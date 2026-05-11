Haaga-Helia ja Chaîne des Rôtisseurs yhdistävät voimansa suomalaisen ruokakulttuurin tulevaisuuden hyväksi

Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry on Suomessa toimiva gastronominen järjestö, joka edistää korkeatasoista ruokailukulttuuria, viinitietämystä ja alan osaamista osana kansainvälistä verkostoa. Yhteistyö Haaga-Helian kanssa vahvistaa yhteyttä koulutuksen ja gastronomisen kentän välillä sekä luo uusia mahdollisuuksia opiskelijoille tutustua alan verkostoihin, kilpailutoimintaan ja ammatillisiin urapolkuihin.



Yksi yhteistyön konkreettisista muodoista on opiskelijoille suunnattu kilpailutoiminta. Chaîne des Rôtisseurs järjestää Suomessa vuosittain nuorten kokkien SM-kilpailun (Jeunes Chefs Rôtisseurs), jonka voittaja etenee kansainvälisiin MM-kilpailuihin. Kilpailu tarjoaa nuorille osaajille mahdollisuuden kehittää taitojaan, tuoda osaamistaan näkyväksi ja kasvaa osaksi kansainvälistä gastronomista yhteisöä.



– Chaînen toiminnan ytimessä ovat aina olleet ruokaelämykset, yhteisöllisyys ja gastronomisen osaamisen vaaliminen. Olemme jo yli 60 vuotta toimineet Suomessa linkkinä harrastajien ja ammattilaisten välillä, ja siksi yhteistyö Haaga-Helian kanssa tuntuu erityisen merkitykselliseltä. Sen kautta voimme välittää tätä intohimoa ja osaamista myös nuorille tulevaisuuden tekijöille, sanoo Vesa Loponen, Helsingin Rôtisseurs-paikallisyhdistyksen puheenjohtaja.



- Yhteistyön tavoitteena on rakentaa pitkäjänteinen kumppanuus, joka tukee nuorten osaajien ammatillista kasvua ja vahvistaa suomalaisen ruokakulttuurin tulevaisuutta, toteaa restonomikoulutuksen tutkintojohtaja Risto Karmavuo.



Kumppanisopimuksessa on sovittu yhteistyön yleisistä raameista, ja tarkempi sisältö täsmentyy jatkossa. Haaga-Helian yhteyshenkilönä toimii lehtori Ville Parkkinen.