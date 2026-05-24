Vihreiden Virta Lindtmanille: "Vahva Eurooppa syntyy kunnianhimoisemmalla politiikalla"

25.5.2026 16:18:12 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta iloitsee SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin linjapuheessaan muille puolueille esittämästä vetoomuksesta vahvemman Euroopan puolesta. Vihreät ovat aina olleet eurooppamyönteinen puolue ja Virta muistuttaa, että yhtenäinen Eurooppa on mahdollinen vain, jos se rakentuu kunnianhimoisen ilmasto- ja luontopolitiikan, ihmisoikeusperustaisen ulkopolitiikan ja globaalin vastuunkannon varaan.

Vihreät hyväksyivät viikonloppuna Turussa pidetyssä puoluekokouksessa uuden puolueohjelman, jossa EU-politiikkaan otetaan vielä aiempaakin laajemmin kantaa. Ohjelmassa vahvistetaan EU:n talous- ja turvallisuuspolitiikkaa, turvataan EU-kansalaisten oikeudet ja syvennetään eurooppalaista demokratiaa.

– Olen iloinen, että Antti Lindtman nostaa vahvan Euroopan linjapuheessaan esiin. Vihreät jakaa tämän tavoitteen ja olemme valmiita edistämään sitä yhdessä. Vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni on muutuvassa maailmantilanteessa ehdottomasti Suomen etu, puheenjohtaja Sofia Virta sanoo.

Virran mukaan puheet vahvasta Euroopasta on kuitenkin lunastettava konkreettisella politiikalla. Se tarkoittaa mm. päästökaupan ja ennallistamisasetuksen puolustamista, voimakkaampaa yritysvastuusääntelyä sekä EU:n roolin vahvistamista ulkopolitiikassa.

– Onko Lindtman Vihreiden tavoin valmis puolustamaan vahvaa eurooppalaista ilmasto- ja luontopolitiikkaa? Virta kysyy.

EU:n on Virran mukaan kannettava myös globaali vastuunsa toimimalla kehitysyhteistyökumppanina ja edistämällä aktiivisesti rauhaa erityisesti Ukrainassa mutta myös Lähi-idässä ja Sudanissa.

Vihreät vaatii lisäksi EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä Israelin laittomien sotatoimien vuoksi. Virta muistuttaa Israelin toteuttavan Palestiinassa kansanmurhaa. 

Vihreiden uusi puolueohjelma asettaa talouden luonnon ja ilmaston rajoihin ja varmistaa hyvän elämän kaikille24.5.2026 13:26:06 EEST | Tiedote

Vihreiden uusi puolueohjelma esittää Suomelle uutta suuntaa, jonka myötä luonnon ja ilmaston asettamat rajat otetaan tosissaan, hyvinvointivaltion tulevaisuus turvataan ja taloudesta rakennetaan oikeudenmukainen kaikille. Ohjelmatyön puheenjohtajina toimivat kansanedustajat Atte Harjanne ja Krista Mikkonen. Vihreät hyväksyi puolueohjelman puoluekokouksessaan Turussa sunnuntaina 24.5.

