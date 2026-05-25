Miikka Kortelainen: Škoda Transtechin muutosneuvottelut vaativat valtiolta välittömiä toimia - julkisten hankintojen on tuettava suomalaisia työpaikkoja
25.5.2026 14:38:29 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Škoda Transtechin ilmoitus jopa 200 työntekijää koskevien muutosneuvottelujen käynnistämisestä Otanmäen tehtaalla on synkkä uutinen koko Kainuulle. Kyse on satojen ihmisten toimeentulosta, perheiden arjesta ja koko alueen tulevaisuudenuskosta.
Otanmäessä on tehty vuosikymmenten ajan korkeatasoista työtä suomalaisen raideliikenteen eteen.
- Juuri tällaisesta osaamisesta meidän pitäisi Suomessa pitää kiinni määrätietoisesti. Samaan aikaan kun puhumme huoltovarmuudesta, kotimaisesta teollisuudesta ja alueiden elinvoimasta, emme voi ummistaa silmiämme siltä, että suomalainen osaaminen ja työpaikat rapautuvat pala palalta tässä maassa tehtävillä ratkaisuilla. Viimeisimpänä esimerkkinä Helsingin kaupungin uusien raitiovaunujen hankinta, jossa nämä näkökulmat sivuutettiin täysin, sanoo vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Miikka Kortelainen.
Meidän pitää nykyistä vahvemmin huolehtia siitä, että julkisissa hankinnoissa hyödynnetään kotimaista osaamista ja kotimaista tuotantoa aina kun se on mahdollista. Ei ole yhdentekevää, missä julkisin varoin hankittava kiskokalusto valmistetaan.
- Nyt valtiolta tarvitaan nopeita toimia tilanteeseen. Tarvitsemme konkreettisen rakennemuutospaketin, jossa turvataan työntekijöiden uudelleenkoulutus ja työllistyminen, houkutellaan uusia investointeja alueelle sekä varmistetaan, että tulevissa julkisissa hankinnoissa painotetaan nykyistä vahvemmin kotimaista tuotantoa, huoltovarmuutta ja työllisyysvaikutuksia, Kortelainen jatkaa.
- Otanmäen työntekijät ovat tehneet työnsä ammattitaidolla ja suurella sydämellä. Nyt yhteiskunnan tehtävä on osoittaa, ettei heidän työtään eikä kainuulaista teollista osaamista pidetä Suomessa itsestäänselvyytenä, Kortelainen painottaa.
Yhteyshenkilöt
Miikka Kortelainenvasemmistoliiton varapuheenjohtajaPuh:0447157128Miikka.kortelainen@lh.kajaani.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Minja Koskela: Valtiovarainministeriön toiminnasta yhteisöveroalennuksen vaikutusten arviointiin liittyen on tehtävä puolueeton selvitys25.5.2026 11:58:20 EEST | Tiedote
Yle uutisoi perjantaina, että valtiovarainministeriön arvio yhteisöveroalennuksen itserahoittavuudesta on pudonnut 34–46 prosenttiin, kun vielä vuosi sitten arvio oli 60 prosenttia. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää muutosta huomattavana.
Pia Lohikoski: Amikset on korjattava nyt – seuraavaksi tarvitsemme tulevaisuusvision toiselle asteelle25.5.2026 09:55:12 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski esittää mallia ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi sekä pitkän aikavälin visiota yhtenäisemmän toisen asteen rakentamiseksi. Lohikoski vaatii rohkeaa keskustelua järjestelmästä, joka nykyisellään eriarvoistaa nuoria koulutusmuodon ja asuinpaikan perusteella.
Minja Koskela: Kansallisessa velkajarrussa ei ole talouspoliittista järkeä23.5.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Muut eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ovat sitoutuneet mittavia sopeutuksia edellyttävään kansalliseen lisäsääntelyyn, eli niin kutsuttuun velkajarruun. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela korostaa, että julkisen velkasuhteen taittaminen edellyttää talouskasvua, ja velkajarrun edellyttämä kaavamainen sopeutustahti todennäköisesti kääntyy tavoitettaan vastaan. Koskela myös muistuttaa, että muiden puolueiden sopima 8–11 miljardin sopeutus tulee aiheuttamaan merkittävää yhteiskunnallista haittaa.
Otto Bruun: Työttömyyskriisi vaatii välittömiä toimia, torkkunapin painelu ei riitä22.5.2026 12:12:01 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Otto Bruun vaatii kiireellistä miljardin työllisyyspakettia parlamentaariseen valmisteluun.
Minja Koskela: Seuraavan hallituksen on toteutettava lyhennetyn työajan kokeilu21.5.2026 12:39:55 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannattaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan esitystä lyhennetyn työajan kokeilusta. Koskelan mukaan lyhennetyn työajan kokeilu tulee olemaan yksi vasemmistoliiton hallitusohjelmatavoitteista, mikäli puolue on ensi vuonna hallitusneuvotteluissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme