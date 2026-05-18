Proventia Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2026
27.5.2026 09:00:00 EEST | Proventia Group Oyj | Tiedote
Liikevaihto kasvoi odotetusti
Tammi–maaliskuu 2026 lyhyesti
- Konsernin liikevaihto kasvoi 12,3 % edellisvuodesta 13,6 miljoonaan euroon (12,2 miljoonaa euroa)
- Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa)
- Liikevoittoprosentti oli 11,4 % (14,6 %)
- Kauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa)
- Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,07 euroa (0,09 euroa)
Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.
Avainluvut
|1000 EUR
|1-3/2026
|1-3/2025
|1-12/2025
|Liikevaihto
|13 646
|12 155
|47 426
|Liikevaihdon muutos, %
|12,3 %
|15,9 %
|13,1 %
|Liikevoitto
|1 562
|1 779
|5 717
|Liikevoitto, %
|11,4 %
|14,6 %
|12,1 %
|Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, EUR
|0,07
|0,09
|0,26
|Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, EUR
|0,06
|0,08
|0,25
|Oman pääoman tuotto % (ROE)
|8,0 %
|11,0 %
|9,3 %
|Omavaraisuusaste %
|57,9 %
|67,5 %
|59,1 %
|Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE)
|10,2 %
|13,9 %
|11,8 %
|Korolliset velat
|7 016
|3 645
|7 173
|Nettovelka
|248
|-7 404
|68
|Investoinnit
|477
|1 060
|1 853
Toimitusjohtaja Jari Lotvonen:
Vuosi 2026 käynnistyi odotusten mukaisesti. Tammi–maaliskuun liikevaihto kasvoi 12,3 % vertailukaudesta. Maataloustyökoneiden valmistajien tuotantomäärät pysyivät edelleen matalalla tasolla, kun taas kaivosteollisuuden vahva kysyntä jatkui myös vuoden vaihteen jälkeen. Liikevoittoprosentti laski vertailukauden 14,6 %:sta 11,4 %:iin. Kannattavuuden kehitys selittyy pääasiassa eri tuoteryhmien osuuksien muutoksilla kokonaisliikevaihdossa sekä panostuksilla tulevaisuuden kasvuun.
Tuotekehityksen osalta ensimmäinen neljännes jatkui aktiivisena. Ennätystasolle kasvaneen tuotekehityskannan johdosta henkilöstöresursseja vahvistettiin sisäisin järjestelyin, rekrytoinnein sekä ulkopuolisin asiantuntijaresurssein. Osa käynnissä olevista päästöjenhallintajärjestelmien tuotekehitysprojekteista etenee kuluvan vuoden aikana vaiheittain kohti sarjatuotantoa, kun taas uudemmissa projekteissa tuotantoon siirtyminen tapahtuu pääosin vuosien 2027–2030 aikana. Lisäksi yhtiö jatkoi kehityshankkeita suurempiin moottoriteholuokkiin sekä sähköisiin voimalinjoihin, mitkä vahvistavat yhtiön pitkän aikavälin kasvupotentiaalia.
Katsauskauden aikana Proventia perusti tytäryhtiön Yhdysvaltoihin Texasiin. Tytäryhtiön perustaminen tukee nykyisiä asiakassuhteita ja luo edellytyksiä toiminnan laajentamiselle strategisesti merkittävällä markkinalla. Tytäryhtiö aloittaa tämän vuoden aikana myyntiyhtiönä ja tavoitteen mukaisesti myöhemmin myös tuotantoyksikkönä.
Geopoliittisten jännitteiden lisääntymisestä huolimatta yhtiön luottamus kasvun näkymiin on vahvistunut. Eteneminen useissa strategisesti merkittävissä asiakkuuksissa ja uudet tuotekehitysprojektit tukevat yhtiön liiketoiminnan kehitysnäkymiä.
Tulosohjeistus tilikaudelle 2026 (ennallaan)
Vuoden 2026 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2025 tasosta. Vuoden 2025 liikevaihto oli 47,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari Lotvonen
Toimitusjohtaja
Proventia Group Oyj
Puh: +358 400 68 4072
jari.lotvonen@proventia.com
Proventia Group lyhyesti
Proventia on kansainvälisesti toimiva suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää ja valmistaa huippuluokan ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Tuotevalikoimaamme kuuluvat innovatiiviset päästöjenhallintajärjestelmät, tehokkaat lämpöeristeet sekä edistykselliset sähköiset voimalinjat ja akustot. Asiakkaitamme ovat moottori- ja työkoneteollisuuden kärkinimet maailmalla. Huomioimme kaikessa toiminnassamme ihmiset, ympäristön ja tulevat sukupolvet – visiomme on nollapäästöisyys. Proventian palveluksessa työskentelee noin 200 alan ammattilaista Suomessa ja Tšekissä. Tutustu lisää osoitteessa proventia.com ja seuraa meitä LinkedInissä @proventia.
Lue lisää julkaisijalta Proventia Group Oyj
