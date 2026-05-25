Tasevastaavien tasepalvelumaksut laskevat 1.7.2026
25.5.2026 14:15:00 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid laskee tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.7.2026 alkaen. Laskemisen syynä on voimajärjestelmän reservikustannusten ennustettua alhaisempi taso.
Tasevastaavilta perittävä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu laskee 1.7.2026 alkaen 0,40 euroon megawattitunnilta. Maksua pystytään alentamaan, koska tasepalvelumaksuilla katettavat reservikustannukset ovat säilyneet ennustettua alemmalla tasolla. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan. Nykyinen volyymimaksu on 0,65 euroa megawattitunnilta.
Fingridin vastuulla on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon hallinta Suomessa. Tämä vastuu hoidetaan tasepalvelulla. Tasepalvelumaksuilla katetaan valtakunnan tasepalvelun ja tasesähkökaupan toteuttaminen, tasepalveluun liittyvien järjestelmien ja prosessien kehitys sekä voimajärjestelmän reserveistä aiheutuvia kustannuksia. Tasesähkön ostosta ja myynnistä tasepoikkeamien hallintaan maksetaan energiaperusteisesti.
Voimajärjestelmän reserveillä ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja sähkön laatu tavoitetasolla. Fingrid käyttää sähköjärjestelmän tasapainotukseen näitä reservejä, joita hankitaan eri reservimarkkinapaikoilta niin Suomesta kuin Pohjoismaista.
Sähköjärjestelmän nopea kehitys, reservikapasiteetin hinnan vaihtelut sekä kasvava reservien hankintatarve haastavat tasepalvelun kustannusten ennustamista. Fingrid kehittää reservimarkkinoita tavoitteenaan tarjonnan kasvu kaikilla reservimarkkinoilla ja markkinaehtoinen järjestelmän tasapainotus joka tilanteessa.
Tasepalvelumaksut ovat voimassa toistaiseksi. Tasepalvelumaksuja ja tasepalvelun kustannuksia seurataan ja maksuja tarkistetaan kattamaan muutokset toiminnan kustannuksissa.
Lisätietoja:
Pasi Lintunen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4291
Heikki Raatikainen, erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4158
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Metsälinjan vahvistaminen etenee – voimajohtoyhteyden reitti Multialta Jämsään valittu25.5.2026 13:08:30 EEST | Tiedote
Fingrid on tehnyt reittivalinnan Multian ja Jämsän väliselle voimajohtoyhteydelle. Yhteys on osa Vaalasta Keski-Suomeen rakennettavaa Metsälinjan vahvistamista, jonka päätepiste Keski-Suomessa muutettiin uudelleenarvioinnin jälkeen Laukaan sijasta Jämsään. Reittivalinnassa huomioitiin ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä saatu palaute. Vaalan ja Multian välisen osuuden reittivalinta on valmistunut jo aiemmin.
Fingridin omistusrakenteen muutos etenee7.5.2026 14:27:30 EEST | Tiedote
Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt kaupan, jonka mukaan valtio myy Fingridin B-sarjan osakkeita OP Pohjolalle. Valtio hankki aiemmin tänä vuonna Ilmarisen omistamat Fingridin A-sarjan osakkeet, joista 50 muunnetaan B-sarjan osakkeiksi. Järjestelyn toteuduttua valtion omistusosuus Fingridistä on 59,5 prosenttia.
Fingrid laajentaa markkinavalvonnan ulkoistuksen FCR-kapasiteettimarkkinoiden markkinavalvontaan7.5.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Lokakuusta 2026 alkaen Fingrid ulkoistaa FCR-kapasiteettimarkkinoiden säännöllisen monitoroinnin Nord Poolille. Lopullinen vastuu markkinavalvonnasta ja sen toteutuksesta säilyy Fingridillä. Siirtymäaikana Fingrid vastaa FCR‑kapasiteettimarkkinoiden markkinavalvonnasta itse. Ulkoistus tehostaa markkinavalvontaa ja on jatkoa muutama vuosi sitten käynnistyneelle Fingridin ja NordPoolin yhteistyölle.
Kantaverkon vahvistaminen Itä-Suomessa etenee – Joroisten ja Kontiolahden välille suunniteltu voimajohto YVA-vaiheessa4.5.2026 10:55:00 EEST | Tiedote
Fingrid suunnittelee 400+100 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Itä-Suomeen Joroisten Huutokosken ja Kontiolahden välille. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2027 lopulla. Tavoitteena on, että voimajohtoyhteys voisi olla valmiina vuoden 2033 aikana.
Tarjouspyyntö osallistumisesta Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön järjestelmäsuojaan29.4.2026 08:49:24 EEST | Tiedote
Fingrid pyytää tarjouksia OL3-järjestelmäsuojan kohteista ajalle 1.1.2027 - 31.3.2028 (+ optiokausi enintään 6kk). Tarjouspyyntömateriaali on julkaistu Cloudia-tarjouspalvelussa, jota kautta tarjoukset tulee toimittaa 2.6. klo 18.00 mennessä. OL3-järjestelmäsuojaan voivat osallistua Etelä-Suomessa sijaitsevat, vähintään 8 megawatin suuruiset kohteet, jotka kykenevät erittäin nopeaan tehon muutokseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme