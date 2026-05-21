Jännittävä yleisurheilukesä huipentuu EM-kisoihin Ylen kanavilla

Odotettu yleisurheilukesä on jälleen täällä! Kausi alkaa perinteisten Paavo Nurmi Games -kilpailujen parissa Turussa kesäkuun alussa, Suomea kierretään myös muun muassa GP-kisoissa ja kesä huipentuu elokuussa yleisurheilun EM-kisoihin Birminghamiiin.

Kesän kohokohta on elokuun EM-kisat, joita Yle seuraa laajasti Yle Areenassa televisiossa, radiossa ja digipalveluissa. Yle välittää kaikkien kisapäivien tapahtumat televisiossa ja radiossa. Luvassa on seitsemän päivää huippuyleisurheilua aamusta yömyöhään. Kisat kuullaan myös Yle Radio Suomessa jokaisena päivänä klo 13–16 ja klo 21–24.

EM-kisojen selostajina kuullaan Yle Areenassa ja tv:ssä tuttuja Kimmo Porttilaa ja Johannes Oikarista ja asiantuntijoina toimivat Jesse Jokinen ja Tuomas Raja. Tunnelmia paikan päältä välittävät toimittajat Laura Arffman, Petra Manner ja Simo Leinonen. Radiossa selostajina ovat Nina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso, asiantuntijana Jaakko Ojaniemi. Ruotsiksi selostavat Niklas Henrichson ja Mikael Ylöstalo.

”Yleisurheilussa käsillä on jälleen eurooppalaisittain suuri vuosi. Suomessa on tällä hetkellä kymmeniä urheilijoita, joille EM-kisat tarjoavat mahdollisuuden tavoitella suuria unelmia. Brittiurheilijat ovat panostaneet kotikisoihin ja paikallinen yleisö osaa totutusti luoda upean tunnelman. Suomalaisittain isoimmat menestystoiveet lepäävät tämänhetkisen tiedon valossa erityisesti naisten harteilla”, kertoo Porttila.

Yle Urheilu seuraa kisatapahtumia Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla hetki hetkeltä -artikkelissa sekä tuo lukijoille kiinnostavimmat uutiset, puheenaiheet ja taustoittavat jutut. Yle-sovelluksen Yleisurheilutietäjässä pääsee veikkaamaan kisojen mitalisteja muiden suomalaisten kanssa.

Myös Yle Urheilun some-kanavat elävät kisojen mukana aamusta iltaan ja vievät yleisön muun muassa kisojen kulisseihin. Yleisö voi jännittää kisoja ja kannustaa urheilijoita yhdessä myös Ylen chatissa, jossa nähdään mielenkiintoisia asiantuntijavieraita.

Kesän merkittävimmät kisat:



Paavo Nurmi Games, Turku 3.6.

3.6. Yle Areena ja Yle TV2

Ylen yleisurheilukesä starttaa kovatasoisella kansainvälisellä kisalla, Paavo Nurmi Gamesilla. Continental tour gold -sarjaan kuuluva kisa kerää Turkuun Suomen parhaiden urheilijoiden lisäksi myös kansainvälisen huippujoukon.

Selostajat: Kimmo Porttila ja Johannes Oikarinen. Asiantuntija: Tuomas Raja. Toimittaja: Joel Holma. Ruotsinkielinen selostus: Janne Isaksson, asiantuntijana Mikael Ylöstalo.

Kotimainen GP-sarja

Yle Areena ja Yle TV2

GP-sarjassa kilpaillaan tänä kesänä viidessä eri kaupungissa: Lahdessa 10.6., Kuortaneella 20.6., Joensuussa 8.7., Tampereella 12.7. ja Espoossa 19.8. Yleisö pääsee jälleen äänestämään jokaisessa GP-kisassa suosikkiaan päivän urheilijaksi.

Selostajat: Kimmo Porttila, Johannes Oikarinen ja Aaro Linnalaakso. Asiantuntijat: Jesse Jokinen, Tuomas Raja ja Jaakko Ojaniemi. Toimittajat: Joel Holma ja Petra Manner. Ruotsinkielinen selostus: Niklas Henrichson ja Janne Isaksson, asiantuntijana Mikael Ylöstalo.

Kalevan kisat, Jyväskylä

24.–26.7. Yle Areena ja Yle TV2

Suomen mestaruuksista kisataan tänä vuonna Jyväskylässä, Harjun stadionilla. SM-mitalitaistelujen lisäksi kisat tarjoavat suomalaisurheilijoille viimeisen mahdollisuuden saavuttaa kisaraja ja rankingpisteitä elokuisiin EM-kisoihin.

Selostajat: Kimmo Porttila ja Johannes Oikarinen, ruotsiksi Niklas Henrichson ja Mikael Ylöstalo. Asiantuntijat: Jesse Jokinen ja Tuomas Raja. Toimittajina Laura Arffman ja Petra Manner.

Yleisurheilun EM-kisat, Birmingham

10.–16.8. Yle Areena, Yle TV2, Yle Radio Suomi

Yle seuraa EM-kisoja laajasti Yle Areenassa, televisiossa, radiossa ja digipalveluissa. Yle välittää kaikkien kisapäivien tapahtumat televisiossa ja radiossa.

Selostajina Yle Areenassa ja TV:ssä Kimmo Porttila ja Johannes Oikarinen. Asiantuntijoina Jesse Jokinen ja Tuomas Raja, toimittajina Laura Arffman, Petra Manner ja Simo Leinonen. Ruotsinkielinen selostus Niklas Henrichson, asiantuntija Mikael Ylöstalo ja toimittaja Janne Isaksson. Yle Radio Suomessa selostajina Nina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso, asiantuntijana Jaakko Ojaniemi.

Ruotsi-ottelu, Helsinki

29.–30.8. Yle Areena, Yle TV2 ja Yle Radio Suomi

Perinteikäs Ruotsi-ottelu kisataan jälleen Suomessa, Helsingin olympiastadionilla.

Yle Areena ja tv-selostajat: Kimmo Porttila ja Johannes Oikarinen. Asiantuntija: Jesse Jokinen. Toimittaja: Petra Manner. Ruotsinkielinen selostus: Janne Isaksson, asiantuntijana Mikael Ylöstalo. Yle Radio Suomessa selostajina Aaro Linnalaakso ja Nina Vanhatalo, asiantuntijana Jaakko Ojaniemi.

Lue tiedote verkossa.