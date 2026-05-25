Hekan vastuullisuustyö rakentaa kestävää arkea lähes sadalletuhannelle helsinkiläiselle
26.5.2026 13:26:07 EEST | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Tiedote
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuoden 2025 vastuullisuusraportti kertoo, miten Suomen suurin asuntojen vuokranantaja kehittää asukkaiden arkea, kiinteistökantansa pitkäjänteistä hoitoa, energiatehokkuutta ja vastuullista hallintoa. Raportti on laadittu ensimmäistä kertaa EU:n kestävyysraportointidirektiiviä ja ESRS-standardeja mukaillen.
Hekan vastuullisuustyö koskettaa laajasti helsinkiläisten arkea. Heka on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja: vuoden 2025 lopussa yhtiöllä oli 55 145 asuntoa, joissa asui noin 96 000 helsinkiläistä. Hekalla työskenteli vuoden lopussa 683 työntekijää.
Hekan kuudes vastuullisuusraportti kokoaa yhteen yhtiön vastuullisuustyön keskeiset vaikutukset, tavoitteet ja kehittämiskohteet. Vastuullisuutta tarkastellaan sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun sekä taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmista. Uusi raportointitapa tekee aiempaa näkyvämmäksi, miten Hekan toiminta vaikuttaa ihmisiin, ympäristöön ja kaupunkiin.
– Hekan vastuullisuus rakentuu niissä ratkaisuissa, jotka vaikuttavat lähes sadantuhannen helsinkiläisen arkeen joka päivä: kodeissa, pihoilla, palveluissa, korjauksissa ja energiaratkaisuissa. Kun nämä ratkaisut tehdään hyvin, ne tukevat sekä kohtuuhintaista ja resurssitehokasta asumista että koko kaupungin kestävyyttä. Meille vastuullisuus on ennen kaikkea kykyä johtaa tätä kokonaisuutta pitkäjänteisesti ja tietoon perustuen, sanoo Hekan kiinteistöjohtaja Eero Kokkonen.
Päästölaskenta tarkentaa ilmastotyön suuntaa
Vuonna 2025 Hekan päästölaskenta toteutettiin ensimmäistä kertaa kansainvälisen GHG-protokollan mukaisesti. Laskennan mukaan Hekan vuoden 2025 päästöt olivat yhteensä 200 000 tCO2e. Heka rakennuttaa ja peruskorjaa merkittävästi, ja näiden toimintojen osuus yhtiön päästöistä on lähes kolmasosa.
Päästölaskenta osoittaa, että suuren vuokranantajan ilmastovaikutukset syntyvät ennen kaikkea koko asumisen ja kiinteistönpidon ketjussa. Suurin osa Hekan hiilijalanjäljestä liittyy esimerkiksi rakentamiseen, peruskorjauksiin, energiankäyttöön ja ostettuihin palveluihin.
Hekan ilmastotyössä keskeistä on suuren kiinteistökannan pitkäjänteinen ylläpito. Energiatehokkuutta parannetaan sekä uudisrakentamisessa että peruskorjauksissa, ja päästölaskenta tuo lisää tietoa korjaamisen, rakentamisen, energiaratkaisujen ja hankintojen vaikutuksista.
Käytännössä ilmastotyö tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian lisäämistä sekä korjausten ja hankintojen suunnittelua niin, että vaikutukset tunnistetaan entistä paremmin.
– Päästölaskenta auttaa tekemään ilmastotyöstä konkreettista. Se näyttää, missä päästöt syntyvät ja mihin työtä kannattaa kohdistaa. Hekan kokoisessa yhtiössä tällä tiedolla on suuri merkitys, sillä pieniltäkin näyttävät ratkaisut voivat kertautua laajassa kiinteistökannassa, Hekan vastuullisuuspäällikkö Milla Heiskanen sanoo.
