UEFA Conference League 2029 -finaaliottelua haetaan Helsinkiin

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki antaa Host City Agreement -sitoumuksen sekä Stadium Agreement -sitoumuksen vuoden 2029 UEFA Conference League -finaaliottelusta, jota Suomen Palloliitto ry hakee järjestettäväksi Helsinkiin.

Host City Agreement -sitoumuksella Helsingin kaupunki sitoutuu osaltaan tapahtuman hakuprosessiin ja tapahtuman järjestämiseen yhdessä Suomen Palloliiton kanssa. Stadium Agreement -sitoumuksella Helsingin kaupunki Olympiastadionin omistajana sitoutuu osaltaan tarjoamaan stadionin sekä siihen liittyvät palvelut UEFA:n vaatimusten mukaisesti tapahtumaa varten. Kaupunki tekee Suomen Palloliiton kanssa erillisen yhteistyösopimuksen tapahtuman järjestämisestä ja siihen liittyvistä kaupungin velvoitteista.

UEFA tekee päätöksen vuoden 2029 finaaliottelun isäntäkaupungista syyskuussa 2026.

Vartiokylään tulossa uudisrakennus päiväkodille

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päiväkoti Myllytuvan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman Vartiokylään. Hankkeessa huonokuntoinen vanha päiväkoti Myllytuvan rakennus korvataan uudella nykyaikaisella päiväkotirakennuksella. Uudisrakennus sijoittuu samalle rakennuspaikalle kuin aiempi päiväkotirakennus ja on saavutettavissa sekä kevyen liikenteen yhteyksin että julkisilla kulkuvälineillä.

Päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1 - 6 -vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on varhaiskasvatuspaikkoja yhteensä noin 140 lapselle. Hankkeen kustannus on noin 8,75 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus antoi lisäksi lausunnon, joka koski sosiaalihuoltolain ja siihen liittyvien lakien muuttamista. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan päätöstiedotteesta.

