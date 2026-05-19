MTV kerää katsojat suurten ohjelmailmiöiden äärelle

MTV on tarjonnut toukokuussa monipuolisesti katsottavaa

Yhdeksi vuoden isoimmista ohjelmailmiöistä on aiempien vuosien tapaan noussut jääkiekon miesten MM-kilpailut, jotka ovat 15.–24.5.2026 aikana tavoittaneet yli 3 miljoonaa suomalaista. Jokaisen ottelun keskikatsojamäärä on ollut vähintään yli 800 000 ja parhaimmillaan kivunnut yli miljoonan.

Jääkiekon MM-kilpailujen lisäksi viimeisen kahden viikon aikana (11.5.–24.5.2026) MTV:n ohjelmista on katsottu monipuolisesti myös muita ohjelmagenrejä:

Sijoitus Ohjelma Jakso Keskikatsojamäärä 1. Jääkiekon MM USA-Suomi 1 098 000 2. Kymmenen uutiset Kymmenen uutiset 1 029 000 3. Seitsemän uutiset Seitsemän uutiset 862 000 4. Suurmestari Ymmärsitkö mitä ymmärsit? 719 000 5. Unelmia Italiassa Rakkauslahja 630 000 6. MM-kisastudio MM-kisastudio 626 000 7. Kotoisa Tilat tehokäyttöön 621 000 8. Salatut elämät Yksinäisten kaupunki 610 000 9. Päivän sää Päivän sää 544 000 10. MasterChef Suomi Kananmunakamppailu 498 000

MTV Katsomossa katsojia ovat kiinnostaneet edellä mainittujen lisäksi myös erityisesti nuoren kohderyhmän Love Island Suomi sekä Liiga Playoffs, Emmerdale ja The Summit Suomi.

”Jääkiekon MM-kilpailujen ratkaisuhetket ovat vielä edessä, ja kesäkuussa urheilujuhla jatkuu, sillä FIFAn jalkapallon MM-kilpailut alkavat. Urheilun lisäksi MTV Katsomo tarjoaa läpi kesän monipuolisen sisältökattauksen uutisista reality-ilmiöihin ja mielenkiintoisiin sarjoihin”, MTV:n sisältö- ja kanavajohtaja Iina Eloranta toteaa.

MTV:n monipuolisuus on myös mainostajien etu

MTV vastaa MTV3-, MTV Sub-, MTV Ava- ja MTV Katsomo -mainosmyynnin lisäksi myös Disneyn STAR Channel- ja National Geographic -kanavien sekä Disney+-suoratoistopalvelun Standard (mainoksilla) -tuotteen mainosmyynnistä Suomessa. Alkuvuonna MTV:n ja Disneyn viikkotavoittavuus (25–64-vuotiaiden keskuudessa) on ollut 69–74 % välillä ja viikolla 21: 73 %.

Mainostajille kiinnostava tieto on myös, että samassa kohderyhmässä MTV ja Disney ovat yhdessä olleet koko kevään katsotuin kokonaisuus – noin 52,5 % osuudella, kun Nelonen Media ja WBD ovat tasaväkisiä hieman yli 20 % osuuksilla. Viikolla 21 MTV:n ja Disneyn osuus nousi lähelle 60 %.

Lähteet:

Finnpanel TotalTV-mittaus, TV-ohjelmien keskikatsojamäärät ja viikkotavoittavuus. Finnpanel TV-mittaritutkimus, kaupallisten tv-yhtiöiden katseluosuudet. Lisätietoja katseluluvuista Finnpanelin sivuilta.