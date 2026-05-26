Yrittäjät: Isot yritykset pitävät pieniä pankkeinaan – Valvova viranomainen perustettava nopeasti

Suomen Yrittäjien valtuusto käsitteli asiaa kokouksessaan tänään 26. toukokuuta. Yrittäjien mielestä maksuehtolainsäädäntö on kunnossa, mutta sen noudattaminen ontuu pahasti. Erityisesti jotkut suuret yritykset venyttävät maksuja kuukausilla.

– Pienillä alihankkijoilla ei ole käytännössä mahdollisuutta riitauttaa tilannetta. Valvovan viranomaisen perustaminen loisi kanavan, johon kaltoin kohdellut yrittäjät voisivat ilmoittaa lainvastaisesta toiminnasta, Salminen jatkaa.

Toimeenpanoa ei voi enää odotella. Hallituksen kehysriihessä tehtiin linjaus maksuehtosäätelyn valvonnasta, ja sama linjaus kirjattiin jo budjettiriihessä.

Yrittäjägallup: Lainvastaiset maksuajat ennätyslukemissa

Lain mukaan yritysten välisten laskujen maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on erikseen sovittu. Yrittäjägallupin (4/2026) mukaan näin ei ole tehty 65 prosentissa tapauksista. Luku on mittaushistorian korkein.

Yli 30 päivän maksuajoista sopiminen on vähentynyt viimeisen vuoden aikana, mikä tarkoittaa, että lakia rikotaan yhä useammin. Parhaiten sopiminen toteutuu teollisuudessa, alkutuotannossa ja kaupassa ja heikoimmin asiantuntijapalveluissa, muilla palvelualoilla ja rakentamisessa.

Maksuviiveet näkyvät konkursseissa ja kasvun hidastumisena

Valvonnan puute näkyy yritysten taloudellisessa ahdingossa. Noin viidennes pk-yrityksistä on ahtaalla, ja EU-komission arvion mukaan jopa neljännes konkursseista johtuu siitä, ettei yritys saa rahojaan ajallaan. Suomessa konkurssiluvut ovat olleet ennätyskorkeita.

– Kysymys on myös kasvusta. Kun raha ei liiku yritysten välillä riittävän nopeasti, se heikentää pk-yritysten kasvumahdollisuuksia, Salminen lisää.

Yrittäjien mielestä asiaa on vatvottu liian pitkään.

– Viime hallituskaudella oikeusministeriössä valmisteltiin esitys valvovan viranomaisen perustamisesta, joten pohjatyö on tehty. Asia on tekemistä vaille valmis, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Yrittäjät saa toistuvasti asiasta yhteydenottoja yrittäjiltä eri puolilta Suomea. Reagoimme niihin olemalla yhteydessä yrityksiin, joilla on kohtuuttomat maksuehdot. Monet muuttavat käytäntöjään, mikä on hyvä asia. Tämä osoittaa, että viranomaisvalvonnalle on tarve, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjien valtuuston kannanotto.