Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittelee suunnitelmia Sysmän sote-peruspalvelujen tuotannosta asukastilaisuudessa

26.5.2026 10:00:08 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Hyvinvointialue esittelee suunnitelmia Sysmän sote-peruspalveluiden tuotannosta maanantaina 8. kesäkuuta klo 17:00–18.30. Tilaisuus järjestetään Sysmän teatteritalolla osoitteessa Väihkyläntie 1.

Sysmän sote-peruspalvelut on ulkoistettu Terveystalolle. Hyvinvointialue ja Terveystalo ovat pitkään neuvotelleet Sysmän palveluista etsien ratkaisua, jolla varmistettaisiin asukkaiden palvelujen jatkuvuus ja huomioitaisiin alueellinen yhdenvertaisuus.  

Tällä hetkellä neuvotteluissa esillä olevassa sovintoratkaisussa hankintasopimuksen piiristä olisivat poistumassa vuodeosastopalvelut, perhepalvelut sekä vammaispalvelut arviolta 1.1.2027.

Hyvinvointialue tekee päätöksen palveluiden uudesta tuotantotavasta sopimusmuutoksen yhteydessä. Hyvinvointialueen tämänhetkisen suunnitelman mukaan perhe- ja vammaispalvelut voisivat siirtyä hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella ja vuodeosastopalvelut siirrettäisiin osaksi hyvinvointialueen muuta perusterveydenhuollon palveluverkkoa.  

Tilaisuudessa suunnitelmia esittelevät ja asukkaiden kysymyksiin vastaavat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtaja Petri Virolainen, toimialajohtajat Anu Olkkonen-Nikula, Mika Forsberg, Tuomo Nieminen ja Ismo Rautiainen sekä tuloaluejohtaja Maiju Marttinen. Lisäksi tilaisuudessa mukana ovat Terveystalon edustajat.  

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

