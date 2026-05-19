MTV kerää katsojat suurten ohjelmailmiöiden äärelle
26.5.2026 13:50:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
MTV:n monipuolinen ohjelmisto kiinnostaa katsojia. Viimeisen kahden viikon aikana kymmenen eri ohjelmaa on saanut MTV Katsomossa ja MTV:n tv-kanavilla ison keskikatsojamäärän – puolesta miljoonasta miljoonaan. Katselu tulee monipuolisesti eri ohjelmagenreistä: urheilusta, uutis- ja ajankohtaisohjelmista, viihteestä, realitysta ja draamasta.
MTV on tarjonnut toukokuussa monipuolisesti katsottavaa
Yhdeksi vuoden isoimmista ohjelmailmiöistä on aiempien vuosien tapaan noussut jääkiekon miesten MM-kilpailut, jotka ovat 15.–24.5.2026 aikana tavoittaneet yli 3 miljoonaa suomalaista. Jokaisen ottelun keskikatsojamäärä on ollut vähintään yli 800 000 ja parhaimmillaan kivunnut yli miljoonan.
Jääkiekon MM-kilpailujen lisäksi viimeisen kahden viikon aikana (11.5.–24.5.2026) MTV:n ohjelmista on katsottu monipuolisesti myös muita ohjelmagenrejä:
|Sijoitus
|Ohjelma
|Jakso
|Keskikatsojamäärä
|
1.
|Jääkiekon MM
|USA-Suomi
|1 098 000
|2.
|Kymmenen uutiset
|Kymmenen uutiset
|1 029 000
|3.
|Seitsemän uutiset
|Seitsemän uutiset
|862 000
|4.
|Suurmestari
|Ymmärsitkö mitä ymmärsit?
|719 000
|5.
|Unelmia Italiassa
|Rakkauslahja
|630 000
|6.
|MM-kisastudio
|MM-kisastudio
|626 000
|7.
|Kotoisa
|Tilat tehokäyttöön
|621 000
|8.
|Salatut elämät
|Yksinäisten kaupunki
|610 000
|9.
|Päivän sää
|Päivän sää
|544 000
|10.
|MasterChef Suomi
|Kananmunakamppailu
|498 000
MTV Katsomossa katsojia ovat kiinnostaneet edellä mainittujen lisäksi myös erityisesti nuoren kohderyhmän Love Island Suomi sekä Liiga Playoffs, Emmerdale ja The Summit Suomi.
”Jääkiekon MM-kilpailujen ratkaisuhetket ovat vielä edessä, ja kesäkuussa urheilujuhla jatkuu, sillä FIFAn jalkapallon MM-kilpailut alkavat. Urheilun lisäksi MTV Katsomo tarjoaa läpi kesän monipuolisen sisältökattauksen uutisista reality-ilmiöihin ja mielenkiintoisiin sarjoihin”, MTV:n sisältö- ja kanavajohtaja Iina Eloranta toteaa.
MTV:n monipuolisuus on myös mainostajien etu
MTV vastaa MTV3-, MTV Sub-, MTV Ava- ja MTV Katsomo -mainosmyynnin lisäksi myös Disneyn STAR Channel- ja National Geographic -kanavien sekä Disney+-suoratoistopalvelun Standard (mainoksilla) -tuotteen mainosmyynnistä Suomessa. Alkuvuonna MTV:n ja Disneyn viikkotavoittavuus (25–64-vuotiaiden keskuudessa) on ollut 69–74 % välillä ja viikolla 21: 73 %.
Mainostajille kiinnostava tieto on myös, että samassa kohderyhmässä MTV ja Disney ovat yhdessä olleet koko kevään katsotuin kokonaisuus – noin 52,5 % osuudella, kun Nelonen Media ja WBD ovat tasaväkisiä hieman yli 20 % osuuksilla. Viikolla 21 MTV:n ja Disneyn osuus nousi lähelle 60 %.
Lähteet:
Finnpanel TotalTV-mittaus, TV-ohjelmien keskikatsojamäärät ja viikkotavoittavuus. Finnpanel TV-mittaritutkimus, kaupallisten tv-yhtiöiden katseluosuudet. Lisätietoja katseluluvuista Finnpanelin sivuilta.
Iina Eloranta, VP, Content, Channels & MTV Katsomo
iina.eloranta@mtv.fi
Taina Mecklin, Research Director
taina.mecklin@mtv.fi
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
