Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Hangon ikääntyneiden asumisyksikkö valmisteluun

25.5.2026 18:17:13 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Jaa

Aluehallitus antoi lausunnon hallituksen lakiluonnosesityksestä, joka koskee sosiaalihuoltolain sekä siihen liittyvien lakien muuttamista. Aluehallitus myös päätti Hangon ikääntyneiden asumisyksikön lisäämisestä toimitilaohjelmaan.

Aluehallitus kiinnitti lausunnossaan lakiluonnosesityksestä huomiota muun muassa siihen, että uusi lapsiperhepalvelu on kannatettava. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue pitää tärkeänä, että kasvatus- ja perheneuvonnan palvelujen uudistamisessa turvataan lasten, nuorten ja perheiden oikea-aikainen sekä monialainen tuki. Erityistä huolta herättää perheneuvoloissa tehtävän psykologityön jatkuvuus ja riittävyys osana matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluja. Hyvinvointialue katsoo, että jatkovalmistelussa on tärkeää arvioida muutoksen vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden palvelujen saavutettavuuteen, vaikuttavuuteen sekä henkilöstön osaamisen säilymiseen. 

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia palvelutarpeen arviointia, omatyöntekijää ja asiakassuunnitelmaa koskevaan sääntelyyn. Sosiaalihuollon kirjaamista koskeva sääntely siirrettäisiin asiakastietolakiin ja tässä yhteydessä ammattihenkilöiden kirjaamista koskevia velvoitteita kevennettäisiin ja poistettaisiin päällekkäistä kirjaamista koskevaa sääntelyä. Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista ja pitkäaikaista laitoshoitoa koskevia sekä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta perittäviä asiakasmaksuja. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2026 budjettilakiaikataulussa. Ehdotetut lait tullevat voimaan pääosin 1.7.2027.

Palveluasumisen tilahanke valmisteluun

Aluehallitus päätti täydentää toimitilaohjelmaa lisäämällä Hangon ikääntyneiden asumisyksikön valmisteluun.

Osavuosikatsaus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle 1.1.-31.3.2026 osavuosikatsauksen merkitsemistä tiedoksi. Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 30,8 miljoonaa euroa eli 13,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan 90,1 miljoonaa euroa, joka olisi 30,4 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Toiminnallisesti hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhtenäistäminen edistyi katsauskaudella suunnitelmien mukaan alkuvuoden aikana ja hyvinvointialue on nyt siirtynyt yhteen järjestelmäkokonaisuuteen. Hyvinvointialueen aloittaessa toiminnan vuonna 2023 käytössä oli 11 eri asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Digitaalinen asiointipalvelu Lunna täytti katsauskaudella vuoden. Lunnassa käytiin ensimmäisen vuoden aikana yli 411 000 keskustelua ja Lunnassa on tällä hetkellä yli 220 000 kirjautunutta asukasta. 

Lisäksi aluehallitus antoi kokouksessaan vastaukset useisiin aluehallitukselle osoitettuihin kysymyksiin ja valtuustoaloitteisiin. Osa valtuustoaloitteista sekä oikaisuvaatimukset jätettiin pöydälle aikataulusyistä.

Avainsanat

Länsi-Uusimaahyvinvointialuealuehallitus

Yhteyshenkilöt

Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse

Puh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

X: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Verkkosivut: www.luvn.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye