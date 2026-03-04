Valtakunnallinen FinDementia-rokotetutkimus muistisairauksien ehkäisystä jalkautuu hyvinvointialueille ja apteekkeihin
25.5.2026 15:48:20 EEST | FVR - Suomen rokotetutkimus | Tiedote
Valtakunnallinen tutkimus vyöruusurokotteen syy-yhteydestä pienentyneeseen muistisairauden riskiin laajenee valituille hyvinvointialueille ja apteekkeihin. Jatkossa Keski-Suomen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Satakunnan asukkaat voivat osallistua tutkimukseen alueen valituilla terveysasemilla. Lisäksi tutkimukseen voi osallistua apteekeissa yhdeksällä paikkakunnalla. Ainutlaatuiselta tutkimukselta toivotaan merkittävää edistystä muistisairauksien ehkäisyyn.
Suomessa on käynnissä poikkeuksellisen laaja FinDementia-tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, ehkäiseekö vyöruusurokote muistisairauksia. Tutkimus käynnistyi maaliskuussa 2026 FVR:n rokotetutkimusklinikoilla kahdeksalla paikkakunnalla, toukokuusta lähtien rokotetutkimus laajenee yhteensä 40 kaupunkiin. Tästä eteenpäin tutkimukseen voi osallistua paitsi FVR:n rokotetutkimusklinikoilla, myös valituilla terveysasemilla neljällä hyvinvointialueella sekä Rokotepiste Oy:n yhteistyöapteekeissa.
Näissä kaupungeissa voi osallistua tutkimukseen:
Eura, Hamina, Harjavalta, Heinola, Hollola, Huittinen, Hyvinkää, Iisalmi, Ilomantsi, Jyväskylä, Jämsä, Kankaanpää, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kuusankoski, Lahti, Laukaa, Liperi, Muurame, Nastola, Nurmijärvi, Orimattila, Palokka, Pori, Pyhtää, Rauma, Saarijärvi, Teuva, Vaasa, Viitasaari, Äänekoski.
Kunkin kaupungin ajanvarauksen yhteystiedot: findementia.fi >>
Tutkimuksen kokonaistavoitteena on lähes 35 000 yli 76-vuotiasta osallistujaa. Kyseessä on suurin tällä hetkellä Suomessa toteutettava kliininen lääke- tai rokotetutkimus.
– FinDementia on ensimmäinen tutkimushankkeemme, jota toteutetaan hyvinvointialueilla ja apteekeissa. Yhteistyö on erittäin tärkeä osa 35 000 osallistujan tavoitteeseen pääsemistä. Ainutlaatuinen yhteistyö hyvinvointialueiden ja apteekkien kanssa mahdollistaa tutkimuksen myös alueilla, joilla meillä ei ole omia rokotetutkimusklinikoita, sanoo Suomen rokotetutkimuksen tieteellinen johtaja Arto Palmu.
– Yksityisasiakkaiden rokotustoiminta apteekeissa on avannut uusia mahdollisuuksia myös rokotetutkimusten osalta. FinDementia-tutkimus on meille hieno mahdollisuus osallistua merkittävän tutkimushankkeen toteuttamiseen ja samalla vahvistaa apteekkien roolia terveydenhuoltojärjestelmässä, sanoo Suomen Rokotepiste Oy:n lääketieteellinen johtaja Antti Mauno.
Muistisairauden kanssa elää 150 000 suomalaista ja muistisairauksien hoito maksaa yhteiskunnalle jopa 3-4 miljardia euroa vuodessa. Tutkimukselta toivotaan läpimurtoa muistisairauksien ehkäisyyn. Useissa tutkimuksissa on jo havaittu, että vyöruusurokote saattaa ehkäistä muistisairauksia jopa 20–30 %. FinDementia-hanke on maailman ensimmäinen satunnaistettu rokotetutkimus, jossa havainnolle pyritään osoittamaan luotettava syy-yhteys.
– Tutkimus on otettu vastaan ilahduttavan hyvin ja 6500 ilmoittautuneen rajapyykki on jo saavutettu. Tämän kansainvälisesti merkittävän tutkimuksen toteutus onnistuu Suomessa juuri rokotetutkimusosaamisen, kattavan terveydenhuoltojärjestelmän ja maamme ainutlaatuisten terveysrekisterien ansiosta. Väestömme ikääntyessä muistisairauksien ehkäisy on entistäkin ajankohtaisempaa myös meillä Suomessa, Palmu sanoo.
Tutkimuksessa käytettävä vyöruusurokote on ollut käytössä EU:ssa vuodesta 2018, ja sen tiedetään antavan hyvän ja pitkäaikaisen suojan vyöruusua vastaan.
Yhteyshenkilöt
Arto PalmuPuh:050 549 7113arto.palmu@fvr.fi
Elina HeinämäkiFVR – Suomen rokotetutkimusPuh:+358 50 4211 090elina.heinamaki@fvr.fi
