Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

UEFA Conference League 2029 -finaaliottelua haetaan Helsinkiin

25.5.2026 17:26:55 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Jaa

Helsingin kaupunginhallitus kokoontui 25.5. ja päätti UEFA Conference League 2029 -finaaliottelun hakemisesta Helsinkiin. Kaupunginhallitus päätti myös hyväksyä päiväkoti Myllytuvan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman Vartiokylään. 

Kaupungintalon sisäänkäynti ja viherkasveja.
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin. Sakari Röyskö Helsingin kaupunki

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki antaa Host City Agreement -sitoumuksen sekä Stadium Agreement -sitoumuksen vuoden 2029 UEFA Conference League -finaaliottelusta, jota Suomen Palloliitto ry hakee järjestettäväksi Helsinkiin.

Host City Agreement -sitoumuksella Helsingin kaupunki sitoutuu osaltaan tapahtuman hakuprosessiin ja tapahtuman järjestämiseen yhdessä Suomen Palloliiton kanssa. Stadium Agreement -sitoumuksella Helsingin kaupunki Olympiastadionin omistajana sitoutuu osaltaan tarjoamaan stadionin sekä siihen liittyvät palvelut UEFA:n vaatimusten mukaisesti tapahtumaa varten. Kaupunki tekee Suomen Palloliiton kanssa erillisen yhteistyösopimuksen tapahtuman järjestämisestä ja siihen liittyvistä kaupungin velvoitteista.

UEFA tekee päätöksen vuoden 2029 finaaliottelun isäntäkaupungista syyskuussa 2026.

Vartiokylään tulossa uudisrakennus päiväkodille

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päiväkoti Myllytuvan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman Vartiokylään. Hankkeessa huonokuntoinen vanha päiväkoti Myllytuvan rakennus korvataan uudella nykyaikaisella päiväkotirakennuksella. Uudisrakennus sijoittuu samalle rakennuspaikalle kuin aiempi päiväkotirakennus ja on saavutettavissa sekä kevyen liikenteen yhteyksin että julkisilla kulkuvälineillä.

Päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1 - 6 -vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on varhaiskasvatuspaikkoja yhteensä noin 140 lapselle. Hankkeen kustannus on noin 8,75 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus antoi lisäksi lausunnon, joka koski sosiaalihuoltolain ja siihen liittyvien lakien muuttamista. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan päätöstiedotteesta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi

Avainsanat

helsinkihelsingin kaupunkipäätöksentekopäätöksetkaupunginhallitus

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye