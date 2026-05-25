Bostadsenhet för äldre i Hangö till beredning

Välfärdsområdesstyrelsen ägnade i sitt utlåtande om utkastet till propositionen om lagändring uppmärksamhet bland annat åt att den nya servicen för barnfamiljer är värd att stödjas. Västra Nylands välfärdsområde anser att det är viktigt att man vid förnyandet av uppfostrings- och familjerådgivningstjänsterna tryggar yrkesövergripande och rättidigt stöd för barn, unga och familjer. Ett särskilt orosmoment är kontinuiteten i och tillräckligheten av det psykologarbete som utförs vid familjerådgivningarna som en del av de förebyggande tjänsterna med låg tröskel. Välfärdsområdet anser att det i den fortsatta beredningen är viktigt att bedöma förändringens effekter på tillgängligheten och genomslaget av tjänsterna för barn, unga och familjer samt på bevarandet av personalens kompetens.

I regeringens propositionsutkast föreslås ändringar i de bestämmelser som gäller bedömning av servicebehovet, egna kontaktpersoner och klientplaner. Bestämmelserna om antecknande inom socialvården föreslås bli flyttade till lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården. I samband med detta lindras skyldigheterna för yrkesutbildade personer att göra anteckningar och slopas överlappande bestämmelser som gäller antecknande. I propositionen föreslås en höjning av klientavgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig sluten vård samt för fortlöpande och regelbunden service i hemmet. Avsikten är att lagpropositionen lämnas till riksdagen hösten 2026 inom tidsfristen för budgetlagar. De föreslagna lagarna lär träda i kraft i huvudsak den 1 juli 2027.

Lokalprojekt för serviceboende till beredning

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade komplettera lokalitetsprogrammet genom att lägga till Hangö boendeenhet för äldre till beredning.

Delårsrapporten

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår att välfärdsområdesfullmäktige antecknar delårsöversikten för 1.1–31.3.2026 för kännedom. Resultatet för det första kvartalet var 30,8 miljoner euro, det vill säga 13,8 miljoner euro bättre än budgeterat. Resultatet för hela året beräknas uppgå till 90,1 miljoner euro, vilket skulle vara 30,4 miljoner euro bättre än budgeterat. Operativt framskred harmoniseringen av välfärdsområdets klient- och patientdatasystem enligt planerna under redovisningsperioden i början av året och välfärdsområdet har nu övergått till en enhetlig systemlösning. När välfärdsområdet inledde sin verksamhet 2023 användes 11 olika klient- och patientdatasystem. Den digitala servicekanalen Lunna fyllde ett år under redovisningsperioden. I Lunna fördes över 411 000 diskussioner under det första året och Lunna har för närvarande över 220 000 invånare som loggat in.

Dessutom gav välfärdsområdesstyrelsen svar på flera frågor och fullmäktigemotioner som riktats till välfärdsområdesstyrelsen. En del av dessa och begärandena om omprövning bordlades på grund av tidschemat.