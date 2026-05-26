Kulttuurikeskusten kesä tuo runsaasti maksutonta ohjelmaa kaupunginosiin
26.5.2026 13:25:21 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kulttuurikeskusten kesäpihat täyttyvät monenlaisesta maksuttomasta tekemisestä, kuten konserteista, työpajoista ja tanssituokioista. Kesä-elokuussa lavoille nousevat muun muassa Stig, Nyrkkitappelu, Hassan Maikal ja Aarne Alligaattori.
Kesän suurimpia satsauksia on viidettä kertaa järjestettävä Malmin tapahtumakesä, joka tuo kaupunkiuudistusalue Malmille upean ulkoilmakeikkojen putken. Maksutonta festivaalia vietetään kahdessa osassa: kesäkuussa 4.–13.6. ja elokuussa 13.–22.8. Lavalla nähdään useita tuttuja nimiä, kuten Nyrkkitappelu (5.6.), F (12.6.), Aarne Alligaattori (15.8.), Lyyti (18.8.) Steve ’n’ Seagulls (19.8.) Aili Järvelä ja Antti Paalanen (21.8.) ja ANI (22.8.).
Tapahtumapaikka on tänä vuonna edellisvuosiakin urbaanimpi, sillä Ala-Malmin puiston remontin vuoksi keikkalava nousee Ala-Malmin torille, Malmitalon ja kauppakeskus Malmin Novan väliin. Konserttien lisäksi luvassa on työpajoja, kaupunkitansseja sekä lasten omat tapahtumapäivät, joiden juontajina nähdään 7-vuotias Rudi ja 9-vuotias Ella. Ohjelmassa on myös keskustelua lasten uimataidon merkityksestä ja pallomeri, jossa perheen pienimmät pääsevät polskimaan.
Kesäkuussa kiinnostavia ensi-iltoja kehollisuudesta
Alkukesästä kulttuurikeskuksissa nähdään kaksi kantateosta, jotka molemmat käsittelevät kehollisuutta. Stoassa saa perjantaina 5.6. ensi-iltansa Porttiteatterin Jäljet, joka on dokumentaarinen teos rikostaustaisten esiintyjien temppuilevista ja kovia kokeneista ruumiista. Caisassa on ke 10.6. ensi-illassa sirkustaiteilija Saana Leppäsen sooloesitys Kahlekuningatar, jossa metalliketjuilla toteutettu ilma-akrobatia avaa näkymiä vallan, kontrollin ja kehon välisiin suhteisiin.
Helsinki-päivää juhlistetaan koko perheen voimin
Helsinki-päivänä pe 12.6. kulttuurikeskuksissa on tarjolla ilmaiskeikkoja ja monipuolista ohjelmaa koko perheelle. Kanneltalon Sitratorilla sukelletaan lavatanssien, bollywoodin ja katutanssien maailmaan, ja esiintyjinä nähdään Marita Taavitsainen & Koivu ja katutanssiryhmä Will Funk For Food. Stoan aukiolla koetaan sirkusesityksiä alan huipuilta, ja Maunula-talolla suomiräpin pariin johdattavat Eevil Stöö & Kriso ja Hassan Maikal.
Annantalolla esiintyvät Päistikka ja Valtuutetut-duo, ja ohjelmassa on myös Stella Polariksen improvisaatioteatteria. Vuotalolla Helsinki-päivä käynnistyy INDABAn monikielisellä konsertilla ja huipentuu Stigin keikkaan. Samalla järjestettävä Welcome Day toivottaa uudet helsinkiläiset tervetulleiksi ja esittelee kaupungin palveluita.
Lapsille taidetyöpajoja ja aikuisille kaupunkitansseja
Annantalon pihapiirissä järjestetään 1.6.–17.7. maksuttomia taidetyöpajoja lapsille joka arkipäivä klo 10–15. Nonstop-työpajoissa voi muun muassa askarrella hulvattomia hevospäähineitä, maalata valuvia kuvia ja kokeilla piilorastirataa oman aikataulun mukaan.
Aikuisille on tarjolla maksutonta paritanssiopetusta eri puolilla Helsinkiä. Kaupunkitansseja järjestetään pitkin kesää Malmitalon, Maunula-talon, Stoan ja Vuotalon kesäpihoilla sekä Malminkartanon Puustellinaukiolla. Tanssituokioihin osallistuakseen ei tarvitse ennakkotaitoja, -ilmoittautumista, eikä tanssiparia.
Kesä päättyy Taiteiden yön tapahtumiin
Kulttuurikeskusten kesä huipentuu Taiteiden yöhön torstaina 20.8. Malmin tapahtumakesässä kuullaan indiepop- ja rockkeikat yhtyeiltä Juhlat ja Lala Salama. Vuotalolla avataan Kohti tuntematonta -näyttely ja juhlistetaan kaupunkitanssikauden päätöstä, ja Kanneltalolla lauletaan yhteislauluja, loihditaan kukkakoristeita sekä rakennetaan metsäaiheista yhteisötaideteosta.
Maunula-talolla lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan sirkustemppuja Sirkus Magentan ohjauksessa, ja Ogeli Big Band tarjoaa svengaavaa jazzia ja viihdemusiikkia kaikenikäisille. Stoassa Elojuhla x Middle East Jam Festival nostaa esiin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan taidetta, ja illan aikana esiintyvät muun muassa Finnish Arabic Orchestra sekä Ali Jahangiri & Cabaret Tehran.
Kaikkiin Helsingin kulttuurikeskusten kesän tapahtumiin voi tutustua kulttuurikeskusten omilla verkkosivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna YrjöläViestintäsuunnittelijaKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:040 546 0536johanna.yrjola@hel.fi
Kuvat
Helsingin kulttuurikeskukset Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Maunula-talo, Stoa ja Vuotalo tarjoavat kaupunkilaisille kulttuuritapahtumia, esityksiä, näyttelyitä, kursseja, elokuvia ja taidekasvatusta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulturcentren lockar med sommarprogram på många håll i Helsingfors – det mesta är helt gratis26.5.2026 13:26:15 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors kulturcenter bjuder även i år stadsbor och besökare på ett mångsidigt sommarprogram. På agendan från juni till augusti finns artister som Stig, Valtuutetut, Arne Alligator och Nyrkkitappelu. Konserterna, verkstäderna, danspassen och alla andra jippon är för det mesta ute och helt gratis.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 28.5.202625.5.2026 12:38:00 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu 28.5.2026. Kokouksen asialista on julkaistu.
Merellinen Helsinki -viikonloppu 5.–7.6. avaa kesän - mukana ennätysmäärä tapahtumia22.5.2026 07:55:22 EEST | Tiedote
Viikonloppuna 5.–7.6. Helsingin merelliset toimijat kutsuvat tutustumaan kaupungin merellisiin kohteisiin ja palveluihin. Tapahtuman aikana voi muun muassa risteillä edullisesti Helsingin saaristossa, saunoa meren äärellä, tutustua 1400-luvun merikarttoihin, kokeilla melontaa tai herkutella haukipizzalla.
Rekordmånga evenemang i Det havsnära Helsingfors 5–7.622.5.2026 07:51:50 EEST | Pressmeddelande
Under veckoslutet 5–7.6 lockar evenemanget Det havsnära Helsingfors besökare med rekordmånga evenemang, hela 50 arrangörer deltar. Vad sägs om att kryssa i Helsingfors skärgård för en billig peng? Eller vill du kanske bada bastu vid havet? Lockas du av sjökort från 1400-talet, av att testa paddling och foiling eller kalasa på gäddpizza?
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 26.5.202621.5.2026 14:04:35 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 25.5.2026 esityslista on julkaistu. Lautakunta käsittelee kokouksessaan muun muassa helsinkiläisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistavaa uutta osallisuussuunnitelmaa vuosille 2026–2029, Pukinmäen nuorisotalon ja kirjaston väistötilojen hankesuunnitelmaa sekä Tapulikaupunki–Puistolan nuorisotalon tulevaisuutta. Esityslistalla ovat myös Tennispalatsin tilojen jatkovuokraus, saarien uimakoppien vuokrausmallia koskeva oikaisuvaatimus sekä Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:n ylipainehallin korjaushankkeen lainahakemus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme