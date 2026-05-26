Yrittäjät: Isot yritykset pitävät pieniä pankkeinaan – Valvova viranomainen perustettava nopeasti
26.5.2026 13:49:14 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjät vaatii, että maksuehtolain noudattamista varten perustetaan viipymättä valvova viranomainen. – Isot yritykset käyttävät pienempiään pankkeinaan. Väitetään, että pitkistä maksuajoista on sovittu, vaikka todellisuudessa ne on saneltu. Maan tapa on, että isot toimijat ilmoittavat yksipuolisesti, milloin pienyrittäjä saa rahansa, puheenjohtaja Petri Salminen sanoo.
Suomen Yrittäjien valtuusto käsitteli asiaa kokouksessaan tänään 26. toukokuuta. Yrittäjien mielestä maksuehtolainsäädäntö on kunnossa, mutta sen noudattaminen ontuu pahasti. Erityisesti jotkut suuret yritykset venyttävät maksuja kuukausilla.
– Pienillä alihankkijoilla ei ole käytännössä mahdollisuutta riitauttaa tilannetta. Valvovan viranomaisen perustaminen loisi kanavan, johon kaltoin kohdellut yrittäjät voisivat ilmoittaa lainvastaisesta toiminnasta, Salminen jatkaa.
Toimeenpanoa ei voi enää odotella. Hallituksen kehysriihessä tehtiin linjaus maksuehtosäätelyn valvonnasta, ja sama linjaus kirjattiin jo budjettiriihessä.
Yrittäjägallup: Lainvastaiset maksuajat ennätyslukemissa
Lain mukaan yritysten välisten laskujen maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on erikseen sovittu. Yrittäjägallupin (4/2026) mukaan näin ei ole tehty 65 prosentissa tapauksista. Luku on mittaushistorian korkein.
Yli 30 päivän maksuajoista sopiminen on vähentynyt viimeisen vuoden aikana, mikä tarkoittaa, että lakia rikotaan yhä useammin. Parhaiten sopiminen toteutuu teollisuudessa, alkutuotannossa ja kaupassa ja heikoimmin asiantuntijapalveluissa, muilla palvelualoilla ja rakentamisessa.
Maksuviiveet näkyvät konkursseissa ja kasvun hidastumisena
Valvonnan puute näkyy yritysten taloudellisessa ahdingossa. Noin viidennes pk-yrityksistä on ahtaalla, ja EU-komission arvion mukaan jopa neljännes konkursseista johtuu siitä, ettei yritys saa rahojaan ajallaan. Suomessa konkurssiluvut ovat olleet ennätyskorkeita.
– Kysymys on myös kasvusta. Kun raha ei liiku yritysten välillä riittävän nopeasti, se heikentää pk-yritysten kasvumahdollisuuksia, Salminen lisää.
Yrittäjien mielestä asiaa on vatvottu liian pitkään.
– Viime hallituskaudella oikeusministeriössä valmisteltiin esitys valvovan viranomaisen perustamisesta, joten pohjatyö on tehty. Asia on tekemistä vaille valmis, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
– Yrittäjät saa toistuvasti asiasta yhteydenottoja yrittäjiltä eri puolilta Suomea. Reagoimme niihin olemalla yhteydessä yrityksiin, joilla on kohtuuttomat maksuehdot. Monet muuttavat käytäntöjään, mikä on hyvä asia. Tämä osoittaa, että viranomaisvalvonnalle on tarve, Pentikäinen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Petri SalminenPuheenjohtajaPuh:0400 608 812petri.salminen@yrittajat.fi
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Tiina Toivonenlainsäädäntöasioiden päällikköPuh:041 528 5679tiina.toivonen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
