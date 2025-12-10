Tutkimus: Oikean sepelvaltimon ahtaumaan liittyy merkittävä äkkikuoleman riski
26.5.2026 13:32:54 EEST | TAYS Sydänsairaala | Tiedote
Tays Sydänsairaalassa toteutettu tuore tutkimus osoittaa, että sydämen oikean sepelvaltimon (RCA) ahtaumaan liittyy poikkeuksellisen korkea äkkikuoleman riski. Havainto haastaa aiempaa käsitystä siitä, mitkä sepelvaltimoahtaumat ovat vaarallisimpia.
Sepelvaltimotaudin arvioidaan aiheuttavan jopa 80 % sydänperäisistä äkkikuolemista. Sepelvaltimotaudissa valtimoihin kertyy ateroskleroottista plakkia, joka ahtauttaa sepelvaltimoa, heikentää sydänlihaksen verenkiertoa ja voi laukaista hengenvaarallisia rytmihäiriöitä. Perinteisesti vasemman puolen sepelvaltimoiden ahtaumia on pidetty vaarallisimpina niiden laajan suonitusalueen vuoksi, mutta sepelvaltimoiden ahtaumien tarkan sijainnin merkitys äkkikuolemariskille on ollut epäselvä.
Nyt julkaistu suomalainen tutkimus osoittaa, että oikean sepelvaltimon (RCA) ahtaumaan liittyy aiemmin arvioitua suurempi äkkikuoleman riski. Tutkimus perustuu yli 22 000 Tays Sydänsairaalassa varjoainekuvatun potilaan rekisteriaineistoon. Tutkimustulokset on julkaistu toimenpidekardiologian alan arvostetussa kansainvälisessä JACC: Cardiovascular Interventions -julkaisussa.
Uutta tietoa riskinarvioon
Tuloksia tarkasteltaessa huomioitiin sepelvaltimotaudin laajuus, hoitomuoto ja muut äkkikuolemalle altistavat riskitekijät. Tästä huolimatta oikean sepelvaltimon ahtaumaan liittyi muita sepelvaltimoita suurempi riski, mikä oli tutkijoille yllättävä löydös.
– Tulokset viittaavat siihen, että oikean sepelvaltimon ahtauman merkitystä sydänperäiseen äkkikuolemaan on aiemmin aliarvioitu, kertoo tutkimuksen vastuullinen tutkija, kardiologian erikoislääkäri Jani Rankinen Tays Sydänsairaalasta.
Tays Sydänsairaalan potilasaineiston tutkimustulokset myös vahvistavat käsitystä aiemmin tunnetun korkean riskin ahtauman merkityksestä. Vasemman päärungon tai eteen laskevan haaran ahtaumaa on kutsuttu “leskentekijäksi”, koska sen äkillinen tukkeutuminen estää veren pääsyn suureen osaan sydänlihasta. Tutkimuksessa havaittiin, että poikkeustilanteissa toimenpiteellä hoitamatta jääneeseen vasemman päärungon ahtaumaan liittyy korkea äkkikuoleman riski. Tämän vuoksi ahtautunut vasen päärunko pyritään hoitamaan toimenpiteellä (ohitusleikkauksella tai pallolaajennuksella) aina kun se on mahdollista.
Mitä potilaan tulisi tehdä?
– Sepelvaltimoiden tutkiminen on aiheellista, jos rasituksessa ilmenee puristavaa rintakipua tai hengenahdistusta – erityisesti jos oire heikentää rasituksensietoa. Jos varjoainekuvauksessa todetaan sepelvaltimotauti, hoitava kardiologi suunnittelee hoitolinjan yhdessä potilaan kanssa. Mahdollisen toimenpidehoidon lisäksi keskeinen osa hoitoa on lääkehoito, jonka hyvä toteutuminen hidastaa taudin etenemistä ja vähentää sydänperäisen kuoleman riskiä, Rankinen kertoo.
