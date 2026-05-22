Kaupunginhallitus: Talouden raamit sekä veroprosentit hyväksyttiin neuvottelutuloksen mukaisesti
25.5.2026 19:17:33 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallitus hyväksyi taloussuunnitelman kehyksen talouden tasapainotusta koskevan sopimuksen mukaisesti. Asia etenee vielä valtuuston käsittelyyn 8.6.2026.
Valtuuston neuvottelutoimikunta pääsi huhtikuun lopussa neuvottelutulokseen Espoon talouden tasapainottamisesta vuosille 2027–2029. Ratkaisun pysyvä vuositason vaikutus vuoden 2029 tasossa on 68,4 miljoonaa euroa, ja lainanottotarvetta vähentävä kokonaisvaikutus vuosina 2026–2029 on 222 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakannan kasvu pystytään pysäyttämään siten, että lainamäärä asukasta kohden pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2025.
Neuvottelutuloksen mukaisia sopeutuslinjauksia tarkennetaan jatkovalmisteluissa. Kaupunginhallitus kehottaa valtuuston neuvottelutoimikuntaa tarkistamaan Liitteen 5 "Jatkovalmisteluun valitut toimenpiteet" yksityiskohdat ennen valtuuston käsittelyä. Yksityiskohtaisista toimenpiteistä päätetään ensi syksynä vuoden 2027 talousarvion yhteydessä.
Kaupunginhallitus esittää vuodelle 2027 tuloveroprosentin pitämistä nykyisellään eli 5,3 prosentissa. Vuodelle 2027 esitetään rakentamattoman rakennuspaikan sekä voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentteihin korotusta neuvottelutuloksen mukaisesti. Muut kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2026 tasolla.
Tiedote 30.4.2026: Talouden tasapainotuskeinoista neuvottelutulos
Esport Arena Oy:lta saatu ensimmäinen erä lainanlyhennyksestä
Esport Arena Oy on maksanut 330 000 euroa korkoineen eli noin puolet 21.3.2026 erääntyneestä lainanlyhennyksestä kaupungin pankkitilille 22.5.2026. Tästä johtuen kaupunginhallitus hyväksyi muutetun esityksen, jonka mukaisesti liikuntajohtajan viranhaltijapäätös 20.4.2026 tilaostojen ennakkomaksusta Esport Arena Oy:lle kumoutuu. Kaupunginhallitus myöntää pidennystä 21.3.2026 erääntyneen lainanlyhennyksen suorittamatta olevan osuuden maksamiselle siten, että maksamatta oleva osuus n. 328 000 euroa korkoineen erääntyy maksettavaksi 1.11.2026.
Kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista maksaa tilojen käyttövuoroista ennakkoon, mutta yhtiön toiminnan jatkumisen ja kaupungin loppuvuoden käyttövuorojen turvaamiseksi on perusteltua myöntää lykkäystä 328 000 euron osuudelle erääntyneestä lainanlyhennyksestä. Lainan takaisinmaksuaika ei pitene. Lainan viimeinen erä erääntyy 21.3.2030.
Vanhan Lillhemtintien avaamista koskevat oikaisuvaatimukset hylättiin
Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimukset, jotka kohdistuvat kaupunginhallituksen päätökseen 16.3.2026 tilapäisen liikennejärjestelysuunnitelman hyväksymisestä. Päätöksestä jätettiin kolme oikaisuvaatimusta. Kaupunginhallitus totesi, että päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Tilapäisellä liikennejärjestelysuunnitelmalla avattiin Vanha Lillhemtintie kaksisuuntaiselle ajoneuvoliikenteelle moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla.
Kaupunginhallituksen kokousaikatauluun tarkennuksia
Kaupunginhallitus kokoontuu aiemmin päätettyjen kokousten lisäksi 10.8.2026 klo 15.30. Lisäksi kokous 1.6.2026 siirrettiin alkamaan klo 12.
Asia 28 Valtuustoaloite fossiilisten polttoaineiden mainonnan rajoittamiseksi jätettiin pöydälle.
Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
