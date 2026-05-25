Hekan vastuullisuustyö rakentaa kestävää arkea lähes sadalletuhannelle helsinkiläiselle

26.5.2026 13:26:07 EEST | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Tiedote

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuoden 2025 vastuullisuusraportti kertoo, miten Suomen suurin asuntojen vuokranantaja kehittää asukkaiden arkea, kiinteistökantansa pitkäjänteistä hoitoa, energiatehokkuutta ja vastuullista hallintoa. Raportti on laadittu ensimmäistä kertaa EU:n kestävyysraportointidirektiiviä ja ESRS-standardeja mukaillen.

Hekan vastuullisuustyö koskettaa laajasti helsinkiläisten arkea. Heka on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja: vuoden 2025 lopussa yhtiöllä oli 55 145 asuntoa, joissa asui noin 96 000 helsinkiläistä. Hekalla työskenteli vuoden lopussa 683 työntekijää. 

Hekan kuudes vastuullisuusraportti kokoaa yhteen yhtiön vastuullisuustyön keskeiset vaikutukset, tavoitteet ja kehittämiskohteet. Vastuullisuutta tarkastellaan sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun sekä taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmista. Uusi raportointitapa tekee aiempaa näkyvämmäksi, miten Hekan toiminta vaikuttaa ihmisiin, ympäristöön ja kaupunkiin.  

– Hekan vastuullisuus rakentuu niissä ratkaisuissa, jotka vaikuttavat lähes sadantuhannen helsinkiläisen arkeen joka päivä: kodeissa, pihoilla, palveluissa, korjauksissa ja energiaratkaisuissa. Kun nämä ratkaisut tehdään hyvin, ne tukevat sekä kohtuuhintaista ja resurssitehokasta asumista että koko kaupungin kestävyyttä. Meille vastuullisuus on ennen kaikkea kykyä johtaa tätä kokonaisuutta pitkäjänteisesti ja tietoon perustuen, sanoo Hekan kiinteistöjohtaja Eero Kokkonen

Päästölaskenta tarkentaa ilmastotyön suuntaa 

Vuonna 2025 Hekan päästölaskenta toteutettiin ensimmäistä kertaa kansainvälisen GHG-protokollan mukaisesti. Laskennan mukaan Hekan vuoden 2025 päästöt olivat yhteensä 200 000 tCO2e. Heka rakennuttaa ja peruskorjaa merkittävästi, ja näiden toimintojen osuus yhtiön päästöistä on lähes kolmasosa. 

Päästölaskenta osoittaa, että suuren vuokranantajan ilmastovaikutukset syntyvät ennen kaikkea koko asumisen ja kiinteistönpidon ketjussa. Suurin osa Hekan hiilijalanjäljestä liittyy esimerkiksi rakentamiseen, peruskorjauksiin, energiankäyttöön ja ostettuihin palveluihin.  

Hekan ilmastotyössä keskeistä on suuren kiinteistökannan pitkäjänteinen ylläpito. Energiatehokkuutta parannetaan sekä uudisrakentamisessa että peruskorjauksissa, ja päästölaskenta tuo lisää tietoa korjaamisen, rakentamisen, energiaratkaisujen ja hankintojen vaikutuksista.  

Käytännössä ilmastotyö tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian lisäämistä sekä korjausten ja hankintojen suunnittelua niin, että vaikutukset tunnistetaan entistä paremmin.  

– Päästölaskenta auttaa tekemään ilmastotyöstä konkreettista. Se näyttää, missä päästöt syntyvät ja mihin työtä kannattaa kohdistaa. Hekan kokoisessa yhtiössä tällä tiedolla on suuri merkitys, sillä pieniltäkin näyttävät ratkaisut voivat kertautua laajassa kiinteistökannassa, Hekan vastuullisuuspäällikkö Milla Heiskanen sanoo. 

Vastuullisuus näkyy myös pihoilla ja palveluissa 

Hekan vastuullisuustyö näkyy myös asuinympäristöissä hyvin konkreettisesti. Heka tukee luonnon monimuotoisuutta pihoillaan muun muassa suosimalla monimuotoisia elinympäristöjä, kotimaista kantaa olevia kasvilajeja, kaupunkiviljelyä, niittyjä ja monivuotisia kasvustoja. Hulevesiä hallitaan luonnonmukaisesti esimerkiksi sadepuutarhojen ja painanteiden avulla. Heka kannustaa myös linnunpönttöjen ja hyönteishotellien käyttöön pihoilla.  

Vastuullisuustyötä tehdään yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden kanssa. Asukkailta kerätään vuosittain palautetta muun muassa asiakaspalvelusta, isännöinnistä, kiinteistönhuollosta, siivouksesta, asioinnista, ympäristöasioista ja viestinnästä. Palautetta hyödynnetään Hekan palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Vuonna 2025 Hekan asukastyytyväisyys nousi kaikilla mitatuilla osa-alueilla.  

Hekan vastuullisuustyötä tekee arjessa noin 680 asumisen ammattilaista. Henkilöstön työkyky, turvallisuus ja osaaminen ovat keskeisiä myös asukkaiden kannalta: hyvinvoiva henkilöstö näkyy sujuvampana palveluna, turvallisempina kiinteistöinä ja parempana asumisen arkena.

