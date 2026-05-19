VR:n veturi- ja tavaravaunumyynnit jatkuvat – huutokauppaan ilmoittautuminen on nyt käynnissä

VR:n järjestämässä huutokaupassa on myynnissä 41 veturia ja 41 logistiikan tavaravaunua, jotka eivät ole sellaisenaan liikennekelpoisia. Myynnissä on diesel- ja sähkövetureita sekä tavaravaunuja, joita on hyödynnetty teollisuuden kuljetuksissa.

”Edellinen kalustohuutokauppamme herätti laajaa kiinnostusta, joten kalustomyyntejä on luonteva jatkaa. Myymällä meille tarpeetonta kalustoa varmistamme sen elinkaaren jatkumisen muualla, jos alan muilla toimijoilla on sille tarvetta. Samalla edistämme avointa ja toimivaa kilpailua Suomen raidemarkkinassa”, sanoo VR:n strategia- ja kalustojohtaja Ilkka Anttila.

Kalusto kunnostamalla liikennekäyttöön

Kalusto myydään yrityksille ja yhdistyksille, jotka voivat kunnostaa sen liikennekäyttöön Suomessa. Ilmoittautuminen suljettuun huutokauppaan avautuu 26.5.2026 ja se on auki 30.6.2026 saakka. VR järjestää huutokauppaan osallistuville katselmukset, joissa voi tutustua myytäviin vetureihin sekä tavaravaunuihin tarkemmin.

VR on aktiivisesti mukana kasvattamassa asiakaslähtöistä, kestävää ja kilpailuun perustuvaa raidemarkkinaa ja tukee Suomen hallitusohjelman toteutumista. Edistämme kilpailun edellytyksiä paitsi myymällä käytöstä poistettua kalustoa, myös luopumalla asemista, varikoista ja meille jääneistä raiteista. Keskitymme yhä vahvemmin ydinliiketoimintaamme matkustaja- ja tavaraliikenteen operaattorina. Kalustoa tulee myyntiin sitä mukaa kun vetureita tai vaunuja jää tarpeettomaksi.