Vastuullisuus näkyy myös pihoilla ja palveluissa
Hekan vastuullisuustyö näkyy myös asuinympäristöissä hyvin konkreettisesti. Heka tukee luonnon monimuotoisuutta pihoillaan muun muassa suosimalla monimuotoisia elinympäristöjä, kotimaista kantaa olevia kasvilajeja, kaupunkiviljelyä, niittyjä ja monivuotisia kasvustoja. Hulevesiä hallitaan luonnonmukaisesti esimerkiksi sadepuutarhojen ja painanteiden avulla. Heka kannustaa myös linnunpönttöjen ja hyönteishotellien käyttöön pihoilla.
Vastuullisuustyötä tehdään yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden kanssa. Asukkailta kerätään vuosittain palautetta muun muassa asiakaspalvelusta, isännöinnistä, kiinteistönhuollosta, siivouksesta, asioinnista, ympäristöasioista ja viestinnästä. Palautetta hyödynnetään Hekan palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Vuonna 2025 Hekan asukastyytyväisyys nousi kaikilla mitatuilla osa-alueilla.
Hekan vastuullisuustyötä tekee arjessa noin 680 asumisen ammattilaista. Henkilöstön työkyky, turvallisuus ja osaaminen ovat keskeisiä myös asukkaiden kannalta: hyvinvoiva henkilöstö näkyy sujuvampana palveluna, turvallisempina kiinteistöinä ja parempana asumisen arkena.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eero Kokkonenkiinteistöjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)Puh:09 5767 4039eero.kokkonen@hekaoy.fi
Milla HeiskanenvastuullisuuspäällikköHelsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)Puh:09 5767 4934milla.heiskanen@hekaoy.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 55 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)
Heka selvittää parvekelevyjen turvallisuutta kohteissaan25.5.2026 09:23:26 EEST | Tiedote
Onnettomuustutkintakeskus on antanut onnettomuusuhkailmoituksen sementtikuituisista parvekelevyistä, joita on käytetty parvekkeilla putoamissuojina. Heka suhtautuu asiaan vakavasti ja selvittää, onko kyseisiä ratkaisuja käytetty Hekan kohteissa.
Mikko Herajärvi: Vakaa talous turvaa kohtuuhintaista asumista18.5.2026 07:58:54 EEST | Blogi
Vuonna 2025 Hekan tilikauden tulos muodostui muutaman tappiollisen vuoden jälkeen niukasti positiiviseksi. Omakustanteisessa vuokraustoiminnassa kustannukset katetaan vuokrilla, jolloin jokainen Hekan talous-, ylläpito- ja investointipäätös vaikuttaa suoraan siihen, miten kohtuuhintainen asuminen turvataan Helsingissä myös tulevina vuosina.
Hekan talous vahvistui vuonna 202513.5.2026 09:09:10 EEST | Tiedote
Korkomarkkinan rauhoittuminen, kustannuskehityksen tasaantuminen ja pitkäjänteinen taloudenpito vahvistivat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) edellytyksiä huolehtia kohtuuhintaisesta asumisesta Helsingissä. Vuoden 2025 lopussa Hekalla oli 55 145 asuntoa, joissa asui 96 060 ihmistä.
Muistutuskutsu medialle: Heka kertoo vuoden 2025 taloudestaan ja kohtuuhintaisen asumisen näkymistä Helsingissä11.5.2026 08:05:25 EEST | Kutsu
Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) kutsuu median edustajat kuulemaan Hekan vuoden 2025 tilinpäätöksestä, talouden näkymistä ja kohtuuhintaisen asumisen tulevaisuudesta Helsingissä.
Kutsu medialle: Heka kertoo vuoden 2025 taloudestaan ja kohtuuhintaisen asumisen näkymistä Helsingissä6.5.2026 08:12:27 EEST | Kutsu
Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) kutsuu median edustajat kuulemaan Hekan vuoden 2025 tilinpäätöksestä, talouden näkymistä ja kohtuuhintaisen asumisen tulevaisuudesta Helsingissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme