Huuhkajien syksyn Nations League -ottelut pelataan Olympiastadionilla ja Bolt Arenalla
25.5.2026 17:32:01 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi pelaa syyskuussa alkavassa Nations Leaguen C-liigassa samassa lohkossa Albanian, Valko-Venäjän ja San Marinon kanssa. Otteluiden pelipaikat ja lipunmyynnin aikataulu ovat nyt varmistuneet.
Huuhkajat pelaa syksyllä kolme kotiottelua Helsingissä, kun Suomi kohtaa Nations Leaguessa Albanian ja Valko-Venäjän Olympiastadionilla sekä San Marinon Bolt Arenalla. Valko-Venäjä kohdataan tiistaina 29.9., Albania lauantaina 3.10. ja San Marino sunnuntaina 15.11.
Nations League -otteluiden myötä käynnistyy myös Huuhkajien matka kohti Iso-Britanniassa ja Irlannissa pelattavia EM-kisoja 2028, sillä Nations League linkittyy tuleviin EM-karsintoihin. Syksyn 2026 Nations Leaguen parhaiten sijoitetuilla lohkovoittajilla, jotka eivät saavuta lopputurnauspaikkaa vuoden 2027 aikana pelattavien EM-karsintojen kautta, on mahdollisuus selviytyä keväällä 2028 pelattavien jatkokarsintojen kautta EM-kisoihin, jotka pelataan kesällä 2028.
Palloliiton hallitus teki perjantaina 22.5. aiemmasta linjauksesta poikkeavan päätöksen, jonka myötä Valko-Venäjä-kotiottelu pelataan neutraalin kentän sijaan Helsingissä. Ottelun lipunmyynnistä sekä Ukrainan tukiotteluun liittyvistä järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin erikseen Palloliiton ja Huuhkajien kanavissa.
Huuhkajien ottelut Nations Leaguen lohkovaiheessa (ajat Suomen aikaa):
La 26.9. klo 19 San Marino–Suomi
Ti 29.9. klo 21.45* Suomi–Valko-Venäjä, Olympiastadion, Helsinki
La 3.10. klo 16 Suomi–Albania, Olympiastadion, Helsinki
Ti 6.10. klo 21.45 Valko-Venäjä–Suomi
To 12.11. klo 21.45 Albania–Suomi
Su 15.11. klo 19 Suomi–San Marino, Bolt Arena, Helsinki
*Palloliitto pyrkii aikaistamaan Valko-Venäjä-kotiottelun alkamisaikaa. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan myöhemmin.
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Taru Nyholm, viestintäjohtaja
0400 425241
taru.nyholm@palloliitto.fi
