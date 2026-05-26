Tekoäly avasi tien Pohjois-Euroopan autoalan hankintakonsortiolle. Secton johtama yhteistyö kolminkertaistaa volyymit.

Konsortio rakentaa rakenteellisen mittakaavaedun, jossa kolmen pohjoiseurooppalaisen toimijan hankintadata yhdistetään yhdeksi neuvottelukokonaisuudeksi. Aiemmin vastaava yhteistyö olisi vaatinut kuukausien integraatiotyön. Secton AI-natiivi toimintamalli laskee uusien osallistujien kynnyksen viikkoihin, ja juuri tämä on yhtiön kasvustrategian ydintä.

"Olemme rakentaneet kyvyn toimia kokoamme suurempana ostajana. Yksin Secto on Suomen toiseksi suurin autojen ostaja, ja konsortion myötä meillä on käytössämme Pohjois-Euroopan tasolla merkittävä mittakaava", sanoo Jarno Pajunen, Director, Sourcing & Consultation, Secto Automotive. "Tämä ei ole kertaluonteinen yhteistilaus, vaan pysyvä rakenne, joka muuttaa autoalan hankintalogiikkaa Pohjois-Euroopassa."

Konsortio laajenee syksyllä

Konsortio kasvaa tulevaisuudessa useaan suuntaan. Uusia kategorioita ovat muut autoiluun liittyvät palvelut sekä itse autohankinnat. Osallistujakuntaa laajennetaan, ja konsortion kokoonpanomuutoksia julkistetaan syksyn aikana.

AI-natiivi toimintamalli on kasvun perusta

Secto rakentaa tekoälyn palvelumalliinsa alusta alkaen, ei kerroksena olemassa olevien järjestelmien päälle. Tämä antaa yhtiölle kyvyn käynnistää uudenlaisia yhteistyörakenteita nopeasti ja skaalata niitä Pohjois-Euroopan tasolla. Hankintakonsortio on tämän AI-natiivin toimintamallin ensimmäinen näkyvä esimerkki.

"Henkilökohtainen palvelu pysyy Secton asiakaskokemuksen perustana. Tekoäly mahdollistaa palvelun parantamisen ja suurempien asiakasmäärien hoitamisen ilman vastaavaa henkilöstön kasvua", sanoo Linus Baer, Secton operatiivinen johtaja.

"Data ja tekoäly eivät ole Sectolla tukitoiminto, vaan kilpailuedun, asiakasarvon ja kasvun lähde", sanoo Markus Vuolle, Secto Automotiven toimitusjohtaja. "Rakennamme parhaillaan liiketoimintamalleja, joita alalla ei ole aiemmin nähty. Konsortio on niistä ensimmäinen, ja seuraavat askeleet otetaan vielä tämän vuoden aikana."

Suomalainen yhtiö rakentaa pohjoiseurooppalaisia rakenteita. Tämä on Secton kasvustrategian keskeinen valinta, ja se rakentuu AI-natiivin toimintamallin varaan.

Konsortion tuottamat hankintaedut hyödyttävät Secton leasing- ja yritysautoasiakkaita palveluvalikoiman, hinnoittelun ja operatiivisen tehokkuuden kautta. Ensimmäisten kategorioiden tuloksia arvioidaan vuoden 2026 aikana.