Patrick Holmström Vuoden karavaanari

Patrick Holmström, 49, on toisen polven karavaanari ja pitkäaikainen SF-Caravan ry:n asiantuntija. Lapsuudenperheessä 70-luvulla leirintämatkailun aloittanut Holmström liittyi SF-Caravanin jäseneksi vuonna 1995, ja on harrastuksen ohella toiminut luottamustoimessa SF-Caravan ry:n hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana, leirintätoimikunnan ja vastuullisuustyöryhmän jäsenenä sekä asiantuntijana.

Siviiliammatiltaan arkkitehtina työskentelevä Holmström on vaikuttanut myös kansainvälisessä leirintämatkailujärjestö F.I.C.C:ssa Nuorisokomission varapuheenjohtajana sekä Ympäristö- ja koulutuskomission (Commission Environment and Education) puheenjohtajana. Kotimaassa Holmström on laatinut leirintäalueiden yleissuunnittelmia (mm. Kesäniemi, Hakalanranta ja Naantali Camping) sekä konsultoinut SF-Caravan ry:n asiantuntijana lukuisia leirintäalue- ja matkaparkkihankkeita. Holmströmin tietotaito niin aluesuunnittelussa kuin ympäristöasioissa on korostunut SF-Caravanin vastuullisuustyössä ja konkretisoitunut mm. liiton julkaisemien Leirintäalueen suunnitteluoppaan, Leirintäalueen perustajan oppaan ja vastuullisuusoppaiden sisältönä.

Vuoden karavaanarin nimenneen SF-Caravan ry:n hallituksen mukaan Patrick Holmström on koko sydämeltään caravan-harrastuksen hyväksi toimiva, leirintäturvallisuuden ja vastuullisuuden huomioiva, jäsenistön laajalti tuntema asiantuntija-ammattilainen, jolta taipuu mallikkaasti sekä ohjeistusten ja lausuntojen kirjallinen tuottaminen että verbaalinen kouluttaminen.

Patrick Holmström sai vuodeksi haltuunsa Unto Vuolan lahjoittaman kiertopalkinnon. SF-Caravan ry on nimennyt Vuoden karavaanarin vuodesta 1974 alkaen. Ensimmäisenä huomionosoitus myönnettiin helsinkiläiselle teknisen toimikunnan jäsen Hans Saloselle (133). Tunnettuja Vuoden karavaanareita ovat muun muassa europarlamentaarikko, kansanedustaja Pertti Paasio, liikenneministeri Matti Aura, enduron maailmanmestari Kari Tiainen sekä viihdepersoonat Kari Salmelainen ja Sirpa Teräs.

Patrick Holmström

jäsennumero 94576

SF-Caravan ry

Hallituksen jäsen 2001–2006, josta varapuheenjohtajana 2005–2006

Nuorisokerhon puheenjohtaja 2001

Leirintä- ja turvatoimikunnan jäsen 2002 alkaen, asiantuntijaryhmän jäsen 2018 alkaen

Vastuullisuustyöryhmän jäsen 2023 alkaen



Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravanning

Youth Commission, varapuheenjohtaja 2005-2006

Tehtäväalueena aluesuunnittelu, ympäristöasiat 2006-2008

Commission for Environment and Education,

puheenjohtaja 2012-2014

SF-Caravan ry on matkailuajoneuvonkäyttäjien valtakunnallinen liitto, jonka jäseninä on 80 yhdistystä ympäri maan. Yhdistysten yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on 60 450. Vuoden karavaanari julkistettiin SF-Caravan ry:n liittokokouksessa, Kulttuurikeskus Crusellissa, Uudessakaupungissa lauantaina 23.5.2026.