Kulttuurikeskusten kesä tuo runsaasti maksutonta ohjelmaa kaupunginosiin

Kesän suurimpia satsauksia on viidettä kertaa järjestettävä Malmin tapahtumakesä, joka tuo kaupunkiuudistusalue Malmille upean ulkoilmakeikkojen putken. Maksutonta festivaalia vietetään kahdessa osassa: kesäkuussa 4.–13.6. ja elokuussa 13.–22.8. Lavalla nähdään useita tuttuja nimiä, kuten Nyrkkitappelu (5.6.), F (12.6.), Aarne Alligaattori (15.8.), Lyyti (18.8.) Steve ’n’ Seagulls (19.8.) Aili Järvelä ja Antti Paalanen (21.8.) ja ANI (22.8.).

Tapahtumapaikka on tänä vuonna edellisvuosiakin urbaanimpi, sillä Ala-Malmin puiston remontin vuoksi keikkalava nousee Ala-Malmin torille, Malmitalon ja kauppakeskus Malmin Novan väliin. Konserttien lisäksi luvassa on työpajoja, kaupunkitansseja sekä lasten omat tapahtumapäivät, joiden juontajina nähdään 7-vuotias Rudi ja 9-vuotias Ella. Ohjelmassa on myös keskustelua lasten uimataidon merkityksestä ja pallomeri, jossa perheen pienimmät pääsevät polskimaan.

Kesäkuussa kiinnostavia ensi-iltoja kehollisuudesta

Alkukesästä kulttuurikeskuksissa nähdään kaksi kantateosta, jotka molemmat käsittelevät kehollisuutta. Stoassa saa perjantaina 5.6. ensi-iltansa Porttiteatterin Jäljet, joka on dokumentaarinen teos rikostaustaisten esiintyjien temppuilevista ja kovia kokeneista ruumiista. Caisassa on ke 10.6. ensi-illassa sirkustaiteilija Saana Leppäsen sooloesitys Kahlekuningatar, jossa metalliketjuilla toteutettu ilma-akrobatia avaa näkymiä vallan, kontrollin ja kehon välisiin suhteisiin.

Helsinki-päivää juhlistetaan koko perheen voimin

Helsinki-päivänä pe 12.6. kulttuurikeskuksissa on tarjolla ilmaiskeikkoja ja monipuolista ohjelmaa koko perheelle. Kanneltalon Sitratorilla sukelletaan lavatanssien, bollywoodin ja katutanssien maailmaan, ja esiintyjinä nähdään Marita Taavitsainen & Koivu ja katutanssiryhmä Will Funk For Food. Stoan aukiolla koetaan sirkusesityksiä alan huipuilta, ja Maunula-talolla suomiräpin pariin johdattavat Eevil Stöö & Kriso ja Hassan Maikal.

Annantalolla esiintyvät Päistikka ja Valtuutetut-duo, ja ohjelmassa on myös Stella Polariksen improvisaatioteatteria. Vuotalolla Helsinki-päivä käynnistyy INDABAn monikielisellä konsertilla ja huipentuu Stigin keikkaan. Samalla järjestettävä Welcome Day toivottaa uudet helsinkiläiset tervetulleiksi ja esittelee kaupungin palveluita.

Lapsille taidetyöpajoja ja aikuisille kaupunkitansseja

Annantalon pihapiirissä järjestetään 1.6.–17.7. maksuttomia taidetyöpajoja lapsille joka arkipäivä klo 10–15. Nonstop-työpajoissa voi muun muassa askarrella hulvattomia hevospäähineitä, maalata valuvia kuvia ja kokeilla piilorastirataa oman aikataulun mukaan.

Aikuisille on tarjolla maksutonta paritanssiopetusta eri puolilla Helsinkiä. Kaupunkitansseja järjestetään pitkin kesää Malmitalon, Maunula-talon, Stoan ja Vuotalon kesäpihoilla sekä Malminkartanon Puustellinaukiolla. Tanssituokioihin osallistuakseen ei tarvitse ennakkotaitoja, -ilmoittautumista, eikä tanssiparia.

Kesä päättyy Taiteiden yön tapahtumiin

Kulttuurikeskusten kesä huipentuu Taiteiden yöhön torstaina 20.8. Malmin tapahtumakesässä kuullaan indiepop- ja rockkeikat yhtyeiltä Juhlat ja Lala Salama. Vuotalolla avataan Kohti tuntematonta -näyttely ja juhlistetaan kaupunkitanssikauden päätöstä, ja Kanneltalolla lauletaan yhteislauluja, loihditaan kukkakoristeita sekä rakennetaan metsäaiheista yhteisötaideteosta.

Maunula-talolla lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan sirkustemppuja Sirkus Magentan ohjauksessa, ja Ogeli Big Band tarjoaa svengaavaa jazzia ja viihdemusiikkia kaikenikäisille. Stoassa Elojuhla x Middle East Jam Festival nostaa esiin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan taidetta, ja illan aikana esiintyvät muun muassa Finnish Arabic Orchestra sekä Ali Jahangiri & Cabaret Tehran.

Kaikkiin Helsingin kulttuurikeskusten kesän tapahtumiin voi tutustua kulttuurikeskusten omilla verkkosivuilla.