Valtakunnallinen FinDementia-rokotetutkimus muistisairauksien ehkäisystä jalkautuu hyvinvointialueille ja apteekkeihin

Suomessa on käynnissä poikkeuksellisen laaja FinDementia-tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, ehkäiseekö vyöruusurokote muistisairauksia. Tutkimus käynnistyi maaliskuussa 2026 FVR:n rokotetutkimusklinikoilla kahdeksalla paikkakunnalla, toukokuusta lähtien rokotetutkimus laajenee yhteensä 40 kaupunkiin. Tästä eteenpäin tutkimukseen voi osallistua paitsi FVR:n rokotetutkimusklinikoilla, myös valituilla terveysasemilla neljällä hyvinvointialueella sekä Rokotepiste Oy:n yhteistyöapteekeissa.

Näissä kaupungeissa voi osallistua tutkimukseen:

Eura, Hamina, Harjavalta, Heinola, Hollola, Huittinen, Hyvinkää, Iisalmi, Ilomantsi, Jyväskylä, Jämsä, Kankaanpää, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kuusankoski, Lahti, Laukaa, Liperi, Muurame, Nastola, Nurmijärvi, Orimattila, Palokka, Pori, Pyhtää, Rauma, Saarijärvi, Teuva, Vaasa, Viitasaari, Äänekoski.

Tutkimuksen kokonaistavoitteena on lähes 35 000 yli 76-vuotiasta osallistujaa. Kyseessä on suurin tällä hetkellä Suomessa toteutettava kliininen lääke- tai rokotetutkimus.

– FinDementia on ensimmäinen tutkimushankkeemme, jota toteutetaan hyvinvointialueilla ja apteekeissa. Yhteistyö on erittäin tärkeä osa 35 000 osallistujan tavoitteeseen pääsemistä. Ainutlaatuinen yhteistyö hyvinvointialueiden ja apteekkien kanssa mahdollistaa tutkimuksen myös alueilla, joilla meillä ei ole omia rokotetutkimusklinikoita, sanoo Suomen rokotetutkimuksen tieteellinen johtaja Arto Palmu.

– Yksityisasiakkaiden rokotustoiminta apteekeissa on avannut uusia mahdollisuuksia myös rokotetutkimusten osalta. FinDementia-tutkimus on meille hieno mahdollisuus osallistua merkittävän tutkimushankkeen toteuttamiseen ja samalla vahvistaa apteekkien roolia terveydenhuoltojärjestelmässä, sanoo Suomen Rokotepiste Oy:n lääketieteellinen johtaja Antti Mauno.