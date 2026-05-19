VR:n veturi- ja tavaravaunumyynnit jatkuvat – huutokauppaan ilmoittautuminen on nyt käynnissä
26.5.2026 10:00:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
VR jatkaa rautatiekaluston myyntejä muille alan toimijoille ja tukee samalla alan markkinaehtoista kilpailua Suomessa. Tällä kertaa myyntiin tulee kunnostettavia vetureita ja tavaravaunuja. Ilmoittautuminen huutokauppaan on avoinna 30.6.2026 saakka.
VR:n järjestämässä huutokaupassa on myynnissä 41 veturia ja 41 logistiikan tavaravaunua, jotka eivät ole sellaisenaan liikennekelpoisia. Myynnissä on diesel- ja sähkövetureita sekä tavaravaunuja, joita on hyödynnetty teollisuuden kuljetuksissa.
”Edellinen kalustohuutokauppamme herätti laajaa kiinnostusta, joten kalustomyyntejä on luonteva jatkaa. Myymällä meille tarpeetonta kalustoa varmistamme sen elinkaaren jatkumisen muualla, jos alan muilla toimijoilla on sille tarvetta. Samalla edistämme avointa ja toimivaa kilpailua Suomen raidemarkkinassa”, sanoo VR:n strategia- ja kalustojohtaja Ilkka Anttila.
Kalusto kunnostamalla liikennekäyttöön
Kalusto myydään yrityksille ja yhdistyksille, jotka voivat kunnostaa sen liikennekäyttöön Suomessa. Ilmoittautuminen suljettuun huutokauppaan avautuu 26.5.2026 ja se on auki 30.6.2026 saakka. VR järjestää huutokauppaan osallistuville katselmukset, joissa voi tutustua myytäviin vetureihin sekä tavaravaunuihin tarkemmin.
Lisätietoja huutokaupasta: VR myy käytöstä poistettua raidekalustoa | VR Group
VR on aktiivisesti mukana kasvattamassa asiakaslähtöistä, kestävää ja kilpailuun perustuvaa raidemarkkinaa ja tukee Suomen hallitusohjelman toteutumista. Edistämme kilpailun edellytyksiä paitsi myymällä käytöstä poistettua kalustoa, myös luopumalla asemista, varikoista ja meille jääneistä raiteista. Keskitymme yhä vahvemmin ydinliiketoimintaamme matkustaja- ja tavaraliikenteen operaattorina. Kalustoa tulee myyntiin sitä mukaa kun vetureita tai vaunuja jää tarpeettomaksi.
Yhteyshenkilöt
VR MediadeskPuh:+358 (0)29 434 7123viestinta@vr.fi
Tietoja julkaisijasta
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa päättyneet19.5.2026 14:31:17 EEST | Tiedote
VR:n maaliskuussa käynnistämätmuutosneuvottelut koskien logistiikkaliiketoimintaa ja kunnossapitotoimintoja ovat päättyneet. Neuvotteluiden taustalla ovat erityisesti teollisuuden suhdannevaihtelut sekä asiakastarpeiden muutokset, jotka ovat vähentäneet kuljetusmääriä ja ratapihatyötä. Samalla VR:n kunnossapitotoimintaa on tarpeen uudistaa, jotta se tukee mahdollisimman tehokkaasti yhtiön liiketoimintoja ja kilpailukykyä. Muutosneuvottelut käynnistyivät tuotannollisista, taloudellisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Alustava arvio vähennystarpeesta oli enintään 110 henkilöä, ja neuvotteluiden lopputuloksena työsuhde päättyy enintään 88 henkilön osalta. Mahdolliset eläköitymiset ja henkilöstön siirtymiset muihin tehtäviin yhtiön sisällä voivat edelleen vähentää irtisanottavien määrää. Lisäksi yhtiö selvittää mahdollisuuksia tarjota muuta työtä irtisanottavien määrän vähentämiseksi. Veturinkuljettajien osalta toteutetaan tilapäisiä lomautuksia työn vähenemisen v
