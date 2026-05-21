Laulun voimaa – Tampere Filharmonian syksyn konserteissa kuoroteokset ja laulusolistit pääosassa

Ihmisääni on keskeinen teema Tampere Filharmonian ensi syksyn konserteissa. Kauden kulmakiviä ovat erityisesti suuret kuoroteokset. Ylikapellimestari Matthew Halls avaa viimeisen kautensa Tampereella näyttävästi ja jatkaa Sibelius-sarjaansa Kullervolla, joka vie kuulijan kansalliseepoksen maailmaan ja suomalaisuuden ytimeen. Ainutlaatuisessa avauskonsertissa (3. syyskuuta) kolme tamperelaiskuoroa yhdistää voimansa, ja solisteina kuullaan Johanna Rusanen-Kartanoa ja Ville Rusasta. Tampere Filharmonia levyttää tulevana syksynä skotlantilaissäveltäjä James MacMillanin kuoroteoksen A European Requiem Matthew Hallsin johdolla ja Viron filharmonisen kamarikuoron kanssa. Myös levytysviikolle suunniteltu yleisökonsertti 2. lokakuuta taltioidaan. Kapellimestarilegenda Mario Venzagon johtamassa konsertissa Kauneuden kosketus (30. lokakuuta) mukana on Tampereen Filharmoninen Kuoro.

Solistiloistoa syksystä jouluun, kohokohtana Oopperagaala

Syksyn aikana Tampereelle saapuu poikkeuksellisen laaja joukko suomalaisia eturivin laulusolisteja. Puistokonsertti on tänä vuonna oopperateemainen, ja sen solistina kuullaan tenori Tuomas Katajalaa. Perinteisen, maksuttoman ulkoilmakonsertin Sorsapuistossa 8. elokuuta johtaa ylikapellimestari Matthew Halls. Sopraano Marjukka Tepponen laulaa solistina konsertissa Tulilintu (25. syyskuuta). Tamperelaissäveltäjä Minna Leinosen pienoisoopperassa Naisen ääni solistina kuullaan Tuuli Takalaa, ja produktiossa on mukana myös Tampereen Oopperan kuoro. Koskipuistossa Valoviikkojen avajaisissa 23. lokakuuta kantaesitettävän teoksen äänitetyistä orkesteriosuuksista vastaa Tampere Filharmonia, kapellimestari Ruut Kiiskin johdolla.

Joulukuussa on luvassa todellista juhlan säihkettä. Kapellimestari Mikko Franck johtaa Tampere Filharmoniaa ja Tampereen Oopperan kuoroa Oopperagaalassa 4. ja 5. joulukuuta. Konsertin solisteina loistavat kansainväliset laulajatähtemme, sopraano Karita Mattila ja baritoni Tommi Hakala. Juhlakauteen lisää tunnelmaa tuo orkesterin joulukonsertti 11. joulukuuta, jonka solistina hurmaa baritoni Waltteri Torikka.

"On aivan poikkeuksellista, että voimme tarjota tamperelaisyleisölle syksyn aikana näin laajan kattauksen upeita suomalaisia laulajia – ja vielä hienot kuorot", sanoo Tampere Filharmonian intendentti Eija Oravuo.

Barokin helmistä tämän päivän tanssimusiikkiin

Syksyn ohjelmisto muodostaa selkeän draamallisen kaaren, ja Tampere Filharmonia tunnetaan kyvystään liikkua tyylilajista toiseen tämän päivän tanssimusiikista Classical Trancelations -konsertissa (28. elokuuta) barokkikonserttiin Vesimusiikkia (12. marraskuuta) – klassikoita unohtamatta. Romantiikan suurista orkesteriteoksista kuullaan Igor Stravinskyn Tulilintu (25. syyskuuta), Richard Straussin Also sprach Zarathustra (9. lokakuuta), Edvard Griegin pianokonsertto (27. marraskuuta) ja Jean Sibeliuksen viides sinfonia (11. syyskuuta). Kunniakapellimestari Santtu-Matias Rouvali päättää syyskauden 17. ja 18. joulukuuta muhkeaan Gustav Mahlerin ensimmäiseen sinfoniaan, lisänimeltään ”Titaani”.

Syksyn lopulla kuullaan paljon Pjotr Tšaikovskin musiikkia: baletti Pähkinänsärkijä (20. ja 21. marraskuuta), viides sinfonia (27. marraskuuta) ja viulukonsertto (17. ja 18. joulukuuta). Klassikoiden rinnalla ohjelmassa on myös uudempaa musiikkia muun muassa Väinö Raition, Kaija Saariahon, Arvo Pärtin ja Lotta Wennäkosken tuotannosta.

Puistokonsertin (8. elokuuta) lisäksi Tampere Filharmonia nousee suuryleisön eteen Nokia Arenalla Mansen tähdet -konsertissa. Lähes 20 tamperelaisartistin areenakonsertissa (24. lokakuuta) solistijoukkoa ja orkesteria johtaa kapellimestari Antti Rissanen. Musiikin monitaiturin Marzi Nymanin säveltämä koko perheen konsertti Avain hukassa 23. lokakuuta täydentää kaupunginorkesterin syksyn tarjontaa.

Orkesteria saapuvat johtamaan sekä tutut kapellimestarit että uudet nimet. Palaavia vieraita ovat Olari Elts, Mikko Franck, Santtu-Matias Rouvali, Kristian Sallinen ja Mario Venzago. Uusia tuttavuuksia ovat Stephanie Childress, Miguel Sepúlveda ja Chloé Van Soeterstède.

Solisteina kuullaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä huippumuusikoita. Pianisteista esiintyvät muun muassa Elisabeth Brauß, Van Cliburn -pianokilpailun 2025 tuore voittaja Aristo Sham sekä Cédric Tiberghien. Viulisteista mukana ovat Otto Antikainen, Alena Baeva ja Kreeta-Maria Kentala. Orkesterin omista riveistä solisteina esiintyvät 1. konserttimestari Johannes Põlda ja käyrätorven äänenjohtaja Aleksi Mäkimattila.

Tampere Filharmonian kamarimusiikkisarja Faunien iltapäivä jatkaa 30‑juhlavuottaan. Sarjan konsertit järjestetään sunnuntai-iltapäivisin Tampere-talon Pienessä salissa. Faunikonserteissa yleisö pääsee läheltä tutustumaan orkesterilaisiin kamarimuusikkoina ja heidän musiikkivalintoihinsa, sillä ohjelmat kootaan muusikoiden ehdottamien teosten joukosta.

Tampere Filharmonian syksyn 2026 konserttiohjelma ja kevään 2027 kausisarja julkaistiin tiistaina 26.5.2026 klo 18.00 Tampere-talossa. Lipunmyynti konsertteihin on alkanut ja myynnissä ovat kaikki ensi syksyn liput sekä kauden 2026/27 kausikortit. Lippuja voi ostaa Lippu.fi-verkkopalvelusta, Tampere-talon lipunmyynnistä tai Kulttuurimyymälä Aplodista.