Sepelvaltimotaudin hoidon vaikuttavuus Tays Sydänsairaalassa
Tays Sydänsairaalassa seurataan aktiivisesti hoitosuositusten mukaisen lääkehoidon toteutumista. Keskeinen riskitekijä on kohonnut LDL-kolesteroli, joka vaikuttaa suoraan valtimotaudin syntyyn. Veren LDL-tasoa seurataan järjestelmällisesti kaikilta varjoainekuvauksessa käyneiltä potilailta. Jo kolmen kuukauden kuluttua toimenpiteestä yli puolet potilaista saavuttaa suositusten mukaisen LDL-tason alle 1,4 mmol/l.
– Sepelvaltimotaudissa riskitekijöihin vaikuttaminen on tehokkainta hoitoa ja siksi seuraamme hoidon vaikuttavuutta jatkuvasti. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle potilaalle mahdollisimman hyvät mahdollisuudet onnistua tässä sekä lääkehoidolla että elämäntapamuutoksilla. Näin saamme varmistettua muun muassa äkkikuolemien vähäisen määrän potilaillemme, toteaa kardiologian professori ja tutkimuspäällikkö Jussi Hernesniemi Tays Sydänsairaalasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani RankinenKardiologian erikoislääkäri (LT)Tays SydänsairaalaPuh:03 311 611jani.rankinen@sydansairaala.fi
Jussi HernesniemiTutkimuspäällikkö, kardiologian professoriTays SydänsairaalaPuh:041 732 2932jussi.hernesniemi@sydansairaala.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta TAYS Sydänsairaala
Tays Sydänsairaalan hankintapalveluille myönnettiin ympäristöjärjestelmän sertifikaatti10.12.2025 07:41:50 EET | Tiedote
Sydänsairaalan tytäryhtiö SK Hankintapalvelut Oy:lle on myönnetty sertifikaatti varmentamaan, että Sydänsairaalassa käytössä oleva ympäristöjärjestelmä täyttää kansainvälisen standardin vaatimukset.
Tutkimus: Sydänkirurgia ei lisää potilaan syöpäriskiä8.9.2025 09:17:18 EEST | Tiedote
Uusi tutkimus tuo varmuutta sydänpotilaiden leikkaushoitoon: sydänkirurgiaan ja siinä tarvittavan sydän-keuhkokoneen käyttöön ei liity lisääntyvää potilaan syöpäriskiä. Tays Sydänsairaalan ja Tampereen yliopiston tutkijat olivat mukana laajoissa väestöpohjaisissa tutkimuksissa, joiden tulokset auttavat sydänkirurgeja tekemään potilaslähtöisiä leikkausmenetelmä- ja hoitopäätöksiä.
Tamperelaistutkimus: Potilaan ikä ei lisää sydämen tahdistintoimenpiteen infektioriskiä1.9.2025 09:43:14 EEST | Tiedote
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tehty tutkimus osoittaa, että ikääntyminen ei lisää potilaan riskiä saada vakava infektio sydämen tahdistintoimenpiteen jälkeen. Toimenpiteeseen liittyvät varhaiset infektiot ovat harvinaisia.
Tutkimus: Jopa kolmasosa sydänäkkikuolemista tapahtui eteisvärinäpotilaille25.8.2025 12:36:37 EEST | Tiedote
Tays Sydänsairaalassa toteutettu tuore tutkimus vahvistaa, että jopa kolmasosa sydänperäisistä äkkikuolemista tapahtuu potilaille, joilla on diagnosoitu eteisvärinä. Tutkimus perustuu yli 21 000 suomalaisen sydänpotilaan seuranta-aineistoon 10 vuoden ajalta.
Tays Sydänsairaalan katolle rakennettiin aurinkovoimala26.5.2025 13:03:17 EEST | Tiedote
Tays Sydänsairaala rakennutti aurinkovoimalan oman sairaalarakennuksensa katolle Tays Keskussairaalan kampuksella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme