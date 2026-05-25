Tehtaan työntekijä loukkaantui puhdistaessaan konetta – tuotantoinsinöörille ja vuoromestarille sakot ja yhtiölle yhteisösakko

Syytteet liittyivät Mänttä-Vilppulassa sijaitsevan tehtaan koneella toukokuun 2023 lopulla sattuneeseen tapaturmaan. Kyseisessä koneessa oli ylijäämäpalojen poistokuljetin, joka oli ollut epäkunnossa toukokuun alusta asti ja poistettu käytöstä. Tämän vuoksi työntekijälle oli normaalista poiketen annettu tehtäväksi vahtia ylijäämäpalojen kertymistä laatikoihin ja vaihtaa laatikoita tyhjiin niiden täyttyessä.

Kun kone oli pysähtyneenä, työntekijä oli havainnut ylijäämäpalan koneessa olevalla aukolla ja päättänyt poistaa sen. Työntekijän käden ollessa aukolla kuljetin oli lähtenyt liikkeelle, ja työntekijän käsi oli tarttunut kuljettimessa olevaan työntimeen. Työnnin oli vetänyt kättä mukanaan koneen sisäpuolelle ja aiheuttanut työntekijän käden loukkaantumisen.

Työntekijälle oli annettu työtehtäviinsä liittyen pysyväisohje, ettei käyntivalmiin koneen sisälle saa työntää kättä. Aukkoa ei ollut tunnistettu vaarojen arvioinnin yhteydessä ennen tapaturman sattumista eikä vaara-alueelle pääsyä ollut estetty suojauksin.

Koneen pleksisuoja oli poistettu

Käräjäoikeus katsoi, että vaara-alue oli ennen poistokuljettimen rikkoutumista ollut suojattu pleksein ja että pleksisuojia oli poistettu, jotta ylijäämäpalojen keräystä varten oli saatu laitettua muovilaatikko paikoilleen. Toukokuussa 2023 vaara-alue oli ollut täysin suojaamaton, vaikka vaara olisi ollut poistettavissa teknisin ratkaisuin ja uusi kuljetin olisi myös voitu asentaa paikalleen nopeammin. Vaara olisi ensisijaisesti tullut poistaa suojauksin. Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana vastaajien väitteitä aukon vaikeasta havaittavuudesta ja siitä, ettei kukaan vastaajista ollut ollut tietoinen aukosta.

Käräjäoikeuden johtopäätös vaarojen arvioinnista oli, ettei työmenetelmän muutosten yhteydessä työntekijöille ohjeistetun ja tapaturmatilanteessa käytetyn työtavan vaaroja ollut riittävällä tavalla selvitetty eikä vaarojen arviointia ollut tehty riittävän huolellisesti. Käräjäoikeus katsoi myös, että työntekijän opetus ja ohjaus oli ollut puutteellista siltä osin, kun kyse oli ollut uudesta työtehtävästä suojaamattomalla vaara-alueella, josta pleksit oli poistettu. Työntekijöille olisi tullut antaa opetusta ja ohjausta kyseiseen työtehtävään ja koneen toimintamekanismiin liittyvistä vaaratekijöistä.

Työnantaja vastaa työvälineiden turvallisuudesta

Käräjäoikeus totesi, että vastuu työvälineen turvallisuudesta sekä riittävän järjestelmällisestä haitta- ja vaaratekijöiden selvittämisestä, tunnistamisesta ja arvioinnista on työnantajalla. Vastuuta ei voi siirtää työntekijälle. Vaikka työntekijöilläkin on mahdollisuus ilmoittaa mahdollisista vaaranpaikoista työnantajalle, vastuu vaarojen arvioinnista on työnantajalla. Teknisin ratkaisuin tulee huolehtia, ettei työntekijän ulottumisalueella ole vaarallisia kohteita. Käräjäoikeuden mukaan ennalta-arvaamattomana ei voida pitää sitä, että työntekijä toimii virhearvioinnin perusteella riskipitoisella tavalla. Käräjäoikeus katsoi, että kysymys ei ollut sellaisesta ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta, johon varautumista työnantajalta ei ole voitu edellyttää.

Käräjäoikeus katsoi, että työsuojelun yleisistä edellytyksistä oli huolehdittu työpaikalla ja vastuu laiminlyönneistä kohdistui tuotantoinsinööriin ja vuoromestariin. Käräjäoikeus hylkäsi syytteet tehtaanjohtajan ja tuotantopäällikön osalta. Käräjäoikeus tuomitsi yhtiön yhteisösakkoon, koska yhtiön toiminnassa ei ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.

Työntekijän ohjeiden vastainen toiminta ei usein ole ennalta-arvaamatonta

Käräjäoikeus katsoi, että tapauksessa vastuuta työtapaturmasta oli pyritty yhtiössä sälyttämään yksin loukkaantuneelle työntekijälle.

”Työturvallisuusmääräysten mukaan koneeseen liittyvä vaara tulee ensisijaisesti poistaa teknisillä toimilla, kuten vaara-alueelle pääsyn estävillä tai vaarallisten osien liikkeen ennen vaara-aluetta pysäyttävillä laitteilla. Vain jos vaaraa ei voida poistaa teknisillä toimilla, koneen käytön turvallisuus tulee varmistaa opastuksella, varoituslaitteilla, turvamerkeillä ja henkilönsuojaimilla”, muistuttaa Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston juristi Reeta Holmi.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio 22.5.2026, asianro R 758/2025/3985.