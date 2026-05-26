Kokoomuksen Päivärinta: Lindtmanin verolinja rokottaa erityisesti nuorten, naisten ja matalasti koulutettujen palkkoja

– Lindtman on julistanut peruvansa yritysten yhteisöveron keventämisen, vaikka asiantuntijoiden mukaan juuri työntekijät maksavat yhteisöveron hintaa heikompina palkkoina ja huonompina työmahdollisuuksina. Erityisen kovaa SDP:n linja iskisi nuoriin, naisiin ja matalasti koulutettuihin, Päivärinta toteaa.

Tervalan mukaan yhteisöveron keventäminen voi näkyä työntekijöille parempana palkkakehityksenä ja parempina työllisyysmahdollisuuksina, koska investoinnit ja tuottavuus kasvavat.

– Tässä ei ole kyse vain yrityksistä, vaan tavallisten suomalaisten palkoista ja työpaikoista. Kun yritykset investoivat Suomeen enemmän, työntekijöiden mahdollisuudet parempiin palkkoihin vahvistuvat. Lindtmanin linja tarkoittaisi päinvastaista kehitystä, Päivärinta harmittelee.

Päivärinta muistuttaa, että Lindtmanin SDP on esittänyt yrityksille miljardiluokan veronkiristyksiä yhteisöveron kevennyksen perumisen lisäksi.

– Kokoomus haluaa, että ihmiset pääsevät töihin, että työn tekeminen kannattaa, ja että suomalaisten palkat voivat kasvaa kestävällä tavalla. Suomalaisten työllisyyden, palkkojen ja elintason nousua avitetaan luomalla edellytykset sille, että yritykset voivat investoida ja kasvaa. Lindtmanin veroruoskalla kasvu tukahdutetaan heti alkuunsa ja laskun maksaisivat tavalliset suomalaiset palkansaajat, Päivärinta sanoo.

Päivärinta muistuttaa, että ristiriitaiset viestit verotuksesta lisäävät epävarmuutta, joka on yrityksille ja investoinneille myrkkyä.

– Yritykset tekevät investointipäätöksiä vuosiksi eteenpäin. Jos Suomessa uhataan jatkuvasti perua kasvua tukevia päätöksiä, investointeja ja työpaikkoja jää syntymättä. Se on kallis lasku, joka päätyy suomalaisten maksettavaksi. Nyt kannattaa SDP:ssä ottaa järki käteen eikä jarruttaa tuottavuus- ja talouskasvua, Päivärinta lataa.