentaristi Jaakko Keso, YleX Aamun juontaja Mika Parikka sekä Yle Mixistä ja UMK:sta tuttu Jasmin Beloued. Lisäksi Aleksi Rantamaa palaa tekemään suosittua Yle Kioskin TLDR -sisältöään TLDR Doc -videoilla.



Ohjelmiston kansainvälisissä dokumenteissa nähdään intensiivisiä henkilökuvia, true crimea, someilmiöitä ja palkittu dokumentti pedofiilien paljastamisesta. Yle Kioskin dokumenttisarjassa Keinaan, mee takas Somaliaan tunnettu tubettaja Keinaan (eli Abdirahman Keinaan) tekee sen, mitä jotkut suomalaiset ovat jo pitkään toivoneet. Hän menee takaisin sinne, mistä on tullutkin, vaikka ei ole siellä koskaan ollutkaan – Somaliaan. Lisäksi suositulta Yle Perjantailta valmistuu Dokkarifestivaalia varten tehty uutuus Niilo22 ja viimeinen megis.

Poliisiopiskelijat S1

Yle Areena 22.9., Yle TV2 alkaen 28.10.

Mitä vaaditaan tulevaisuuden poliisilta, ja miten poliisiksi kasvetaan? Uusi dokumenttisarja avaa Tampereen Poliisiammattikorkeakoulun suljetut ovet ja seuraa viiden opiskelijan matkaa puolentoista vuoden ajan. Sarja seuraa Artun (20), Mintun (29), Katjan (42) ja Lauran (34) ja ruotsinkielisellä linjalla opiskelevan Jannican (18) fyysisesti ja psyykkisesti vaativaa opintaivalta. Opintoja seurataan ensimmäisestä koulupäivästä kenttätyöjaksolle lähtöön saakka. Kahdeksan jakson aikana paljastuu, kuinka viidestä lähtökohdiltaan erilaisesta ihmisestä kasvaa poliiseja.

Iida Tikka & Mureneva maa S3: Taistelu Yhdysvaltain ytimestä -podcast

Yle Areena 29.9., Yle Radio Suomi

Donald Trump runnoo Yhdysvaltoja ennennäkemättömällä tahdilla uuteen uskoon eikä mikään näytä voivan pysäyttää presidentinhallinnon aikeita. Silti Iida Tikka ei ole vielä täysin vakuuttunut. Mieltä kaihertaa yksi kysymys – voiko Yhdysvaltoja todella hallita yhdellä ideologialla? Mureneva maa -podcastin kolmannella kaudella Iida Tikka vie kuulijan tutkimusmatkalle ympäri Yhdysvaltojen oklahomalaiselta tienvarsikirkolta Idahon erämaille ja kaupunkeihin, joissa Yhdysvaltain tulevaisuutta kuvitellaan uusiksi.

Outo historia

Yle Areena 26.10., Yle TV1 29.10.

"Maailma on outo, mutta niin se on aina ollut." Outo historia on uudenlainen dokumenttisarja Suomen historiasta. Kahdeksassa jaksossa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Voiko olla, että meitä on kusetettu? Mitä me oikeasti pelkäämme? Kuka kirjoittaa meidän historiaa? Sarja paljastaa uutta tietoa Suomen historiasta ja kertoo varjoihin jääneistä anekdooteista ja oudoista sattumuksista, jotka tekevät historiasta elävän ja inhimillisen. Totuus on todella tarua ihmeellisempää. Ja kyllä, Suomen vanhin vitsi on pieruvitsi. Kertojana Jussi-palkittu näyttelijä Eero Ritala.

Outo historia on Yle 100 -juhlavuoden ohjelmistoon kuuluvaa sisältöä.

Olaus ja amerikkalainen unelma

Yle Areena 7.12.

Olaus Alinen tavoittelee jotain, johon kukaan muu suomalainen ei ole yltänyt: paikkaa amerikkalaisen jalkapallon korkeimmalla tasolla, NFL:ssä. Matka sinne ei ole helppo. Joukkue ei anna tarpeeksi vastuutehtäviä, ja perheen tuki ja rakkaus on useimmiten tuhansien kilometrien päässä. Uskonnon kautta Olaus on löytänyt tukea ylhäältä, ja elämä on niin amerikkalaistunut, että nykyään jopa rukoilu sujuu englanniksi. Kauden aikana Olaus joutuu tekemään elämää mullistavia päätöksiä. Kaikki on kuitenkin sen arvoista, kunhan tie tavoitteeseen pysyy auki.

Viki syö television -videopodcast

Yle Areena syksy 2026

Viki syö television yhdistää kaksi Vikin rakkautta, hyvän ruoan ja viihdyttävät tv-sarjat. Sarjan jokaisessa jaksossa Vikin keittiöön saapuu vieras, jolle jokin tv-sarja on erityisen rakas. Yhdessä vieraan kanssa kokataan kyseisestä sarjasta inspiroitunutta ruokaa ja jutellaan rennosti sarjan hengessä. Viki on intohimoinen kotikokki, joten kommelluksilta ei keittiössä vältytä. Jaksovieraat: Kalle Lamberg, Ellen Jokikunnas, Shirly Karvinen, Lauri Kaivoluoto, Kasmir, Oskari Joutsen, Jere Pehkonen, Deogracias Masomi, Jasmin Beloued, Shawn Huff ja Karoliina Tuominen.

Kulttuuria ja tapahtumia metallista Elämäni Biisiin

JP Ahonen / Hans Weckman / Yle

Ylen Metallikausi – syksyn 2026 kulttuuriteema

Ylen syksy on metallinen! Kauden terävimpiin kärkiin kuuluvat Kaamos-dokumenttisarja, RSO Metalliklassikot -konsertti ja Belzebubs-animaatiosarja. Metallisyksy kutsuu suomalaiset nauttimaan raskaasti uusista ja vanhoista sisällöistä aina huumorista ja historiasta taiteeseen ja live-elämyksiin metallimusiikin säestämänä. Raskas musiikki sitoo yhteen kulttuurin eri lajeja ja tekee näkyväksi Ylen laajaa kultuuritehtävää.

Kaamos – metallimusiikin viisi vuodenaikaa

Yle Areena 31.8., Yle Teema 3.9. alkaen

Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Se on raskaan musiikin ruumiinavaus, joka vuodenaikojen vaihtuessa kertoo, minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa 1970-luvulta 2020-luvulle saakka. Kymmenien kotimaisten artistien, bändien ja heviheimon tärkeimpien taustavaikuttajien haastattelut avaavat metallimusiikin merkittävimmät virstanpylväät, kulissien takaiset tapahtumat, aallonpohjat ja menestystarinat. Lisäksi mukana on liuta kansainvälisiä bändejä ja musiikkialan toimijoita. Kussakin jaksossa vaihtuva kertoja johdattaa katsojat läpi suomalaisen hevimusiikin. Jaksoittain vaihtuvina kertojina toimivat Tuomas Holopainen (Nightwish), Noora Louhimo (ex-Battle Beast), Samy Elbanna (Lost Society), Juha Raivio (Swallow the Sun) ja Janne Joutsenniemi (Stone).

RSO Metalliklassikot

Yle Areena ja Yle TV1 5.9., Yle Radio 1

Radion sinfoniaorkesteri esittää metallimusiikin laulusolistien kanssa suomimetallin klassikoiden uusia sovituksia kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Lavalla nähdään solistilegendoja, jotka ovat tehneet suomalaisesta metallimusiikista maailmanmenestyksen: Antti Hyyrynen (Stam1na), Noora Louhimo (ent. Battle Beast), Marko Hietala (Tarot, ent. Nightwish), Timo Kotipelto (Stratovarius), Tomi Joutsen (Amorphis), Tony Kakko (Sonata Arctica) ja Samy Elbanna (Lost Society). Konsertti on osa Yle 100 areenalla -tapahtumaa.

Belzebubs S1

Yle Areena 24.9. alkaen, Yle TV2 1.10. alkaen

Perheen ja uran yhdistäminen on yhtä helvettiä. Animaatiositcom black metal -kultistien arjesta, perhesuhteista ja bändikuvioista. Tarinan keskiössä on Sløth, joka haluaa olla yhtä aikaa rakastava koti-isä ja bändinsä maailmanmaineeseen sinkoava keulahahmo. Sløthin vaimo Lucy työskentelee mainostoimistossa ja haaveilee taiteilijaurasta. Teinitytär Lilithin okkultistinen maailmankuva järkkyy, kun hän ihastuu tavikseen Samiin. Perheen kuopuksen Leviathanin seuraan mahtuvat niin demonit sängyn alla kuin enkelit joulukuvaelmassa. Komedian mustassa ytimessä sykkivät avarakatseisuus ja kuolemaakin väkevämpi lähimmäisenrakkaus. Sarja perustuu sarjakuvataiteilija JP Ahosen Belzebubs-sarjakuvaan.

Pirullista piirtoa

Yle Areena 28.9., Yle Teema 2.10. alkaen

Terapiaprojektista ilmiöksi. Tarina sarjakuvataiteilija JP Ahosesta, joka toipuessaan työuupumuksesta ja masennuksesta alkoi vuonna 2015 terapiamielessä piirtää sarjakuvaa. Terapiaprojekti kasvoi nopeasti yllättäviin mittoihin, mutta viekö se luojansa uudestaan kuilun partaalle? Belzebubs on Ahosen kymmenen vuoden aikana luoma ilmiö, johon sisältyy kaksi sarjakuva-albumia, black metal-bändi ja kolmen levyn levytyssopimus, virtuaalikonsertti sekä animaatiosarja.

