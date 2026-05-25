Hangon ikääntyneiden asumisyksikkö valmisteluun
25.5.2026 18:17:13 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Aluehallitus antoi lausunnon hallituksen lakiluonnosesityksestä, joka koskee sosiaalihuoltolain sekä siihen liittyvien lakien muuttamista. Aluehallitus myös päätti Hangon ikääntyneiden asumisyksikön lisäämisestä toimitilaohjelmaan.
Aluehallitus kiinnitti lausunnossaan lakiluonnosesityksestä huomiota muun muassa siihen, että uusi lapsiperhepalvelu on kannatettava. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue pitää tärkeänä, että kasvatus- ja perheneuvonnan palvelujen uudistamisessa turvataan lasten, nuorten ja perheiden oikea-aikainen sekä monialainen tuki. Erityistä huolta herättää perheneuvoloissa tehtävän psykologityön jatkuvuus ja riittävyys osana matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluja. Hyvinvointialue katsoo, että jatkovalmistelussa on tärkeää arvioida muutoksen vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden palvelujen saavutettavuuteen, vaikuttavuuteen sekä henkilöstön osaamisen säilymiseen.
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia palvelutarpeen arviointia, omatyöntekijää ja asiakassuunnitelmaa koskevaan sääntelyyn. Sosiaalihuollon kirjaamista koskeva sääntely siirrettäisiin asiakastietolakiin ja tässä yhteydessä ammattihenkilöiden kirjaamista koskevia velvoitteita kevennettäisiin ja poistettaisiin päällekkäistä kirjaamista koskevaa sääntelyä. Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista ja pitkäaikaista laitoshoitoa koskevia sekä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta perittäviä asiakasmaksuja. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2026 budjettilakiaikataulussa. Ehdotetut lait tullevat voimaan pääosin 1.7.2027.
Palveluasumisen tilahanke valmisteluun
Aluehallitus päätti täydentää toimitilaohjelmaa lisäämällä Hangon ikääntyneiden asumisyksikön valmisteluun.
Osavuosikatsaus
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle 1.1.-31.3.2026 osavuosikatsauksen merkitsemistä tiedoksi. Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 30,8 miljoonaa euroa eli 13,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan 90,1 miljoonaa euroa, joka olisi 30,4 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Toiminnallisesti hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhtenäistäminen edistyi katsauskaudella suunnitelmien mukaan alkuvuoden aikana ja hyvinvointialue on nyt siirtynyt yhteen järjestelmäkokonaisuuteen. Hyvinvointialueen aloittaessa toiminnan vuonna 2023 käytössä oli 11 eri asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Digitaalinen asiointipalvelu Lunna täytti katsauskaudella vuoden. Lunnassa käytiin ensimmäisen vuoden aikana yli 411 000 keskustelua ja Lunnassa on tällä hetkellä yli 220 000 kirjautunutta asukasta.
Lisäksi aluehallitus antoi kokouksessaan vastaukset useisiin aluehallitukselle osoitettuihin kysymyksiin ja valtuustoaloitteisiin. Osa valtuustoaloitteista sekä oikaisuvaatimukset jätettiin pöydälle aikataulusyistä.
Yhteyshenkilöt
Mia Laiho
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsen
Puh:050 433 6461
mia.laiho@eduskunta.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Bostadsenhet för äldre i Hangö till beredning25.5.2026 18:12:06 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen gav ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen och till lagar som har samband med den. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också att komplettera lokalprogrammet med en boendeenhet för äldre i Hangö.
