Väljä asuminen kiinnostaa jälleen
6.7.2026 09:00:00 EEST | Bergans Kiinteistöt Oy | Tiedote
Tiivis kaupunkirakentaminen on valtavirtaa, mutta kuumenevat kesät suuntaavat katseen väljemmän asumisen ja puutarhakorttelien mahdollisuuksiin. Suojellun puukerrostalon korjausrakennushankkeessa Reimarlassa, läntisessä Helsingissä ei vaalita vain taloa, vaan kestäviä ideoita kaupunkisuunnittelun historiasta.
Knuutintie 1:ssä valmistuu elokuussa viisi asuntoa kauttaaltaan saneerattuun 1920-luvun puutaloon. Bergans Kiinteistöt Oy:n korjausrakennushankkeen lähtökohtana oli suojellun rakennuksen asuinkuntoon saattaminen. Hankkeen loppuvaiheessa tilaajalle kirkastui, ettei kyse ole vain rakennuksen säilyttämisestä, vaan siihen liittyneen asumisen tavan jatkamisesta. Oivallus johti käytännön ratkaisuun: jokaiselle tulevalle osakkaalle päätettiin osoittaa oma piha-alue taloyhtiön tontilta.
Sata vuotta sitten oma piha oli kaupungissa käytännöllinen välttämättömyys. Kasvimaa lisäsi omavaraisuutta, mutta piha tarjosi myös arvokasta lisätilaa oleskeluun ja arjen askareille. "Piha ei ole tässä rakennuksesta irrallinen lisä. Sillä on ollut monta tärkeää virkaa", kertoo Saara Laakso Bergans Kiinteistöt Oy:stä.
Kaupunkirakentamisessa huomio kiinnittyy usein tehokkuuteen ja tiivistämiseen. Vanha puutarhamainen kortteli muistuttaa kuitenkin toisesta arvosta: tilasta, jonka merkitys ja mahdollisuudet kasvavat ajan myötä. Suuret, varjostavat puut ja oma piha ovat ajankohtaisia kaupunkiasumisen mukavuustekijöitä kuumenevissa kesissä.
Talo täyttää 100 vuotta ensi vuonna ja aloittaa kauttaaltaan uusitulla puurungolla ja modernilla talotekniikalla toisen vuosisatansa. "Tuntuu hienolta, että rakennus ja piha pääsevät taas toteuttamaan sitä, mihin ne on aikoinaan suunniteltu", Laakso toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Saara LaaksoHankesuunnittelijaBergans Kiinteistöt OyPuh:0503423383saara.laakso@berganstalo.fi
Sisko HelstiBergans Kiinteistöt OyPuh:0505881719helsti.sisko@gmail.com
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Bergans Kiinteistöt Oy
Bergans Kiinteistöt Oy on rakennusalan pieni perheyritys, joka toimii pääkaupunkiseudulla. Yrityksen juuret ovat 1900-luvun alun Espoossa, Kössi Koskisen omistamalla Bergansin tilalla. Bergans Kiinteistöt perustettiin vuonna 2008. Silloin Espoon kaupunki käynnisti kaavoitukseen Vermontien alueella, jossa Koskisen suvun perillisillä oli edelleen maanomistusta. Kaavahankkeen jälkeen yritys siirtyi korjaus- ja asuntorakentamisen pariin. Bergans vaalii hankkeissaan kestävän ja peroonallisen asumisen ideaa.
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