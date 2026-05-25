Bergans Kiinteistöt Oy

Väljä asuminen kiinnostaa jälleen

6.7.2026 09:00:00 EEST | Bergans Kiinteistöt Oy | Tiedote

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Tiivis kaupunkirakentaminen on valtavirtaa, mutta kuumenevat kesät suuntaavat katseen väljemmän asumisen ja puutarhakorttelien mahdollisuuksiin. Suojellun puukerrostalon korjausrakennushankkeessa Reimarlassa, läntisessä Helsingissä ei vaalita vain taloa, vaan kestäviä ideoita kaupunkisuunnittelun historiasta. 

Ilmakuva, jossa näkyy keltainen puutalo vehreän kasvillisuuden ympäröimänä.
Vanhat puut tarjoavat varjoa Reimarlan puutarhamaisessa korttelissa. Etualalla näkyvässä keltaisessa puutalossa, Knuutintie 1:ssä, on käynnissä laaja peruskorjaus. Propeller Helsinki

Knuutintie 1:ssä valmistuu elokuussa viisi asuntoa kauttaaltaan saneerattuun 1920-luvun puutaloon. Bergans Kiinteistöt Oy:n korjausrakennushankkeen lähtökohtana oli suojellun rakennuksen asuinkuntoon saattaminen. Hankkeen loppuvaiheessa tilaajalle kirkastui, ettei kyse ole vain rakennuksen säilyttämisestä, vaan siihen liittyneen asumisen tavan jatkamisesta. Oivallus johti käytännön ratkaisuun: jokaiselle tulevalle osakkaalle päätettiin osoittaa oma piha-alue taloyhtiön tontilta.

Sata vuotta sitten oma piha oli kaupungissa käytännöllinen välttämättömyys. Kasvimaa lisäsi omavaraisuutta, mutta piha tarjosi myös arvokasta lisätilaa oleskeluun ja arjen askareille. "Piha ei ole tässä rakennuksesta irrallinen lisä. Sillä on ollut monta tärkeää virkaa", kertoo Saara Laakso Bergans Kiinteistöt Oy:stä.

Kaupunkirakentamisessa huomio kiinnittyy usein tehokkuuteen ja tiivistämiseen. Vanha puutarhamainen kortteli muistuttaa kuitenkin toisesta arvosta: tilasta, jonka merkitys ja mahdollisuudet kasvavat ajan myötä. Suuret, varjostavat puut ja oma piha ovat ajankohtaisia kaupunkiasumisen mukavuustekijöitä kuumenevissa kesissä.

Talo täyttää 100 vuotta ensi vuonna ja aloittaa kauttaaltaan uusitulla puurungolla ja modernilla talotekniikalla toisen vuosisatansa. "Tuntuu hienolta, että rakennus ja piha pääsevät taas toteuttamaan sitä, mihin ne on aikoinaan suunniteltu", Laakso toteaa.






Avainsanat

asuminenpuutarhakorttelikestävyysperuskorjausomavaraisuuskaupunkisuunnittelu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Knuutintien ja Henrikintien kulmassa työmaa on jo pitkällä. Asunnot valmistuvat elokuussa 2026.
Knuutintien ja Henrikintien kulmassa työmaa on jo pitkällä. Asunnot valmistuvat elokuussa 2026.
Siiri Korhonen
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Bergans Kiinteistöt Oy

Bergans Kiinteistöt Oy on rakennusalan pieni perheyritys, joka toimii pääkaupunkiseudulla. Yrityksen juuret ovat 1900-luvun alun Espoossa, Kössi Koskisen omistamalla Bergansin tilalla. Bergans Kiinteistöt perustettiin vuonna 2008. Silloin Espoon kaupunki käynnisti kaavoitukseen Vermontien alueella, jossa Koskisen suvun perillisillä oli edelleen maanomistusta. Kaavahankkeen jälkeen yritys siirtyi korjaus- ja asuntorakentamisen pariin. Bergans vaalii hankkeissaan kestävän ja peroonallisen asumisen ideaa.  

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