Hangon ikääntyneiden asumisyksikkö valmisteluun

Aluehallitus kiinnitti lausunnossaan lakiluonnosesityksestä huomiota muun muassa siihen, että uusi lapsiperhepalvelu on kannatettava. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue pitää tärkeänä, että kasvatus- ja perheneuvonnan palvelujen uudistamisessa turvataan lasten, nuorten ja perheiden oikea-aikainen sekä monialainen tuki. Erityistä huolta herättää perheneuvoloissa tehtävän psykologityön jatkuvuus ja riittävyys osana matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluja. Hyvinvointialue katsoo, että jatkovalmistelussa on tärkeää arvioida muutoksen vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden palvelujen saavutettavuuteen, vaikuttavuuteen sekä henkilöstön osaamisen säilymiseen.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia palvelutarpeen arviointia, omatyöntekijää ja asiakassuunnitelmaa koskevaan sääntelyyn. Sosiaalihuollon kirjaamista koskeva sääntely siirrettäisiin asiakastietolakiin ja tässä yhteydessä ammattihenkilöiden kirjaamista koskevia velvoitteita kevennettäisiin ja poistettaisiin päällekkäistä kirjaamista koskevaa sääntelyä. Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista ja pitkäaikaista laitoshoitoa koskevia sekä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta perittäviä asiakasmaksuja. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2026 budjettilakiaikataulussa. Ehdotetut lait tullevat voimaan pääosin 1.7.2027.

Palveluasumisen tilahanke valmisteluun

Aluehallitus päätti täydentää toimitilaohjelmaa lisäämällä Hangon ikääntyneiden asumisyksikön valmisteluun.

Osavuosikatsaus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle 1.1.-31.3.2026 osavuosikatsauksen merkitsemistä tiedoksi. Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 30,8 miljoonaa euroa eli 13,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan 90,1 miljoonaa euroa, joka olisi 30,4 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Toiminnallisesti hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhtenäistäminen edistyi katsauskaudella suunnitelmien mukaan alkuvuoden aikana ja hyvinvointialue on nyt siirtynyt yhteen järjestelmäkokonaisuuteen. Hyvinvointialueen aloittaessa toiminnan vuonna 2023 käytössä oli 11 eri asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Digitaalinen asiointipalvelu Lunna täytti katsauskaudella vuoden. Lunnassa käytiin ensimmäisen vuoden aikana yli 411 000 keskustelua ja Lunnassa on tällä hetkellä yli 220 000 kirjautunutta asukasta.

Lisäksi aluehallitus antoi kokouksessaan vastaukset useisiin aluehallitukselle osoitettuihin kysymyksiin ja valtuustoaloitteisiin. Osa valtuustoaloitteista sekä oikaisuvaatimukset jätettiin pöydälle aikataulusyistä.