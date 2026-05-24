Kesäkuussa opiskelijat järjestävät Otaniemessä Euroopan suurimman kvanttihackathonin

Suomalainen koodausyhteisö Junction vastaa kasvavaan kvanttiosaajapulaan järjestämällä Otaniemessä Euroopan suurimman kvanttilaskennan hackathonin, jonne lennätetään huippuosaajia ja kvanttiteknologian tohtoritutkijoita ympäri Eurooppaa.





Mikä on Quantum Hack 2026?

Hackathon on intensiivinen, tyypillisesti 48 tunnin mittainen kilpailu, jossa monialaiset tiimit ratkaisevat oikeita teknologiahaasteita yhteistyössä alan kärkiyritysten kanssa. Quantum Hack 2026 -tapahtumassa keskitytään kvanttilaskentaan. Osallistujat saavat käyttöönsä maailman kehittyneimpiä kvantti- ja supertietokoneita IQM:ltä, IBM:ltä ja CSC:ltä, ja pääsevät työskentelemään suoraan IQM:n, QMillin ja OP Pohjolan määrittelemien haasteiden parissa. Tiimeillä on käytössä myös Google Cloudin ja Amazon Web Servicen laskentaresurssit.

Junction on Aalto-yliopistosta vuonna 2015 alkanut, opiskelijoiden pyörittämä hackathon-yhteisö, joka on kasvanut Euroopan suurimmaksi hackathon-järjestäjäksi. Junctionin lippulaivatapahtuma kokoaa vuosittain noin 1 500 osallistujaa, ja vuonna 2026 organisaatio järjestää myös erikoistuneita huippuhackathoneja kuten Junction Defence Hackathonin ja Quantum Hackin.





OP Pohjola: kvanttilaskenta finanssialalla

Finanssialalla kvanttilaskenta nähdään seuraavana merkittävänä teknologisena murroksena. Ala kohtaa yhä monimutkaisempia ongelmia, joihin perinteinen laskentateho ei riitä. Kvanttilaskennan avulla voidaan parantaa riskienhallintaa, sijoitusten optimointia sekä talousrikosten ja markkinahäiriöiden kaltaisten poikkeustapausten havaitsemista.

OP Pohjola investoi kvanttiteknologiaan vahvistaakseen kilpailukykyään ja asemaansa finanssialan edelläkävijänä. Yhtiö on perustanut kvanttilaskentaan ja tekoälyyn keskittyvän tutkimusyksikön, joka kartoittaa niiden mahdollisuuksia finanssialan palveluissa ja vauhdittaa niitä hyödyntävien ratkaisujen kehitystä.

”OP Pohjola investoi ajoissa tulevaisuuden kyvykkyyksiin ja rakentaa osaamista, joka mahdollistaa siirtymisen seuraavaan teknologiseen kehitysvaiheeseen. Junctionin kaltaisilla hackathoneilla on erityinen merkitys uusien ideoiden ja osaamisen syntymisessä. Ne tuovat yhteen eri alojen osaajia ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia ja kokeilemaan rohkeasti uusia teknologioita. Tällaiset kohtaamiset voivat synnyttää ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan kehitä finanssialaa, vaan vahvistavat laajemmin koko yhteiskunnan kykyä uudistua ja hyödyntää uusia teknologioita”, OP Pohjolan kvantti- ja tekoälytutkimuskeskuksen johtaja Juha Vesanto toteaa.

Tutkimuksen kaupallistamisesta startup-Suomen seuraavaan aaltoon

Yliopistot ovat perinteisesti olleet heikkoja tutkimuksen kaupallistamisessa. Junction haluaa olla silta, joka vie kvanttiteknologian suoraan laboratoriosta startupeiksi. Tapahtumassa nähdään myös konkreettisia esimerkkejä siitä, miten huippututkimuksesta syntyy liiketoimintaa.

Quantum Hack 2026 vastaa myös toimialan keskeisiin haasteisiin: QMill pyrkii osoittamaan kvanttilaskennan ylivoimaisuuden klassisiin menetelmiin nähden, ja IQM näyttää teknologiansa laadun käytännön sovelluksissa.

QMillin ja SemiQonin hallitusten puheenjohtaja Antti Vasara, joka on toiminut aiemmin VTT:n toimitusjohtajana, näkee Otaniemessä ainutlaatuisen keskittymän.

”Otaniemessä opiskelija voi viikossa törmätä sekä kvanttialgoritmien tutkijaan, kryostaatin valmistajaan että puolijohdekvanttibitin suunnittelijaan. Suomen kvanttiteollisuus ei ole enää kaukainen lupaus, vaan sen seuraavat työntekijät istuvat ensi kesäkuussa Otaniemessä koodaamassa viikonlopun yli”, Vasara sanoo.

Otaniemen ekosysteemi kärkenä

Suomen kvanttiteknologian tarina alkaa Otaniemestä. Samalta parilta neliökilometriltä ovat ponnistaneet maailman markkinoita johtava laimennusjäähdyttimien valmistaja Bluefors, eurooppalainen kvanttitietokoneiden lippulaiva IQM sekä uudet tulokkaat kuten QMill, Qutwo ja SemiQon. Klusterista on puuttunut yksi pala: kansainvälinen osaajavirta, joka yhdistää nämä yritykset Euroopan parhaisiin nuoriin kvanttitutkijoihin.

Junction täyttää tämän tyhjiön. Aalto-yliopistosta vuonna 2015 alkaneena opiskelijavetoisena toimijana se on osa samaa fyysistä ekosysteemiä kuin Bluefors ja IQM, ja not-for-profit -mallinsa ansiosta se voi sijoittaa kumppanirahoituksen suoraan kansainvälisten huippuosaajien lennättämiseen Otaniemeen, ei voittoihin. Suomen huhtikuussa 2025 julkaistun kansallisen kvanttiteknologiastrategian tavoitteena on houkutella maahan kansainvälisiä osaajia ja investointeja, ja Quantum Hack 2026 toteuttaa tätä strategista tavoitetta yhden viikonlopun aikana.

Junctionin toimitusjohtaja Joel Lahtinen näkee tapahtumassa laajemman merkityksen.

”Kun yli 600 maailman kärkiosaajaa hakee 150 paikkaan Otaniemeen, kyseessä ei ole enää opiskelijatapahtuma vaan eurooppalaisen kvanttisukupolven kohtaamispaikka. Suomella on nyt todellinen mahdollisuus näyttää, miksi tulevaisuuden kvanttiyritykset rakennetaan juuri täällä”, Lahtinen sanoo.

Tapahtumatiedot

Mitä: Quantum Hack 2026, Euroopan suurin kvanttilaskennan hackathon

Milloin: 5.–7. kesäkuuta 2026

Missä: Espoo, Otaniemi

Hakemukset: yli 600, joista 400 ulkomailta. 150 valitaan.

Edustetut yliopistot ja yritykset (mm.): Oxford, Cambridge, ETH Zürich, EPFL, Imperial College London, LSE, Warwick, TU Delft, TMU, CERN, Amazon, Tesla, Samsung, Jane Street, IBM, IQM, Algorithmiq

Yleinen hakuaika päättyi: 24.5.2026

Kumppanit: OP Pohjola, IQM, QMill, IBM, CSC, Google Cloud, Amazon Web Services

Tapahtumassa on mahdollisuus haastatella Junctionin avainhenkilöitä, osallistujia, tapahtuman tuomareita sekä kumppaniyritysten edustajia paikan päällä Otaniemessä.