Kanta-Hämeen hyvinvointiraportti: nuorten raittius lisääntyy, mutta ylipaino ja mielenterveyshaasteet huolestuttavat yhä

Kanta-Hämeessä näkyy samanaikaisesti sekä myönteisiä että huolestuttavia muutoksia asukkaiden hyvinvoinnissa. Tuore hyvinvointiraportti kertoo, että nuorten kokemus omasta terveydentilasta ja tyttöjen tyytyväisyys elämään on parantunut, raittiiden nuorten määrä on kasvanut. Samaan aikaan alueen nuorten hyvinvointia heikentävät edelleen ylipaino ja mielenterveyshaasteet.

Oma Häme on julkaissut uuden hyvinvointiraportin, joka kokoaa yhteen tietoa kantahämäläisten hyvinvoinnista, terveydestä ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehdystä työstä vuonna 2025. Raportti toimii sekä alueellisena tilannekuvana että suunnannäyttäjänä tuleville vuosille.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan hyvinvointiraportin kokouksessaan maanantaina 25. toukokuuta. Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointiraporttia vielä kesäkuussa.

Kanta-Hämeessä merkittävä ylipainohaaste

Hyvinvointityötä tehdään Kanta-Hämeessä erityisesti neljän tavoitteen ympärillä: osallisuuden, yhdenvertaisuuden, turvallisen arjen ja yhteistyön vahvistamiseksi. Vuodesta 2025 kertovan raportin mukaan lasten ja nuorten hyvinvoinnissa näkyy aiempaa enemmän myönteisiä signaaleja. Vuoden 2025 kouluterveyskyselyn perusteella tyttöjen tyytyväisyys elämään ja etenkin nuorten kokemus omasta terveydestä ovat parantuneet kaikissa nuorten vastaajaryhmissä. Myös raittiiden nuorten osuus on kasvanut edelleen.

Samaan aikaan nuorten hyvinvoinnissa näkyy kuitenkin myös vakavia haasteita. Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus ei ole vähentynyt, ja oppimisvaikeuksia kokee noin 45 prosenttia nuorista. Lisäksi kouluruokailun ja aamupalan väliin jättäminen on edelleen yleistä.

Raportti nostaa esiin myös alueen merkittävän ylipainohaasteen. Lihavuus koskettaa edelleen noin kolmasosaa 24–64-vuotiaista kantahämäläisistä. Vaikka liikkuminen on osin lisääntynyt, liian vähäinen liikunta on edelleen yleistä kaikenikäisillä. Aikuisten tupakointi on vähentynyt, mutta alkoholia liikaa käyttävien osuus (25 prosenttia) on edelleen iso.

Hyvinvointialue on vastannut tilanteeseen kehittämällä uusia, ennaltaehkäiseviä toimintamalleja. Vuonna 2025 käyttöön otettiin aikuisten ylipainon porrasteinen hoitopolku, jonka tavoitteena on tarjota yhdenvertainen ja asiakaslähtöinen tuki painonhallintaan koko alueella. Vastaavaa hoitopolkua valmistellaan seuraavaksi lapsille ja nuorille.

Liikkumisen lisäämiseksi hyvinvointialue on vakiinnuttanut liikuntalähete-toimintamallin yhteistyössä kuntien kanssa. Vuoden aikana hyvinvointialueelta tehtiin aikuisille yli 300 liikuntalähetettä kuntien liikuntaneuvontaan. Liikuntalähete on liitetty osaksi esimerkiksi ylipainon ja raskausdiabeteksen hoitopolkuja.

Alkoholin käyttö otetaan puheeksi sote-palveluissa

Raportissa korostuu vahvasti ennaltaehkäisevän työn merkitys. Hyvinvointialueella on kehitetty alkoholin käytön puheeksiottoa ja mini-interventioita eri sote-palveluissa. Ammattilaisten päihdeosaamista on vahvistettu koulutuksilla, ja alueella on edistetty yhdessä kuntien kanssa Pakka-toimintamallia, jonka tavoitteena on ehkäistä päihdehaittoja ja vahvistaa turvallista toimintaympäristöä.

Asukkaiden arjen turvallisuuden vahvistaminen näkyy raportissa laajasti. Kanta-Hämeessä on esimerkiksi kehitetty lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä: koulutettu yli 800 ammattilaista väkivallan tunnistamiseen ja puheeksiottoon sekä rakennettu uusia yhteistyömalleja viranomaisten ja järjestöjen välille. Nuorten turvallisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn on kehitetty myös NERO-toimintamallia, joka vahvistaa vakavasti tai toistuvasti rikoksilla oireilevien nuorten palveluja ja ammattilaisten osaamista.

Hyvinvointiraportissa näkyy vahvasti myös osallisuuden vahvistaminen. Asukkaiden ääntä on huomioitu palvelustrategiatyössä, vaikuttamistoimielimissä, asiakasraadeissa ja kehittäjäasiakastoiminnassa. Yhteistyö kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa näkyy raportissa aiempaa vahvemmin. Vuonna 2025 käyttöön otettu Hyvinvointisi tueksi -sivusto kokoaa yhteen hyvinvointia tukevia palveluja ja sisältöjä eri toimijoilta. Sivustoa kehitetään jatkuvasti yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa. Hyvinvointisi tueksi - Oma Häme

Ennaltaehkäisy näkyy pitkällä aikavälillä

Raportissa nostetaan esiin myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön pitkäjänteiset vaikutukset. Kanta-Hämeen hyvinvointialue on panostanut HYTE-kertoimen prosessi-indikaattoreihin, jotka vaikuttavat myös hyvinvointialueen rahoitukseen. Työtä on tehty erityisesti riskien tunnistamisessa, puheeksiotossa, elintapaohjauksessa sekä palvelujen ja niihin liittyvän kirjaamisen yhdenmukaistamisessa.

Hyvinvointialueella nähdään, että ennaltaehkäisevän työn vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä sekä asukkaiden hyvinvoinnissa että palvelujärjestelmän toimivuudessa. Raportin mukaan kantahämäläisten hyvinvointi on monelta osin kehittynyt myönteisesti, mutta alueelliset erot ja hyvinvointihaasteet vaativat edelleen pitkäjänteistä yhteistyötä.

– Hyvinvointia rakennetaan Kanta-Hämeessä yhdessä. Raportti osoittaa, että ennaltaehkäisevä työ ja asukkaiden osallisuuden vahvistaminen ovat keskeisiä tekijöitä hyvinvoinnin edistämisessä myös tulevina vuosina. Ne edellyttävät jatkossakin monen eri toimijan työtä yhdessä, sanoo hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntija Tuula Salminen.

Kanta-Hämeen hyvinvointiraportti vuodesta 2025 (pdf-tiedosto)