Elämäni Biisi S8

Yle TV1 lauantaisin alkaen 12.9. alkaen

Rakastettu ja palkittu Elämäni Biisi nähdään tuttuun tapaan lauantai-iltaisin suorina lähetyksinä Tampereen Mediapoliksesta. Kymmenen suoran lähetyksen lisäksi kaudella taltioidaan kolme erikoisjaksoa. Yksi näistä on jo neljättä kertaa toteutettava klassisen musiikin erikoisjakso, jonka musiikista vastaa Radion sinfoniaorkesteri, kapellimestarinaan Kristian Sallinen. Ohjelmaa juontaa palkittu Katja Ståhl. Kaikki kappaleet kuullaan livenä Kalle Torniaisen luotsaaman bändin ja tähtisolistien esittäminä.

Syksyn tapahtumat huipentavat Yle 100 -juhlinnan



Yle avoinna

Pasilassa 19.9.2026 klo 10–16

Yle täyttää 100 vuotta syyskuussa 2026. Juhlavuoden kunniaksi Pasilassa vietetään iloista Yle avoinna -päivää lauantaina 19.9. klo 10–16. Päivän aikana on mahdollista tutustua Ylen tekemiseen, tavata yleläisiä ja nähdä ennakkoon maistiaisia syksyn uutuusohjelmista. Päivän tarkempi sisältö julkistetaan elokuussa.

Mikko Kekäläinen, Jenni Poikelus ja Sonja Kailassaari juontavat Yle 100 Areenalla -show'n. Valokuva: Anne Hämäläinen. Grafiikka: Minna Lusa. / Yle

Yle 100 Areenalla 5.9.2026

Yle täyttää 100 vuotta 9.9.2026. Juhlavuosi huipentuu koko kansan juhlaan Helsingin areenalla (Veikkaus Arena) lauantaina 5.9. Kaikki päivän sisällöt ovat katsottavissa Yle Areenassa ja Yle TV1:llä tai Yle TV2:lla, metallikonsertti on kuunneltavissa myös Yle Radio 1:ssä.

Pikku Kakkonen & BUU-klubben 100-vuotissynttärit – 100-årskalas

Klo 11–11.45, Yle TV2 ja Yle Areena

Juhlapäivä areenalla ja tv-lähetyksissä alkaa koko perheen voimin, kun Pikku Kakkonen ja BUU-klubben järjestävät yhteiset 100-vuotissynttärit ja esittävät kaksikielisen lastenkonsertin, jossa mukana ovat muun muassa Nalle, Leikki-Heikki, Buu-Klumpen ja Pikku Kakkosen Leikkiorkesteri. Luvassa myös Haamun synttäriyllätys.

Yle 100 Show

Klo 19–20.30, Yle TV1 ja Yle Areena

Yle 100 Show tuo isolle areenalle ja suoraan lähetykseen monipuolisen kattauksen Ylen suosituimpia ohjelmia juontajineen: muun muassa Puoli seitsemän, Viki & Köpi Show sekä Elämäni Biisi. Näyttäviä musiikkiesityksiä tarjoilee Kalle Torniaisen johtama orkesteri sekä Suomen eturivin artistit kuten Hector, JVG, Anna Puu ja Maria Ylipää.

RSO Metalliklassikot

Klo 21–22, Yle TV1, Yle Areena ja Yle Radio 1

Illan päättää Radion sinfoniaorkesteri, joka esittää suomimetallin klassikoiden uusia sovituksia kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Lavalla nähdään metallimusiikin solistilegendoja.

MM-salibandyä ja EM-lentopalloa kotikentillä

Suomi puolustaa salibandyn maailmanmestaruuttaan vuodelta 2024. Henri Keränen / Salibandyliitto / Yle

Miesten salibandyn MM 2026

Yle TV2 ja Yle Areena 5.–13.12.2026

Salibandyn miesten MM-kisat palaavat viiden vuoden tauon jälkeen Suomeen, kun Tampereella mitellään joulukuussa mitaleista. Suomi puolustaa maailmanmestaruutta, jonka se onnistui anastamaan Ruotsilta Malmössä 2024. Alkusarjassa Suomen haastavat Norja, Latvia ja Sveitsi. MM-kisat selostaa Matti Härkönen, ja asiantuntijoina toimivat Toni Lötjönen sekä vuoden 2018 tamperelainen maailmanmestari Mikko Leikkanen.

Miesten lentopallon EM-kisat

Yle TV2 ja Yle Areena 10.–27.9.2026

Suomi isännöi syyskuussa miesten lentopallon EM-kisoja ja Yle näyttää Tampereen alkulohkon kaikki ottelut suorina. Lentopallomaajoukkueen viisi kotiottelua pelataan 10.–17.9. ennätysyleisön edessä. Suomi kohtaa alkulohkossaan Tanskan, Belgian, Serbian, Hollannin ja Viron. Erityisesti viikonlopun ottelut Belgiaa ja Serbiaa vastaan lupaavat huikean tunnelman. EM-kisoissa selostajina äänessä ovat Johannes Oikarinen ja Kalle Pallonen. Asiantuntijoina toimivat Mikko Esko, Timo Tolvanen ja Riikka Lehtonen.