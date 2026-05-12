Nuoret suomalaisyrittäjät kohti Piilaaksoa – Sauma kilpailee 100 000 dollarin pääpalkinnosta

Sauma sai alkunsa alkuvuodesta 2026, kun nuoret suomalaiset ystävykset Kevin Mäkelä ja Max Gratschew päättivät tarttua Red Bull Basement -kilpailun haasteeseen ja kehittää uuden liikeidean alusta alkaen. Hongkongissa varttunut Kevin ja tamperelaislähtöinen Max hyppäsivät kilpailun myötä ensimmäistä kertaa startup-yrittäjiksi. Pitkäaikaisia ystävyksiä yhdistivät kiinnostus muotiin, yrittäjyyteen ja teknologiaan.

– Ollaan tunnettu pitkään ja puhuttu, että vielä joskus rakennetaan jotain yhdessä. Kun törmättiin samaan ongelmaan yhä uudelleen, tuntui luontevalta tarttua siihen juuri nyt. Red Bull Basement antoi hyvän sysäyksen lähteä kehittämään ideaa, ja homma lähti oikeasti tosi vauhdilla liikkeelle, kertoo Sauman toinen perustaja Kevin Mäkelä.

Vähemmän palautuksia ja kestävämpää muotia

Verkkokauppapalautukset ovat muotialalle merkittävä kustannuserä, ja alan vastuullisuusvaatimukset kasvavat jatkuvasti.

Sauma tarttuu tähän haasteeseen ja luo verkkoalustan, joka integroituu osaksi vaatteiden ostokokemusta ja auttaa varmistamaan, että vaatteet istuvat oikein ilman palautustarvetta. Ratkaisu yhdistää verkkokaupat, asiakkaat ja paikallisten räätälien verkoston sekä hyödyntää tekoälyä istuvuuden arviointiin.

Käytännössä asiakas ohjataan oston jälkeen palveluun, jossa tuotteen istuvuutta voidaan tarkastella ja tarvittaessa tilata muutoksia suoraan räätäleiltä. Tavoitteena on vähentää verkkokauppojen palautuksia ja pidentää vaatteiden käyttöikää.

– Moni tilaa vaatteita verkosta, mutta istuvuus jää helposti arvailun varaan. Me halutaan poistaa epävarmuus tarjoamalla vaihtoehtoa palautukselle, eli mahdollisuus muokata vaate istuvaksi heti ostamisen jälkeen, sanoo Sauman toinen perustaja Max Gratschew.

– Tavoitteena on hyödyntää istuvuudesta kerättyä dataa myös tulevaisuuden vaatesuunnittelussa, jotta tuotteet istuisivat paremmin jo lähtökohtaisesti, Kevin jatkaa.

Red Bull Basement vie nuoret innovaattorit maailmalle

Sauman perustajat lähtevät edustamaan Suomea Red Bull Basement 2026 -kilpailun maailmanfinaaliin 1.–3.6. Kalifornian Piilaaksoon. Finaalissa palkintona on 100 000 dollarin tuki liiketoiminnan käynnistämiseen sekä kansainvälistä huippumentorointia.

Red Bull Basement on kansainvälinen innovaatiokilpailu, joka yhdistää nuoret, yrittäjyyden ja teknologian. Kilpailussa nuoret ympäri maailmaa kehittävät yhteiskuntaa uudistavia ratkaisuja. Finaalistit pitchaavat ideansa maailman johtaville asiantuntijoille ja saavat neuvoja huippumentoreilta sekä kansainvälisiä verkostoitumismahdollisuuksia.

– Tottakai lähdetään voittamaan! Tuntuu uskomattomalta päästä edustamaan Suomea Piilaaksoon. Tämä on meille mahdollisuus testata ideaa globaalilla tasolla ja oppia maailman parhaimmilta, Mäkelä ja Gratschew iloitsevat.

