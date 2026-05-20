Voisiko yliopistoon tulla maksullinen väylä? Tätä pohtii Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Mähönen Advokaatissa. Käsittelyssä myös ihmiskaupan merkit ja boutique-asianajotoimistojen kuulumiset.
27.5.2026 09:30:00 EEST | Suomen Asianajajat | Tiedote
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Mähönen katsoo juristikoulutusta poikkeuksellisen liiketaloudellisesta näkökulmasta. Advokaatissa kerrotaan myös, millaisista merkeistä asianajaja voi tunnistaa ihmiskaupan sekä kuullaan tiettyihin erikoisaloihin keskittyvien asianajotoimistojen kuulumisia.
Yliopisto-opintoihin myös maksullinen väylä?
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Mähönen kertoo pohtineensa viime aikoina paljon koulutuksen rahoitusmalleja. Mähösen visiossa tulevaisuuden yliopistokoulutus ei välttämättä perustu yksinomaan julkiseen rahoitukseen, vaan rinnalle voi rakentua myös opiskelijoiden itse rahoittamia opintopolkuja – lyhyistä koulutuksista aina tutkintoon asti.
– Voisin hyvin nähdä mallin, jossa meillä on rinnakkain julkisrahoitteista koulutusta ja oppivien itsensä rahoittamaa koulutusta, myös tutkintotasolla.
Mähönen huomauttaa, että lukukausimaksut eivät koskisi vain kansainvälisiä opiskelijoita, vaan myös suomalaisille voisi avautua maksullisia koulutuspolkuja. Tämä voisi hänen mukaansa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osa uusista opiskelijoista tulisi koulutukseen maksavina asiakkaina.
Antennit pystyssä, kun sillä on merkitystä
Monille tulevat ihmiskaupasta mieleen marjanpoimijat tai yötä päivää töissä olevat ravintolakokit. Mutta ihmiskauppa on paljon muutakin, ja usein hyvin vaikeasti tunnistettava ilmiö. Asianajajan rooli on tärkeä, jotta hän pystyy tunnistamaan mahdollisen ihmiskaupan sekä luotua turvallisen tilan asioista puhumiseen.
Joskus ihminen hakee itse apua, joskus erilaiset hälytysmerkit paljastavat asian: Virastossa asioiva asiakas ei puhu, vaan saattaja puhuu hänen puolestaan. Henkilö ei saa palkkaa, vaan palkka menee velan kuittaamiseen rekrytoijalle tai hän ei hallinnoi omaa pankkitiliään.
– Pelkäävä ihminen on usein epäjohdonmukainen, jopa sekava. Hänen tarinansa voi olla ristiriitainen ja se voi kuulostaa opetellulta, ihmiskaupparikoksia tutkiva rikoskomisario Minna Willman-Koistinen Itä-Suomen poliisista sanoo.
Pinnalla sääntelytsunami, yleisen taloustilanteen vaikutukset, rahapelilainsäädännön muutos ja tekoäly
Viime vuosina on perustettu useita tiettyihin erikoisaloihin keskittyviä asianajotoimistoja. Neljän boutique-toimiston edustajat kertovat, millaiset toimeksiannot ja kysymykset heidän työpöydillään nyt korostuvat.
– Maailma on aika erinäköinen kuin viisi vuotta sitten. On epävarmuutta, sääntely lisääntyy ja kaikki muuttuu monimutkaisemmaksi. Riitojen ratkaisussa on ollut paljon rakentamiseen, toimitussopimuksiin, vihreään siirtymään ja insolvenssiin liittyviä asioita, Frontian osakas Mika Karppinen sanoo.
Advokaatti
Advokaatti on Suomen Asianajajien jäsenlehti. Suomessa on noin 2 400 asianajajaa, ja he kaikki ovat Suomen Asianajajien jäseniä. Suomen Asianajajat sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa riippumattomana julkisoikeudellisena toimijana. Suomen Asianajajat myös edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Suomen Asianajajien nimi oli 31.12.2024 asti Suomen Asianajajaliitto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme