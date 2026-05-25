Miikka Kortelainen: Škoda Transtechin muutosneuvottelut vaativat valtiolta välittömiä toimia - julkisten hankintojen on tuettava suomalaisia työpaikkoja

Otanmäessä on tehty vuosikymmenten ajan korkeatasoista työtä suomalaisen raideliikenteen eteen.

Juuri tällaisesta osaamisesta meidän pitäisi Suomessa pitää kiinni määrätietoisesti. Samaan aikaan kun puhumme huoltovarmuudesta, kotimaisesta teollisuudesta ja alueiden elinvoimasta, emme voi ummistaa silmiämme siltä, että suomalainen osaaminen ja työpaikat rapautuvat pala palalta tässä maassa tehtävillä ratkaisuilla. Viimeisimpänä esimerkkinä Helsingin kaupungin uusien raitiovaunujen hankinta, jossa nämä näkökulmat sivuutettiin täysin, sanoo vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Miikka Kortelainen.

Meidän pitää nykyistä vahvemmin huolehtia siitä, että julkisissa hankinnoissa hyödynnetään kotimaista osaamista ja kotimaista tuotantoa aina kun se on mahdollista. Ei ole yhdentekevää, missä julkisin varoin hankittava kiskokalusto valmistetaan.

Nyt valtiolta tarvitaan nopeita toimia tilanteeseen. Tarvitsemme konkreettisen rakennemuutospaketin, jossa turvataan työntekijöiden uudelleenkoulutus ja työllistyminen, houkutellaan uusia investointeja alueelle sekä varmistetaan, että tulevissa julkisissa hankinnoissa painotetaan nykyistä vahvemmin kotimaista tuotantoa, huoltovarmuutta ja työllisyysvaikutuksia, Kortelainen jatkaa.