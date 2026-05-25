Fingrid Oyj

Tasevastaavien tasepalvelumaksut laskevat 1.7.2026

25.5.2026 14:15:00 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote

Fingrid laskee tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.7.2026 alkaen. Laskemisen syynä on voimajärjestelmän reservikustannusten ennustettua alhaisempi taso.

Tasevastaavilta perittävä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu laskee 1.7.2026 alkaen 0,40 euroon megawattitunnilta. Maksua pystytään alentamaan, koska tasepalvelumaksuilla katettavat reservikustannukset ovat säilyneet ennustettua alemmalla tasolla. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan. Nykyinen volyymimaksu on 0,65 euroa megawattitunnilta.

Fingridin vastuulla on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon hallinta Suomessa. Tämä vastuu hoidetaan tasepalvelulla. Tasepalvelumaksuilla katetaan valtakunnan tasepalvelun ja tasesähkökaupan toteuttaminen, tasepalveluun liittyvien järjestelmien ja prosessien kehitys sekä voimajärjestelmän reserveistä aiheutuvia kustannuksia. Tasesähkön ostosta ja myynnistä tasepoikkeamien hallintaan maksetaan energiaperusteisesti.

Voimajärjestelmän reserveillä ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja sähkön laatu tavoitetasolla. Fingrid käyttää sähköjärjestelmän tasapainotukseen näitä reservejä, joita hankitaan eri reservimarkkinapaikoilta niin Suomesta kuin Pohjoismaista.

Sähköjärjestelmän nopea kehitys, reservikapasiteetin hinnan vaihtelut sekä kasvava reservien hankintatarve haastavat tasepalvelun kustannusten ennustamista. Fingrid kehittää reservimarkkinoita tavoitteenaan tarjonnan kasvu kaikilla reservimarkkinoilla ja markkinaehtoinen järjestelmän tasapainotus joka tilanteessa.

Tasepalvelumaksut ovat voimassa toistaiseksi. Tasepalvelumaksuja ja tasepalvelun kustannuksia seurataan ja maksuja tarkistetaan kattamaan muutokset toiminnan kustannuksissa.

Lisätietoja:

Pasi Lintunen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4291

Heikki Raatikainen, erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4158

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.

