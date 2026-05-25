Pysäköintialueet keskussairaalan takana suljetaan tilapäisesti

Suuronnettomuusharjoitus Pietarsaaressa 27.5. 20.5.2026 14:38:27 EEST | Tiedote

Pohjanmaan pelastuslaitos järjestää lakisääteisen suuronnettomuusharjoituksen Pietarsaaressa yhdessä UPM-Kymmene Oyj:n ja muiden viranomaisten kanssa keskiviikkona 27.5.2026 klo 9-14. (Luodontie 149) Harjoituksen aikana UPM-Kymmene Oyj:n alueella ja sen läheisyydessä liikkuu paljon eri viranomaisia ja hälytysajoneuvoja. Sivullisille ei aiheudu vaaraa toiminnasta. Lisätiedot harjoituksen johtaja, palomestari Ville Isomöttönen 040 486 8030 tiistaihin 26.5.2026 klo 16 asti ja uudelleen alkaen keskiviikkona 27.5.2026 klo 15, UPM:n toiminnasta harjoituksessa tiedottaa tehtaanjohtaja Tuomas Pääkkölä 050 384 0766.