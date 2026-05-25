KumpuRock Goes Satoa uudistuu – maksuton tapahtuma tarjoaa entistä monipuolisemman ohjelman koko kansalle
25.5.2026 14:59:41 EEST | ProAgria | Tiedote
KumpuRock goes Satoa toteutuu tänä vuonna entistäkin monipuolisempana ja isommin.
– Tavoitteenamme on ollut alusta saakka kehittää tapahtumasta koko kylän festari ja paikallisen osaamisen ja yhteistyön juhla, mikä on nyt toteutumassa, iloitsee tapahtumavastaava Anna Huttunen.
Entiseen verrattuna uutta on mm. lapsien ja lapsiperheiden huomioiminen tapahtuman ohjelmassa. Jo aiemmin julkistettujen bändien – Jörning Doners, Asio Otus O.B. ja Henrik Väki – ohella tapahtumassa esiintyy myös Sirkus Lilliputti.
Tapatuma-aikaa on muutettu myös sopivammaksi laajemmalle yleisölle, tänä vuonna tapahtuma käynnistyy jo puolilta päivin jatkuen iltakahdeksaan.
Myös tapahtuman ruokatarjonta laajenee entisestään. Paikallisia raaka-aineita hyödyntäviä ruoka-annoksia esittelee peräti kuusi ravintolatoimijaa. Mukana tapahtumassa ovat jo aiemmista Satoa -tapahtumista tutut Harri’s Food Factory, Hodarikoju, Leipee ja VS Ravintolat sekä uusina tulokkaina Mani’s Chili ja SiiPe.
– Tämän vuoden tarjonta on todella monipuolinen. Mielenkiinnolla odotan miltä maistuu mm. paikallisista raaka-aineista koostetut hampurilaiset ja hodarit, Ceviche Tahkon Kalapoikien kuhasta, Pesolan hunajaglaseerattu charolaisnauta, thairuoka paikallisin raaka-ainein ja savolainen mustikkakukko pehmisjäätelöllä, makustelee jo ennakkoon Heli Sulola MKN Itä-Suomesta. Tutustu tapahtuman herkulliseen menuun tästä.
Lisäksi Infopisteellä on mahdollisuus tutustua lähialueen Taste Savo yritysten tuotteisiin tasatunnein järjestettävillä maistatustuokioilla. Maistatustuotteita tarjoilevat Kala-Lappi, Aetoleipuri, Pohjolan Hedelmä ja Nenosen Mansikkatila.
Uutta on myös tapahtuman pääsymaksuttomuus.
– Tapahtuman toteuttamisen ilmaistapahtumana mahdollistavat meidän sponsorit ja yhteistyökumppanit. On ollut mieltä lämmittävää todeta kaikki se tuki ja innostus, mitä tapahtumaa kohtaan Siilinjärvellä tunnetaan, joten nyt saamme avata tapahtuman ovet maksutta kaikille, kiittelee Anna Huttunen.
KumpuRock goes Satoa järjestetään Siilinjärven torilla lauantaina 6.6.2026 klo 12–20. Tapahtuma jatkaa vuonna 2024 alkanutta Kumputuki ry:n ja ProAgria/MKN Itä-Suomen yhteistyötä, jossa KumpuRockin ja Satoa-lähiruokatapahtuman vahvuudet yhdistyvät koko kylän festariksi.
Tapahtuma toteutetaan laajan talkoojoukon ja paikallisten tukijoiden voimin.
Tapahtumaa tukevat mm. Siilinjärven kunta, Yara Suomi Oy Siilinjärvi, Tapojärvi Oy, Pop-Pankki Järvisuomi ja Yrityskeskus Innocum sekä monet paikalliset yritykset.
Kehitystyötä tukevat myös Kehittämisyhdistys Kalakukko ry ja Euroopan maaseuturahasto ProAgria/MKN Itä-Suomen toteuttaman Ruokaketjun kehittämishanke Siilinjärvelle -hankkeen kautta.
Lisätiedot:
Anna Huttunen, Kumputuki ry
puh. 040 568 2159
anna.huttunen@fatec.fi
Heli Sulola, MKN Itä-Suomi
puh. 040 672 05 97
heli.sulola@mkn.fi
