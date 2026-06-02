Lappsetille arvostettu kansainvälinen muotoilupalkinto
8.7.2026 08:30:00 EEST | Lappset Group Oy | Tiedote
Lappsetin muotoilua arvostetaan kansainvälisesti. Lappsetin uusi leikkipaikkavälinemallisto Prime on palkittu kahdessa eri kategoriassa kansainvälisellä Red Dot -muotoilupalkinnolla. Mallisto sai tunnustukset kaupunkisuunnittelun ja vastuullisuuden sarjoissa. Muotoilupalkinnot luovutettiin heinäkuun 7. päivä Saksan Essenissä pidetyssä gaalassa.
– Olemme erittäin ylpeitä kansainvälisestä muotoilupalkinnosta, sillä muotoilulla on yhä suurempi merkitys lasten leikkipaikkavälineiden suunnittelussa. Tämä tunnustus on osoitus monialaisen ja kansainvälisen tiimimme pitkäjänteisestä työstä, luovuudesta ja sitoutumisesta käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun. Palkinto vahvistaa asemaamme kansainvälisillä markkinoilla ja kannustaa meitä jatkamaan innovointia vastuullisuuden ja käytettävyyden kärjessä. Haluan myös kiittää yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme, sillä tämä saavutus on laajan yhteistyön tulos, toimitusjohtaja Arto Lahtela iloitsee.
Kansainvälisen palkintoraadin arvioitavaksi lähetettiin lukuisia ehdotuksia eri puolilla maailmaa toimivilta yrityksiltä ja muotoilutoimistoilta. Red Dot -muotoilupalkinnon kriteerien mukaan hyvän muotoilun tulee olla sekä ympäristöystävällistä että kestävää.
Valintaperusteissa korostetaan lisäksi tuotteen muunneltavuutta käyttäjien näkökulmasta, valmistuksen materiaali- ja energiatehokkuutta, uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden käyttöä sekä tuotteiden huollettavuutta ja kierrätettävyyttä.
Palkintoraadin mukaan kaupunkisuunnittelun sarjassa Prime‑leikkipaikkasarja erottui edukseen kolmen muotoiluperiaatteen — modulaarisuuden, vastuullisuuden ja inklusiivisuuden — ansiosta.
Vastuullisuutta arvioinut raati puolestaan arvosti tuotemalliston läpinäkyvää elinkaarimallia ja johdonmukaista materiaalistrategiaa, joka kirjaimellisesti kestää sukupolvelta toiselle.
Vahva tunnustus strategialle, puuosaamiselle ja vastuullisuudelle
Muotoiluprosessia johtaneen Mikko Partasen mukaan kansainvälinen muotoilupalkinto on vahva tunnustus Lappsetin strategialle, pohjoisuudelle ja vastuullisuudelle, jota kriteereissäkin painotettiin.
– Saksalainen, maailmalla erittäin tunnettu Red Dot -tunnustus vahvistaa Lappsetin identiteettiä ja osaamista puuraaka-aineen jalostajana, korostaa pohjoisia juuriamme ja osoittaa, että muotoilun avulla voidaan luoda katseet kestäviä leikkipuistoja näkyvästi osana kaupunkiympäristöjä, päämuotoilijana toiminut Partanen korostaa.
Muotoilufilosofian neljä keskeistä elementtiä
Prime-malliston muotoilufilosofian keskeisiä elementtejä ovat turvallisuuden rinnalla olleet kaareva muotokieli, puun luontaista ulkonäköä korostava maanläheinen värimaailma ja lasten luovuutta leikissä tukeva toiminnallisuus.
– Malliston keskiössä on liimapuukaari, jonka valmistusosaamisesta Lappsetin Rovaniemen tehtaalla ollaan erityisen ylpeitä. Se on lähellä artesaanityötä.
Malliston värimaailma on laajan asiakas- ja taustatutkimuksen tulos. Maanläheiset värit korostavat puun luonnollista ulkonäköä ja kulkevat mukana puun koko elinkaaren ajan.
– Toiminnallisuus näkyy mallistossa uusina leikkitoimintoina, jotka mahdollistavat erilaiset leikkitavat. Suunnittelussa löydettiin hyvä balanssi valmistettavuuden, toiminnallisuuden, ulkonäön, turvallisuuden suhteen, Mikko Partanen täydentää.
Partanen korostaa, että Red Dot ei ole ulkonäköpalkinto, vaan käytettävyyden lisäksi vastuullisuus on keskeinen osa arviointiprosessia. Lappset sai vuonna 2025 ensimmäisenä suomalaisena ulkokalusteita ja leikkipaikkavälineitä valmistavana yrityksenä pohjoismaisen Joutsenmerkin.
Suunnittelun taustalla on kansainvälinen ja monialainen tiimi
Leikkipaikkavälinemallisto Primen suunnittelutiimiin osallistui kansainvälinen ja moniammatillinen joukko eri alojen asiantuntijoita arkkitehdeistä insinööreihin ja tuotannossa työskentelevistä myynnin, markkinoinnin ja talouden ammattilaisiin.
Prime-mallisto koostuu 80 vakiotuotteesta, joiden lisäksi siitä voidaan räätälöidä asiakkaiden teemoihin soveltuvia kokonaisuuksia MyDesign-palvelun ansiosta.
Red Dot -muotoilupalkinnot täydentävät Lappsetin vuosikymmenten saatossa saatuja lukuisia kansainvälisiä ja kotimaisia tunnustuksia.
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Yhteyshenkilöt
Erkki IkäheimoVaratoimitusjohtajaLappset
Varatoimitusjohtaja
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Tietoja julkaisijasta
Lappset Group Oy on yli 50 vuoden ajan omistautunut leikin ja liikkumisen edistämiseen. Rovaniemeläinen perheyritys suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia, inklusiivisia ja kestäviä leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, teemapuistoja sekä puisto- ja kadunkalusteita. Lappset työllistää lähes 400 eri alojen asiantuntijaa seitsemässä eri maassa. Tuotantoa yrityksellä on Suomessa, Virossa ja Alankomaissa, ja sen kansainvälinen jakeluverkosto ulottuu yli 60 maahan.
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