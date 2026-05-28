Nuorisovaltuusto valitsi uusia jäseniä – nuorten kiinnostus vaikuttamiseen on kasvussa
28.5.2026 15:03:17 EEST | Oma Häme | Tiedote
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon on valittu neljä uutta jäsentä vapaille paikoille kaudelle 2026–2029. Valituiksi tulivat Benjamin Mpale, Maisa Into, Veera Hirn ja Aada Roine. Jokaiselle valittiin myös henkilökohtainen varajäsen. Varajäseniksi valittiin Valo Kiemunki, Joona Kallio, Aatos Kauppinen ja Aino Koskinen.
Tällä hetkellä nuorisovaltuustossa toimii 22 kuntien nimeämää jäsentä – kaksi nuorta jokaisesta Kanta-Hämeen kunnasta. Nyt käyttöön otettujen vapaiden paikkojen tavoitteena on vahvistaa nuorten osallistumismahdollisuuksia entisestään.
Hakijoita vapaille paikoille oli tällä kertaa yli kolminkertainen määrä aiempaan kauteen verrattuna. Kasvanut kiinnostus kertoo nuorten vahvasta halusta osallistua ja vaikuttaa alueensa asioihin.
– Nuorten osallistuminen ei ole itsestäänselvyys – siksi kasvava kiinnostus on erityisen hieno signaali, nuorisovaltuuston puheenjohtaja Alpert Aro sanoo.
Valinnat tehtiin kokonaisharkinnan perusteella. Arvioinnissa painotettiin erityisesti hakijoiden aiempaa kokemusta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta nuorisovaltuustotyöhön sekä halua vaikuttaa koko Kanta-Hämeen nuorten asioihin. Vapaat paikat olivat haettavana huhtikuussa - nuorisovaltuusto teki valinnat anonymisoidun hakijavertailun pohjalta yksimielisesti.
Kokemusta ja uusia näkökulmia
Valituissa on mukana sekä kokeneita että täysin uusia toimijoita. Noin puolella valituista on aiempaa kokemusta nuorisovaltuustotyöstä, kun taas toisille toiminta on uutta.
– Meille oli tärkeää valita joukko, jossa kokemus tuo varmuutta ja rohkeus vie asioita eteenpäin, Aro kertoo.
Valitut nuoret ovat syntyneet vuosina 2006–2011. Uudet jäsenet kutsutaan mukaan nuorisovaltuuston seuraavaan kokoukseen, joka järjestetään 10. syyskuuta Riihimäellä.
– Meillä on aivan huippuporukka, jonka kanssa tulemme tekemään vaikuttavaa työtä nuorten asioiden eteen koko Kanta-Hämeessä, Aro sanoo.
Hyvinvointialueella toimii kolme lakisääteistä vaikuttamistoimielintä: nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Ne edistävät demokratiaa sekä niiden asukkaiden osallisuutta ja kuulemista, jotka voisivat muuten jäädä heikommin kuulluiksi. Nuorisovaltuuston kautta nuoret pääsevät vaikuttamaan hyvinvointialueen asioihin, tuomaan esiin nuorten näkemyksiä ja kehittämään palveluja paremmiksi.
Nuorisovaltuusto on ollut aktiivisesti mukana hyvinvointialueen päätöksenteossa myös kuluneen kevään aikana. Se antoi lausunnon aluevaltuuston 19.5. hyväksymästä palvelustrategiasta. Lausunnossa nostettiin esiin muun muassa lasten ja nuorten palveluiden saavutettavuus ja yhdenvertaisuus, mielenterveyspalveluiden riittävyys sekä ennaltaehkäisevän työn merkitys.
Lisäksi nuorisovaltuuston sisälle on perustettu ehkäisevän päihdetyön työryhmä, joka tekee yhteistyötä Oma Hämeen ammattilaisten kanssa. Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti yhteistyössä myös vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kanssa sekä on mukana aluevaltuustossa, turvallisuus- ja elämänkaarilautakunnassa sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnassa.
Lisätiedot medialle:
nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Alpert Aro
p. 044 239 2853
erityisasiantuntija, perhe-, vammais- ja sosiaalipalvelut
Janne Yrjölä
p. 040 357 2697
janne.yrjola@omahame.fi
Blogi: Muuttuva labyrintti – hyvinvointialueet menettelyjen kierteessä28.5.2026 10:39:53 EEST | Artikkeli
Oma Hämeen rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen kirjoittaa, kuinka hyvinvointialuejärjestelmää pyörittää monta tahoa yhtä aikaa.
Oma Häme muistuttaa huijausviesteistä – toimi näin, jos epäilet huijausta27.5.2026 15:15:54 EEST | Uutinen
Oma Häme kehottaa asiakkaitaan tarkistamaan aina viestin lähettäjän ja suhtautumaan epäilyttäviin viesteihin varovaisesti.
Nuorisoerityinen rikososaaminen saa jatkoa Oma Hämeessä – NERO-hanke laajenee vertaisohjaukseen27.5.2026 14:46:43 EEST | Tiedote
Oikeusministeriö on myöntänyt jatkorahoituksen Nuorisoerityinen rikososaaminen Kanta-Hämeessä (NERO) -hankkeelle, jota toteutetaan Oma Hämeessä yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestötoimijoiden kanssa.
Oma Häme siirtää toimintonsa pois Virastokeskus Veturista Riihimäellä26.5.2026 16:48:12 EEST | Uutinen
Oma Häme siirtää Virastokeskus Veturissa toimineet palvelunsa väistötiloihin Riihimäellä rakennukseen asetetun käyttökiellon vuoksi. Riihimäen kaupunki on ilmoittanut, että rakennus on käyttökiellossa toistaiseksi. Suurin osa Oma Hämeen toiminnoista siirtyy Riihimäen sairaalan tiloihin (Kontiontie 77), myös asiakasposti siirretään sinne. Veturissa aiemmin hoidetut asiakastapaamiset hoidetaan tarpeen mukaan eri tiloissa. Oma Hämeen työntekijät ovat suoraan yhteydessä asiakkaisiin ja kertovat muutoksista. Veturissa ei ole ollut palveluja, joissa asiakkaat kävisivät ilman ajanvarausta. Oma Häme etsii lisäksi pysyvämpiä väistötiloja palveluilleen. Perjantaina 8. toukokuuta asetettu käyttökielto perustuu mittauksiin, joissa rakennuksen vierustalla havaittiin maan painumista ja perustuksissa liikettä. Rakennuksen omistaa KOY Riihimäen Yritystalo, ja Oma Häme toimii tiloissa vuokralaisena. Veturi sijaitsee osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4. Veturissa on toiminut muun muassa vammaissosiaalityö
Vielä ehtii mukaan: ilmoittautuminen ateria- ja kauppakassipalveluiden toimittajaksi on yhä auki26.5.2026 16:06:03 EEST | Uutinen
Oma Häme kerää nettisivuilleen listaa eri palveluntuottajista asiakkaiden ja heidän läheistensä tueksi.
